Посередництва з Путіним не може бути, він убивця, - Зеленський

Володимир Зеленський наголошує, що для настання справедливого миру в Україні потрібно розробити план дій, однак без участі Росії.

Про це Президент України сказав в інтерв’ю італійським ЗМІ, що транслювалося наживо на Ютуб-каналі Офісу глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нам не потрібні посередники між Україною і агресором, який захопив наші території. Ми повинні розробити план дій щодо миру, справедливого миру в Україні", - зазначив Президент.

Він розповів, що саме до процесу розроблення плану Україна запрошує долучитися і Папу Римського в тому числі.

"Моє враження, що спочатку треба все розробити, не блокувати, не запрошувати росію, яка заблокує", - пояснив він.

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Зеленський нагадав, що Україна вже знає наслідки "посередництва" з путіним у Нормандському форматі, коли технічний рівень відбувався на Мінській платформі і коли одночасно росіяни на тимчасово окупованих територіях провели паспортизацію, заборонили українську мову, освіту та українську церкву.

"Посередництва з путіним - він убивця - не може бути", - наголосив Президент.

На запитання про готовність говорити з очільником держави-агресора, глава держави відповів: "Ні, немає про що".

Водночас Зеленський висловив переконання, що тепер росія стала слабшою, і путін може "зробити якийсь дипломатичний крок", але через рік агресор знову "прийде навалою вбивати нас".

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