"Геополітично Росія вже програла війну", - Макрон
Геополітично Росія вже зазнала поразки та перетворюється на васала Китаю.
Таку думку висловив президент Франції Емманюель Макрон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Де-факто Росія увійшла у форму підлеглості Китаю та втратила доступ до Балтійського моря, яке було критично важливим для РФ, оскільки це спонукало Швецію та Фінляндію до рішення приєднатися до НАТО. Це було неможливо уявити ще два роки тому. Тому це вже геополітична поразка", — зазначив Макрон.
Він наголосив, що Росія не має виграти цю війну.
"Давайте прояснимо, Росія не повинна виграти цю війну військовим шляхом. Тому від нас залежить, як допомогти українцям у їхньому контрнаступі, як розібратися з питанням гарантій безпеки на переговорах, які неминуче відбудуться", – зазначив Макрон..
Він резюмував, що нова європейська архітектура безпеки має не лише захищати Україну, а й створити такий баланс сил, за якого нова конфронтація не буде можлива.
Нагадаємо, як повідомляють французькі ЗМІ, до кінця сьогоднішнього дня президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом до Парижу.
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Зарегистрировался сегодня и уже херню несешь. Как ето по руськи.
Пора уже Европе дать понять что в этом, топором прорубленном окне из россии, она не нуждается и надо строить хорошую стенку чтобы дикий сброд более в нее не ломился.
"Скифы вы, азиаты вы", вот и валите в свою Азию к вашим единомышленникам с раскосыми и жадными очами.
Все у них не по-человечески...😏 А так, да, проветрили и хватит...
Васасала Китаю...
Да і оркам судноплавство і навігація однак не будуть потрібні, торгувати вони не будуть. терріторія зменшиться до МКАДу, а на сусідів вони завжди нападали.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/05/14/7402174/
США пока не поддерживают, хотя в 2008 когда республиканцы были в Белом доме - поддерживали
И с лендлизом не понятно, через полгода перестанет действовать закон, его не желают исполнять в администрации Белого дома, хотя обе партии были за, правда предложил лендлиз все таки республиканец.
И что самое интересное, оправдывают, что не дают самолеты тем, что они дорогие и в траншах их будет единицы, лучше заказывать технику подешевле.
А с другой стороны надвигается дефолт США, т.е. логичнее было бы не транши давать, а поставлять товары которые уже в наличии (танки, самолеты и т.п.) по лендлизу.
В итоге деньги не тратятся, помощь существеннее, в зависимости от желания заработать на поставках или "простить" помощь Украине.
Но лендлиз, не будем исполнять потому что, непонятно по чему...