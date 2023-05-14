УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4388 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 180 17

Зеленський прибув до Німеччини та зустрівся зі Штайнмаєром. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит у Німеччину зустріччю з Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, відбудуться також переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

У другій половині дня Шольц вручить Зеленському Міжнародну премію ім. Карла Великого.

Це перший візит Президента до цієї країни з початку війни. Він проходить за безпрецедентних заходів безпеки: все оточено поліцією, на дахах снайпери, у повітрі гелікоптери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посередництва з Путіним не може бути, він убивця, - Зеленський 

Зеленський прибув до Німеччини та зустрівся зі Штайнмаєром 01
Зеленський прибув до Німеччини та зустрівся зі Штайнмаєром 02
Зеленський прибув до Німеччини та зустрівся зі Штайнмаєром 03
Зеленський прибув до Німеччини та зустрівся зі Штайнмаєром 04
Зеленський прибув до Німеччини та зустрівся зі Штайнмаєром 05

Автор: 

Німеччина (7353) Зеленський Володимир (23829) Штайнмаєр Франк-Вальтер (342)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Чего костюм не надеть?
показати весь коментар
14.05.2023 11:37
+7
Дурне поїхало в турне.
показати весь коментар
14.05.2023 11:38
+7
Кому дати піддупника? "найвеличнішому лідору"?? 1 жовтня 2019 р. зеленський повідомив, що Україна підписала так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі. Це та сама "формула", яку мріяв узгодити ху@ло, цю "формулу" москалота роками намагалась примусити підписати 5 Президента України, бо в ній прописаний саме москальський погляд на так звані "вибори в ОРДЛО". зеленський підписав цю "формулу" вже чере 5 місяців після обрання його "преЗЕдентом".
показати весь коментар
14.05.2023 11:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Піддупника йому дай.. за те який він математик із своїми напівкасапськими формулами..
показати весь коментар
14.05.2023 11:34 Відповісти
Кому дати піддупника? "найвеличнішому лідору"?? 1 жовтня 2019 р. зеленський повідомив, що Україна підписала так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі. Це та сама "формула", яку мріяв узгодити ху@ло, цю "формулу" москалота роками намагалась примусити підписати 5 Президента України, бо в ній прописаний саме москальський погляд на так звані "вибори в ОРДЛО". зеленський підписав цю "формулу" вже чере 5 місяців після обрання його "преЗЕдентом".
показати весь коментар
14.05.2023 11:44 Відповісти
Війна, яку розпочала москалота в 2014 р. це наслідки того, що "мудрий нарід" роками обирав комуняцько-КГБешну мерзоту собі за очільників, в результаті чого ми залишилися без ядерної зброї, була знищена наша оборонна промисловість та розвалена армія, а на посадах керівників армії та СБУ, на початок 2014 р., були поставлені громадяни росії. Бачу, що лохторат ЗЕ-мародера про це "нє в курсє"... З 2014 по 2019 армію відбудовували фактично з "нуля", розвивали оборонну галузь і саме тому у москалоти не вийшло після 24.02.22. "взять Украіну за трі дня".
показати весь коментар
14.05.2023 12:01 Відповісти
бо всякі канти - шманти перділи у диван і не йшли голосувати за богоподібного гетьмана
показати весь коментар
14.05.2023 14:16 Відповісти
недоумкувате, це і все, що може згенерувати твій тупенький "квартальний" мозжечок?? завдяки твоєму голосуванню у 2019 зараз Україна відкинута на десятиліття назад, по всім параметрам, а примітивні організми з "квартальним" мисленням навіть не вдупляють що причина всьому цьому навіть не зеленський, він лише наслідок, а причина - мільйони імбіцилів без клепки в голові, але які мають право голосувати навіть за табуретку, якщо вона прикольно виглядає та якщо її часто показували в серіалах ...
показати весь коментар
14.05.2023 18:39 Відповісти
Чего костюм не надеть?
показати весь коментар
14.05.2023 11:37 Відповісти
Так він з 95го - там костюми не носять, а якщо носять - то крикливі кольори і страусячі туфлі.
Нехай вже краще так - всі (маю на увазі керівників інших країн) все розуміють і поблажливо прощають.
До президента будь-якрї іншої країни, котрий би був так одягнутий на офіційному дипломатичному прийомі, - Штанмайер (чи інші) навіть би не вийшов.
показати весь коментар
14.05.2023 13:04 Відповісти
Так зустрічь з штайнахером!
показати весь коментар
14.05.2023 13:34 Відповісти
Дурне поїхало в турне.
показати весь коментар
14.05.2023 11:38 Відповісти
Коли країні зібрав усі сили захищаються від агрессора.

Коли люди віддають волтерам усе що можуть щоб підтримати своє військо.

Коли втрати України таки велики, що це дуже трудно собі увити. Але країна виборює право на існування.

Яким мерзотником треба бути щоб за 5 копійок кожен день ганьбити Україну
показати весь коментар
14.05.2023 15:45 Відповісти
Пінки збирає .
показати весь коментар
14.05.2023 11:41 Відповісти
И на встрече оба формулировали, формулировали, да так и невыформулировали...
показати весь коментар
14.05.2023 11:45 Відповісти
В 2008 году, будучи министром иностранных дел Германии, Штайнмайер подготовил некий трехэтапный план урегулирования конфликта в Абхазии. Но потерпел неудачу. Переговоры в Сухуми закончились безрезультатно. А спустя три недели началась война.
Наши политики, дипломаты и прочая элитка вообще нихрена в истории не знают. По блату всяку сволочь набрали, как в СБУ. П.С. не знали что РФ практиковала в Чечне расстрелы "зеленых коридоров".
показати весь коментар
14.05.2023 12:14 Відповісти
Це той Штайнмайєр? Вже помирились-перепросились??
.
BILD: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДМОВИВСЯ ПРИЙНЯТИ В КИЄВІ ПРЕЗИДЕНТА НІМЕЧЧИНИ ШТАЙНМАЄРА ЧЕРЕЗ ЙОГО ЗВ'ЯЗКИ З РОСІЄЮ

12 Квітня 2022 17:39
показати весь коментар
14.05.2023 12:15 Відповісти
👍👍👍
показати весь коментар
14.05.2023 12:21 Відповісти
 
 