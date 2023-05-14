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Сьогодні Зеленський прибуде до Франції, - AFP

зеленський

До кінця сьогоднішнього дня президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом до Франції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

"Президент України Володимир Зеленський має прибути до Парижу сьогодні, після відвідин Італії та Німеччини", - повідомили джерела видання.

Очікується, що Зеленський прибуде до Парижа до кінця сьогоднішнього дня.

Видання зазначає, що це не перший візит українського президента до Франції з початку повномасштабного вторгнення РФ. Так, у лютому цього року Зеленський відвідував Париж для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Читайте також: Уже цього року можемо зробити поразку агресора незворотною, - Зеленський

Нагадаємо, 13 травня Зеленський відвідав Рим, а 14 - Берлін. 

Зеленський (23653) Франція (3037)


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Топ коментарі
+20
Нотр Дам вже відбудували? До вас знов їде бідося, готуйтесь.
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14.05.2023 17:52
+10
Останній раз при візиті цього непорозуміння Нотр-Дам де Парі згорів
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14.05.2023 18:01
+8
Свитер поменяет? Хотя... Пусть ездит, перед ****** будет отмазка "Не было меня в Украине когда Залужный звиздюлей начал давать". Да и вся его кремлевская шобла вместе с ним по этой причине гастролит.
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14.05.2023 17:58
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Нотр Дам вже відбудували? До вас знов їде бідося, готуйтесь.
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14.05.2023 17:52 Відповісти
как зеленский пришел - сначала ковид, потом война... Его можно в Франции оставить на пмж?
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14.05.2023 19:02 Відповісти
Русскій, у тебе вдома Сибір горить, а ти тут щось про гетьмана?
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14.05.2023 18:38 Відповісти
тебе дамой в паРашу давно нужно...
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14.05.2023 18:42 Відповісти
шмель, ты вот скажи - нахрена вы вчера сбили четыре своих кацмалёта...?
решили нас этим запугать...?
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14.05.2023 18:46 Відповісти
вы ********* свинорылые не останавливайтесь - через год мы что-то заподозрим, и наверное начнём боятся...)))
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14.05.2023 18:51 Відповісти
а ты что волосатый шмель начал шифроваться - думаешь дольше на Цензоре проживёшь...?
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14.05.2023 19:05 Відповісти
свинорыл - что там у вас под Бахмутом...?
вы отрицательно наступаете...?
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14.05.2023 18:54 Відповісти
это ещё вас свиноцабак американцы не начали трахать - за сколько дней свинорыл вас на швабру посадят...?)
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14.05.2023 19:02 Відповісти
шандарахните по Штатам...?
так у вас ********** на месте шандарахалки половой орган бабушки...)))
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14.05.2023 19:06 Відповісти
да видели мы ваших "витязей" - одни боефые *********...)))
то иконку товарисча целуют - то с иконки срываются...)))
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14.05.2023 19:03 Відповісти
не пугай Европу своим половым органом бабушки...!
до следующих встреч свинорылый...
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14.05.2023 19:09 Відповісти
Чекаєм коли вже в Оман ломанеться, тому що у Франціїї теж є лижні трампліни.
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14.05.2023 17:55 Відповісти
Буду дуже вдячний якщо викладеш результати його першої поїздки в Оман, яка відбулася в січні 2020 року, після підписання ним в грудні 2019 року формули Штайнмаєра в Парижі. Прапор в руки.
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14.05.2023 18:05 Відповісти
Характерник! "Не вертите тетя задом!" Оман так Оман.
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14.05.2023 18:15 Відповісти
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14.05.2023 18:13 Відповісти
Дурне відправилось в турне
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14.05.2023 18:41 Відповісти
Свитер поменяет? Хотя... Пусть ездит, перед ****** будет отмазка "Не было меня в Украине когда Залужный звиздюлей начал давать". Да и вся его кремлевская шобла вместе с ним по этой причине гастролит.
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14.05.2023 17:58 Відповісти
Точняк! Думаю, що то мені нагадує..гастролі! Турне ао країнам Європи😆
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14.05.2023 18:12 Відповісти
Збирає допомогу -- хаи іздить -- посада зобов*язує .
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14.05.2023 17:58 Відповісти
генера Міллі сказав, що для контрнаступу є все необхідне. Йому ніхто нічого не дасть, це галімий піар
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14.05.2023 18:05 Відповісти
2% дозбирує .
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14.05.2023 18:08 Відповісти
там нехай і лишиться.. без нього краще і шоблу забере
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14.05.2023 18:00 Відповісти
Останній раз при візиті цього непорозуміння Нотр-Дам де Парі згорів
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14.05.2023 18:01 Відповісти
У народу України- війна, ракетний обстріл, а у З........ гастролі.
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14.05.2023 18:01 Відповісти
А на хозяйстве хто? Дерьмак? Чи без Дерьмака никуда низзя? Може зеленский наконец-то втэче. А?
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14.05.2023 18:07 Відповісти
та з блазнем на усіх фото!
мама рімма на мертвому морі загоряє, тому ярмаку бубочку передала! наказала, щоб далеко не відходив
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14.05.2023 18:12 Відповісти
"контрнаступление??? какое контрнаступление??? в маей галаве вайна давно закончилась!"
а дальше куда, зеля? Лаос? Гондурас?
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14.05.2023 18:13 Відповісти
США
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14.05.2023 18:19 Відповісти
из США на днях Блинкен звонил и в резких тонах требовал от Кулебы ответов на вопросы.....
так что зелю в Штаты даже асфальтом не заманишь.....))
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14.05.2023 18:29 Відповісти
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14.05.2023 18:31 Відповісти
вопросы хде ?
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14.05.2023 18:32 Відповісти
потом на Пляж Сан Тропес
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14.05.2023 18:15 Відповісти
Скоть по Европі галопом. Не можна було організувати всіх трьох разом в Польщі?
На гроші наших спонсорів. закатив вояж вояж. ай лю..
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14.05.2023 18:19 Відповісти
Ми, це взнаємо, після зміни влади. (Порошенко?) І то не впевнений. Тільки не Гройсман показав як Хрущев і обісрався. І не очкарика, стіну будував на Феррарі в монте карло друзі. Зроби висновки. Може і проголосую за 20 років.
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14.05.2023 18:24 Відповісти
Вже в хлам🤣🤣🤣🌹
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14.05.2023 18:29 Відповісти
Кагором причастився -- буває .
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14.05.2023 18:35 Відповісти
Не є таємницею, що за дискредитацію Яценюка http://nova.te.ua/statti/30-miljoniv-dolariv-za-vbyvstvo-yatsenyuka/ Онищенко заплатив 30 млн доларів.
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14.05.2023 18:46 Відповісти
по итогу ему давно пора идти нах#й, а не в Париж.
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14.05.2023 18:22 Відповісти
что-то разъездился. Тут русня что-то возбудилась, ракетами кидается. А в Европе тихо и спокойно. И, вроде, при делах.
А то что Украина во время войны без президента -пох...й
Так всё-таки боневтик или покивтик?
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14.05.2023 18:22 Відповісти
Скумбрію теж за собою тягає, чи вона вдома на хазяйстві?
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14.05.2023 18:24 Відповісти
Ось знайшов твоє фото в моєму альбомі, коли ми були друзями
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14.05.2023 19:02 Відповісти
А мож он все осознал? РФ даже Кучму сделало патриотом. Тем более, его Патрушев киданул с должностью гауляйтера, или о чем они там договаривались. Явно не о том, что Зеленский себе напридумал.
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14.05.2023 18:31 Відповісти
Він ще сьогодні і в Оман встигне.
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14.05.2023 18:36 Відповісти
Заключне слово буде в Омані 😣
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14.05.2023 18:44 Відповісти
больше вам нечего сказать ?
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14.05.2023 18:48 Відповісти
Миражи бьют су35 как два пальца
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14.05.2023 18:49 Відповісти
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14.05.2023 18:53 Відповісти
Лягушка - путешественница.
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14.05.2023 18:51 Відповісти
Макрон, "перебий" Шольца, давай Міражі
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14.05.2023 18:52 Відповісти
https://lenta.ru/news/2021/08/02/su35vsrafale/ Французский Rafale победил российский Су-35
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14.05.2023 18:54 Відповісти
Силы обороны в воскресенье захватили более десяти вражеских позиций возле Бахмута - Маляр
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14.05.2023 18:58 Відповісти
а нашо туди їхати? Орден Почесного Легіону вже є. Треба в іспанію - орден del Mérito Civil гарно виглядає.
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14.05.2023 19:05 Відповісти
Сміливий став, почав по світу колесити, а хто ж на хазяйстві лишився чи ще не всі ордени і премії зібрав.
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14.05.2023 19:44 Відповісти
 
 