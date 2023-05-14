"Геополітично Росія вже програла війну", - Макрон

Геополітично Росія вже зазнала поразки та перетворюється на васала Китаю.

Таку думку висловив президент Франції Емманюель Макрон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Де-факто Росія увійшла у форму підлеглості Китаю та втратила доступ до Балтійського моря, яке було критично важливим для РФ, оскільки це спонукало Швецію та Фінляндію до рішення приєднатися до НАТО. Це було неможливо уявити ще два роки тому. Тому це вже геополітична поразка", — зазначив Макрон.

Він наголосив, що Росія не має виграти цю війну.

"Давайте прояснимо, Росія не повинна виграти цю війну військовим шляхом. Тому від нас залежить, як допомогти українцям у їхньому контрнаступі, як розібратися з питанням гарантій безпеки на переговорах, які неминуче відбудуться", – зазначив Макрон..

Він резюмував, що нова європейська архітектура безпеки має не лише захищати Україну, а й створити такий баланс сил, за якого нова конфронтація не буде можлива.

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Нагадаємо, як повідомляють французькі ЗМІ, до кінця сьогоднішнього дня президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом до Парижу.