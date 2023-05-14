Сьогодні Зеленський прибуде до Франції, - AFP

До кінця сьогоднішнього дня президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом до Франції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

"Президент України Володимир Зеленський має прибути до Парижу сьогодні, після відвідин Італії та Німеччини", - повідомили джерела видання.

Очікується, що Зеленський прибуде до Парижа до кінця сьогоднішнього дня.

Видання зазначає, що це не перший візит українського президента до Франції з початку повномасштабного вторгнення РФ. Так, у лютому цього року Зеленський відвідував Париж для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Нагадаємо, 13 травня Зеленський відвідав Рим, а 14 - Берлін.