Посередництва з Путіним не може бути, він убивця, - Зеленський
Володимир Зеленський наголошує, що для настання справедливого миру в Україні потрібно розробити план дій, однак без участі Росії.
Про це Президент України сказав в інтерв’ю італійським ЗМІ, що транслювалося наживо на Ютуб-каналі Офісу глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нам не потрібні посередники між Україною і агресором, який захопив наші території. Ми повинні розробити план дій щодо миру, справедливого миру в Україні", - зазначив Президент.
Він розповів, що саме до процесу розроблення плану Україна запрошує долучитися і Папу Римського в тому числі.
"Моє враження, що спочатку треба все розробити, не блокувати, не запрошувати росію, яка заблокує", - пояснив він.
Зеленський нагадав, що Україна вже знає наслідки "посередництва" з путіним у Нормандському форматі, коли технічний рівень відбувався на Мінській платформі і коли одночасно росіяни на тимчасово окупованих територіях провели паспортизацію, заборонили українську мову, освіту та українську церкву.
"Посередництва з путіним - він убивця - не може бути", - наголосив Президент.
На запитання про готовність говорити з очільником держави-агресора, глава держави відповів: "Ні, немає про що".
Водночас Зеленський висловив переконання, що тепер росія стала слабшою, і путін може "зробити якийсь дипломатичний крок", але через рік агресор знову "прийде навалою вбивати нас".
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"Посередництва з путіним - він убивця - не може бути", - наголосив Президент. Джерело:
І хто ж то був?
Тоді сподівання були на мир зараз їх немає. Ви колись у шанці писяли то Вам й досі рідні те згадують? Співчуваю.
Провина тільки що не підготувалися НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ! Але так можна звинуватити жертву розбою що він не ходив на Карате чи Бокс. Слідство має розбиратися, потім, такі питання (хто й наскільки винен) так просто не можуть вирішуватися.
Один відомий нам чоловік ще у 2019 році казав, що дуже дорого обійдеться Україні перевиховання одного громадянина!
Він не може уявити РФ без
України і колишніх республік СРСР
Тому з Путіним неможливо домовлятися
Бо комуняки завжди опиралися на силу і не враховували інтереси інших країн
"Там внутри одно большое НИЧЕГО"- Последнее письмо Новодворской.
Светлой памяти Валерия Ильинична Новодворская. Она мученица, стоик,
её справедливо причислить к лику святых и канонизировать! Человек не
только таланта невероятного, но и внутренней силы недюжинной,
мужской, кристальной личной храбрости и порядочности. Какие она писала
книги!
Последнее письмо Новодворской (умерла в 2014) о Путине
Садист.
Параноический психопат с бредом величия и сверхценными идеями.
Патологический лжец.
Самооценка неадекватная.
Интеллект низкий.
Его личность стремительно деградирует. Живет в параллельном мире,
оторван от действительности, совершенно не соприкасается с
реальностью. Он её не понимает.
Как живут люди, как чувствуют, о чем мечтают, почему страдают -
нравственный идиот не может этого даже представить. Да и не хочет...
Создав вокруг себя искусственный, наглухо запаянный мир, где медленно,
годами варился в котле собственной лжи и пещерных предрассудков, он в
результате окончательно потерял разум...
Не совесть, совести там никогда не было.
Да, он не способен к состраданию и сочувствию, но при этом сам
является очень ранимым и мнительным...
Он не способен любить.
Очень обидчив и мстителен, наверное, вся ущербность и желание
поквитаться, причинить как можно больше страданий всем, до кого
дотянется, произрастают из детства, где он был зачморенным,
бесхребетным и бесталанным заморышем на побегушках...
Труслив и изворотлив.
Вечная трусость породила в нем избыточную, зачастую бессмысленную
жестокость в поступках и запредельную, чудовищную циничность...
Его взгляд на мир - взгляд злобного микроба из пробирки.
Его мышление соразмерно с масштабом личности.
Мыслит он узко, шаблонно, установками и лозунгами. Суждения об окружающем мире и людях кустарны и ограничены...
Как и любой тиран склонен к мистификациям, сакральным смыслам, символизму.
При этом страшно закомплексован, отчужден, замкнут и эмоционально беден.
Компенсирует свою неполноценность во всех сферах жизни за счет
подавления и уничтожения людей...
Его система ценностей купирована, сужена до примитивной формулы
"свой-чужой", и представляет собой набор идеологических клише:
- Россия Uber ales, Запад - враги и чужаки;
- народ России - потенциально опасный скот, который нужно держать в
узде, периодически дразня пряником национальной исключительности;
- власть - удел избранных, смысл власти - в ней самой и личном обогащении.
Впрочем, последнее давно перестало играть какую-либо роль и на первый
план вышли маниакальные идеи гегемона империи на Земле любой ценой и любыми средствами...
Махровый выкормыш сталинских времен с психологией вертухая и рядового палача.
Серый во всём, безликий, мелочный.
Вобрал в себя всё глумливое человеконенавистничество конторской
породы. Абсолютно беспринципен.
Не имеет никаких устоявшихся, более-менее моральных понятий, кроме
зоновских...
Внутри него прячется забитый подросток, а снаружи пытается держать
маску брутального, остроумного, своего в доску мужика.
Словарный запас у него скуп, лексика пестрит пошлыми пословицами и
уголовным, милицейским жаргоном.
Ему очень важно мнение о нём со стороны, поэтому склонен к позерству и убогому, анекдотичному мачизму, как и все закомплексованные люди.
Получается всегда нелепо и жалко...
Видно, что это просто натянутая личина, а под ней ещё одна, а затем
ещё и так до самого дна, где в булькающей, чёрной, зловонной и
омерзительной жиже, обхватив ручонками трясущиеся коленки, сидит
какой-то желчный, забитый карлик...
Как политик он бездарен и ничтожен, потому что смотрит только в
прошлое и боится любых перемен, как угрозы своей власти. И главное -
он не знает, что такое перемены, он не понимает этого... Политически
бесплоден, потому что одержим своей безграничной властью. Словно
сталактит, одиноко висит он в своей темной пещере и наслаждается
сыростью, мраком и эхом боли миллионов замученных им людей...
Кто-то ещё до сих пор пытается копаться в его душе, чтобы что-то там
понять. А её там нет. Просто нет. Там внутри одно большое ничего...
И когда абсолютная никчемность во плоти получает в свои руки
неограниченную власть с красной кнопкой, то получается то, что мы
видим сегодня...
Он хотел войти в учебники истории, стать частью великорусского эпоса,
вершителем судеб, а войдёт как банальный военный преступник, который
слетел с катушек...
Он хочет, чтобы его боялись, чтобы трепетали перед ним, но все взирают на него с презрительной брезгливостью, ожидая его скорейшей смерти. В аду уже смотрят на часы.
Всё готово!"
Валерия Новодворская "Последнее письмо россиянам - "Портрет"
Валерия Новодворская была убита в 2014-м году. Если она более 10 лет
назад поняла, что из себя представляет это страшное существо, неужели
никто из его окружения не видел и не понимал, что имеет дело с
маньяком?