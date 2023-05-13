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Новини Війна
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Зеленський про контрнаступ: Перші кроки будуть незабаром

зеленський,мелоні

Президент Володимир Зеленський вважає, що перші важливі кроки щодо українського контранаступу відбудуться "незабаром".

Про це розповів Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми дуже серйозно готуємось. І дуже серйозні кроки будуть обов’язково. Я знаю, що ми всі мотивовані. І не тільки ті, хто знає цей задум, а наш народ.... Я не можу вам відповісти (де і коли почнеться контрнаступ – ред.). Але ви точно це побачите, а Росія це точно відчує.

…Ми віримо в перемогу і віримо, що перші важливі кроки будуть незабаром", - розповів Зеленський.

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Водночас президент підкреслив, що його відвертість у питанні про конкретне місце й час початку контрнаступу "не допоможе Україні, а буде заважати".

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+11
Ти там залишись назавжди, а ми тут ''крокуватимемо'' без ОПовських настанов.
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13.05.2023 20:46
+10
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13.05.2023 21:03
+5
Перші кроки будуть незабаром

Рузьге судомливо починають з'ясовувати місцезнаходження чи то Бару, чи то Забару...
)))
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13.05.2023 20:46
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Сьогодні то так розминка. Навіть пів крока ЗСУ не зробили.
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13.05.2023 20:44 Відповісти
ПРОБАЧТЕ мене всі українці,але цей блазень вже дістав усіх.Це чучело ане верховний😭.
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13.05.2023 23:14 Відповісти
не за баром... ну да, когда уменяестьплан, и не только... то только из-за бара и начинать...
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13.05.2023 20:44 Відповісти
Все починається на природі. Після шашликів. Хіба що мобільний бар є.
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13.05.2023 20:47 Відповісти
Бiля Ставка верховного головнокомандуючого. С качками.
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13.05.2023 23:21 Відповісти
Та так,колись кацап із Омська приїздив до бабусі на літо питав дивлячись на афіші,де це кінотеатр *незабором*.
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13.05.2023 22:24 Відповісти
з того що подають незалежні спостерігачі наші почали контратаки в декількох місцях на соледарському напрямку.

або це відволікаючі атаки або удар буде посилено в тій з них яка досягне успіху і прорве першу лінію оборони.

очікувати додатково допомоги то розтягнеться на пів року.
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13.05.2023 20:45 Відповісти
Якщо конкретно, то наші вже в Соледарі
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13.05.2023 21:27 Відповісти
якщо вірити осінтам то нашим до соледара 5 км і ця відстань вже давно не рухалася ані на метр.
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13.05.2023 21:38 Відповісти
Перші кроки будуть незабаром

Рузьге судомливо починають з'ясовувати місцезнаходження чи то Бару, чи то Забару...
)))
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13.05.2023 20:46 Відповісти
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13.05.2023 20:50 Відповісти
Ти там залишись назавжди, а ми тут ''крокуватимемо'' без ОПовських настанов.
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13.05.2023 20:46 Відповісти
Так Єрмак в Україні лишився? Чи тоже в турне?
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13.05.2023 20:53 Відповісти
В турне. Он "Цицерона" одного не оставляет.
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13.05.2023 21:01 Відповісти
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13.05.2023 20:48 Відповісти
*****...бо..л.
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13.05.2023 20:49 Відповісти
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13.05.2023 21:03 Відповісти
Есть ли у вас план, мистер Зеленський? Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!
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13.05.2023 20:51 Відповісти
У Брянську завтра референдум. Про приєднання до України. Просимо прийняти активну участь всіх. Чим більш завалите сушок, тим більш брянським слов'янам дадуть призових.
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13.05.2023 20:52 Відповісти
Тікай русиш швайне.
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13.05.2023 20:53 Відповісти
Або,-
Рашист зольдатен, сдавайся. Тебя ждет тёплая еда, сухая одежда, баня, звонок родным.......
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13.05.2023 20:58 Відповісти
....и чарка водки по субботам
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13.05.2023 21:10 Відповісти
Не можу Вам заборонити. Я Бокальчик кагору. За успішний конт наступ ЗСУ. Зеленський в Папи напевно благословення просив.
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13.05.2023 21:15 Відповісти
"Кто ест гаварит правда, будет кушать белый булька и епать Нюрка Ферапонтова, кто есть гаварит не правда, будет повисать та верьевка".
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13.05.2023 21:36 Відповісти
Лапті вже запутались,то наступ буде "Незабаром" чи "З ненацька" ? Ох інтриган.
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13.05.2023 21:02 Відповісти
Така нація, Українці. Не трогай нас і все буде тихо.
Для рашистів: "Не будите спящего зверя".
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13.05.2023 21:06 Відповісти
Пишут что Беспилотники сбросили мины ПФМ-1 «Лепесток» на Рублевку.
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13.05.2023 21:08 Відповісти
Ипсо
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13.05.2023 22:05 Відповісти
Вже хай зеля детальний план наступу москалям дасть
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13.05.2023 21:12 Відповісти
А далі вийдуть Резніков з Кулебою і скажуть, що очікування наступу дуже перегріті, і взагалі тих наступів буде декілька, але не варто очікувати чогось такого... неочікуваного.
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13.05.2023 21:14 Відповісти
Зяма тріпло
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13.05.2023 21:17 Відповісти
***** , ты же только вчера говорил что наступление откладывается. . Это звиздец полный.
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13.05.2023 21:22 Відповісти
Там ще було:

Атакуватимемо з Ненацька.
Без мене не починайте!
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13.05.2023 21:34 Відповісти
Перші кроки почнуться збоку від бару. А ось з якого: з лівого чи з правого,то вже хай кацапи ріпу почухають!
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13.05.2023 21:40 Відповісти
По сообщениям атаки ВСУ начались по всему фронту. Если наступа еще нет, зачем выявлять слабые места противника и давать им повод и время усиливать их.
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14.05.2023 00:38 Відповісти
 
 