Сьогодні Зеленський прибуде до Франції, - AFP
До кінця сьогоднішнього дня президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом до Франції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.
"Президент України Володимир Зеленський має прибути до Парижу сьогодні, після відвідин Італії та Німеччини", - повідомили джерела видання.
Очікується, що Зеленський прибуде до Парижа до кінця сьогоднішнього дня.
Видання зазначає, що це не перший візит українського президента до Франції з початку повномасштабного вторгнення РФ. Так, у лютому цього року Зеленський відвідував Париж для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Нагадаємо, 13 травня Зеленський відвідав Рим, а 14 - Берлін.
Топ коментарі
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показати весь коментар14.05.2023 17:52
+10 zakvova
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+8 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар14.05.2023 17:58
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решили нас этим запугать...?
вы отрицательно наступаете...?
так у вас ********** на месте шандарахалки половой орган бабушки...)))
то иконку товарисча целуют - то с иконки срываются...)))
до следующих встреч свинорылый...
мама рімма на мертвому морі загоряє, тому ярмаку бубочку передала! наказала, щоб далеко не відходив
а дальше куда, зеля? Лаос? Гондурас?
так что зелю в Штаты даже асфальтом не заманишь.....))
На гроші наших спонсорів. закатив вояж вояж. ай лю..
А то что Украина во время войны без президента -пох...й
Так всё-таки боневтик или покивтик?