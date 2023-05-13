Зеленський про контрнаступ: Перші кроки будуть незабаром

Президент Володимир Зеленський вважає, що перші важливі кроки щодо українського контранаступу відбудуться "незабаром".

Про це розповів Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми дуже серйозно готуємось. І дуже серйозні кроки будуть обов’язково. Я знаю, що ми всі мотивовані. І не тільки ті, хто знає цей задум, а наш народ.... Я не можу вам відповісти (де і коли почнеться контрнаступ – ред.). Але ви точно це побачите, а Росія це точно відчує.

…Ми віримо в перемогу і віримо, що перші важливі кроки будуть незабаром", - розповів Зеленський.

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Водночас президент підкреслив, що його відвертість у питанні про конкретне місце й час початку контрнаступу "не допоможе Україні, а буде заважати".