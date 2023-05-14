Зеленський прибув до Німеччини та зустрівся зі Штайнмаєром. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський розпочав візит у Німеччину зустріччю з Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, відбудуться також переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом.
У другій половині дня Шольц вручить Зеленському Міжнародну премію ім. Карла Великого.
Це перший візит Президента до цієї країни з початку війни. Він проходить за безпрецедентних заходів безпеки: все оточено поліцією, на дахах снайпери, у повітрі гелікоптери.
Топ коментарі
+7 Дмитрий Авдеев #555735
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+7 5 копійок
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+7 kelt kant
показати весь коментар14.05.2023 11:44
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Нехай вже краще так - всі (маю на увазі керівників інших країн) все розуміють і поблажливо прощають.
До президента будь-якрї іншої країни, котрий би був так одягнутий на офіційному дипломатичному прийомі, - Штанмайер (чи інші) навіть би не вийшов.
Коли люди віддають волтерам усе що можуть щоб підтримати своє військо.
Коли втрати України таки велики, що це дуже трудно собі увити. Але країна виборює право на існування.
Яким мерзотником треба бути щоб за 5 копійок кожен день ганьбити Україну
Наши политики, дипломаты и прочая элитка вообще нихрена в истории не знают. По блату всяку сволочь набрали, как в СБУ. П.С. не знали что РФ практиковала в Чечне расстрелы "зеленых коридоров".
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BILD: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДМОВИВСЯ ПРИЙНЯТИ В КИЄВІ ПРЕЗИДЕНТА НІМЕЧЧИНИ ШТАЙНМАЄРА ЧЕРЕЗ ЙОГО ЗВ'ЯЗКИ З РОСІЄЮ
12 Квітня 2022 17:39