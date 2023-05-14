Зеленський прибув до Німеччини та зустрівся зі Штайнмаєром. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит у Німеччину зустріччю з Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, відбудуться також переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

У другій половині дня Шольц вручить Зеленському Міжнародну премію ім. Карла Великого.

Це перший візит Президента до цієї країни з початку війни. Він проходить за безпрецедентних заходів безпеки: все оточено поліцією, на дахах снайпери, у повітрі гелікоптери.

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