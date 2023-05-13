Зеленський про контрнаступ: Перші кроки будуть незабаром
Президент Володимир Зеленський вважає, що перші важливі кроки щодо українського контранаступу відбудуться "незабаром".
Про це розповів Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Ми дуже серйозно готуємось. І дуже серйозні кроки будуть обов’язково. Я знаю, що ми всі мотивовані. І не тільки ті, хто знає цей задум, а наш народ.... Я не можу вам відповісти (де і коли почнеться контрнаступ – ред.). Але ви точно це побачите, а Росія це точно відчує.
…Ми віримо в перемогу і віримо, що перші важливі кроки будуть незабаром", - розповів Зеленський.
Водночас президент підкреслив, що його відвертість у питанні про конкретне місце й час початку контрнаступу "не допоможе Україні, а буде заважати".
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або це відволікаючі атаки або удар буде посилено в тій з них яка досягне успіху і прорве першу лінію оборони.
очікувати додатково допомоги то розтягнеться на пів року.
Рузьге судомливо починають з'ясовувати місцезнаходження чи то Бару, чи то Забару...
)))
Рашист зольдатен, сдавайся. Тебя ждет тёплая еда, сухая одежда, баня, звонок родным.......
Для рашистів: "Не будите спящего зверя".
Атакуватимемо з Ненацька.
Без мене не починайте!