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"Геополітично Росія вже програла війну", - Макрон

макрон

Геополітично Росія вже зазнала поразки та перетворюється на васала Китаю.

Таку думку висловив президент Франції Емманюель Макрон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Де-факто Росія увійшла у форму підлеглості Китаю та втратила доступ до Балтійського моря, яке було критично важливим для РФ, оскільки це спонукало Швецію та Фінляндію до рішення приєднатися до НАТО. Це було неможливо уявити ще два роки тому. Тому це вже геополітична поразка", — зазначив Макрон.

Він наголосив, що Росія не має виграти цю війну.

"Давайте прояснимо, Росія не повинна виграти цю війну військовим шляхом. Тому від нас залежить, як допомогти українцям у їхньому контрнаступі, як розібратися з питанням гарантій безпеки на переговорах, які неминуче відбудуться", – зазначив Макрон..

Він резюмував, що нова європейська архітектура безпеки має не лише захищати Україну, а й створити такий баланс сил, за якого нова конфронтація не буде можлива. 

Читайте також: Макрон може знову почати телефонувати Путіну, - глава МЗС Колонна

Нагадаємо, як повідомляють французькі ЗМІ, до кінця сьогоднішнього дня президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом до Парижу.

росія (64871) поразка (14) Макрон Емманюель (1448)


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Топ коментарі
+15
руzzкий, ваши лоханки заперты и на Балтике, и в Черном море. Точно так же, как во время Второй Мировой. Помнишь "вЯЯликие подвиги" совковых флотов в Второй Мировой?
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14.05.2023 21:10
+15
руzzкая свинья, с тобой не общаются, а тыкают тебя рылом в твое же дерьмо.
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14.05.2023 21:14
+12
...😂
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14.05.2023 21:03
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Підеш замість Макрона?🤣
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14.05.2023 21:01 Відповісти
медвепут это ты? проспись, похмелись.
Зарегистрировался сегодня и уже херню несешь. Как ето по руськи.
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14.05.2023 21:09 Відповісти
руzzкий, ваши лоханки заперты и на Балтике, и в Черном море. Точно так же, как во время Второй Мировой. Помнишь "вЯЯликие подвиги" совковых флотов в Второй Мировой?
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14.05.2023 21:10 Відповісти
руzzкая свинья, с тобой не общаются, а тыкают тебя рылом в твое же дерьмо.
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14.05.2023 21:14 Відповісти
вместо оскорблений человека за то что он говорит не то, что "шапкозакидателям" хотелось бы слышать, ответь на вопрос - корабли русни пойдут через балтийское море, и в чем будет состоять "блокирование" - корабли НАТО будут стрелять по русне? Ты серьезно в такое веришь?
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14.05.2023 22:31 Відповісти
Это не человек. Это русмартышка, которая пасется на цензоре с 2014 под разными никами и прокси, распространяя московитскую говнопропаганду. Вступать в дискусиию с животным считаю ниже своего достоинства.
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14.05.2023 22:52 Відповісти
хорошо, плевать на него. Ответь на вопрос - ты веришь что НАТО станет стрелять по кораблям рашки, в текущей ситуации?
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14.05.2023 23:00 Відповісти
О какой ситуации речь? В случае воины с НАТО русские лоханки сгорят у причалов.
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14.05.2023 23:12 Відповісти
русня-лоханки постоянно шастают туда-сюда. В один прекрасный день НАТО "закрывает" проливы - как? Будут стрелять по лоханкам? Из-за Украины?
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15.05.2023 00:22 Відповісти
В смысле "закроют проливы"? Вот так с ранку да с бодуна вдруг решат "а давайте проливы закроем" ? Для подобных действий нужна причина.
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15.05.2023 00:45 Відповісти
Вооооот, мы подошли к главному. Макрон сказал что Рашка потеряла потеряла доступ к Балтийскому морю. Т.е. Макрон эээ... пустобол? Как она потеряла если проливы не закрыты т.к. нет повода? И если рашка повод не даст - они на НАТО только гавкать из подворотни могут, а дать им повод боятся?
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15.05.2023 01:31 Відповісти
Особливо в Чорному морі - мати перевагу майже на два порядки і не реалізувати перевагу не кожен таке зможе .
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15.05.2023 06:35 Відповісти
Все правильно Макрон говорит. Их флот будет заперт в Финском заливе, потому что выход из него, теперь контролируют две страны НАТО. Другого выхода в Балтику, у них нет. Та же ситуация, как и в начале Второй Мировой, когда немцы заперли Балтфлот в Финском заливе и он там простоял почти до конца войны
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14.05.2023 21:20 Відповісти
Тобі соромно за вбитих вами українців, фашистська істота?
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14.05.2023 21:25 Відповісти
Нет, не в состоянии. ибо НАТО контролировало только половину залива. Через вторую половину, можно было шастать как угодно
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14.05.2023 21:27 Відповісти
Тобі соромно за вбитих вами українських дітей?
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14.05.2023 21:32 Відповісти
Босфор находится под действием конвенции Монтрэ. А это совсем другая история
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14.05.2023 21:33 Відповісти
Геть з сайту,кацапська мразота.
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14.05.2023 21:43 Відповісти
Вовоха,тобі не набридло принижуватися,стількі років?
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14.05.2023 21:45 Відповісти
Так тиж кацап.
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14.05.2023 21:30 Відповісти
Чи ти думав будеш тут спілкуватися, як нівчому не бувало?Тиж фашистська-кацапська потвора.
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14.05.2023 21:31 Відповісти
здесь не любят кацапских троллей, а ты кацапский тролль
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14.05.2023 22:07 Відповісти
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14.05.2023 21:57 Відповісти
А что не так Макрон сказал? Посмотри на карту внимательней , раньше северное побережье Балтики было побережьем НЕЙТРАЛЬНЫХ стран ( Швеция, Финляндия) , а теперь это страны НАТО , по команде из НАТО возможна полная морская блокада портов русни. Что непонятного?
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14.05.2023 22:01 Відповісти
Тобі соромно за вбитих українців?
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14.05.2023 22:10 Відповісти
поспілкувався з кимось недобрим. от поперло
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14.05.2023 21:03 Відповісти
...😂
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14.05.2023 21:03 Відповісти
Тут самый цимес состоит в том, что Москва почему-то думает, что это ее исконное право столетиями то входить в Европу, то выходить из Европы, то прорубать окно, то закрывать его.
Пора уже Европе дать понять что в этом, топором прорубленном окне из россии, она не нуждается и надо строить хорошую стенку чтобы дикий сброд более в нее не ломился.
"Скифы вы, азиаты вы", вот и валите в свою Азию к вашим единомышленникам с раскосыми и жадными очами.
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14.05.2023 21:18 Відповісти
Одне уйобіщє прорубало "окно в Європу", інше - його замурувало. Нехай тепер, гандони, виють на своїх сраних болотах і підставляють сраки кітайозам.
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14.05.2023 21:20 Відповісти
Согласна, но только петя не открыл окно в Европу, а прорубил его...
Все у них не по-человечески...😏 А так, да, проветрили и хватит...
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15.05.2023 09:18 Відповісти
Росія вже зазнала поразки та перетворюється на васала Китаю

Васасала Китаю...
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14.05.2023 21:06 Відповісти
на отсосала Китаю
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14.05.2023 21:48 Відповісти
злобный карлик просрал уважаемую когда то державу, обрек на гонения поколения ватников рашистов как гитлер когдато своих.....
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14.05.2023 21:09 Відповісти
Думаєш там повага була? Там путін у таких макронів і шольців мільярди баксів вкладав
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14.05.2023 21:49 Відповісти
Поважати таку державу могли лише ті хто не вдупляв в історію кацапстану або моральні дегенерати ( яким гроші не пахнуть і щось людське загалом побоку ).
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15.05.2023 06:43 Відповісти
мікрон вже передумав "зберігати обличчя" пуйлу? А шо сталося?
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14.05.2023 21:14 Відповісти
Обличчя немає.
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14.05.2023 21:19 Відповісти
Не може дозвонитись *****. Мабуть, в бункері зв'язок хєровий.
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14.05.2023 21:22 Відповісти
І щоби геополітичну перемогу закріпити віиськовою на полі бою Макрон в поміч висилає нам бригаду диких гусеи .
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14.05.2023 21:25 Відповісти
Тут не можна не погодитись з Макроном - зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО, рашка дійсно врачає доступ до Балтійського моря з військової точки зору. Бо колишній нейтральний статус цих двох північних країн давав рашкє змогу, в разі військово-політичної необхідності, нехтувати недоторканістю морських кордонів цих країн, розуміючи, що поодинці що Фінляндія, що Швеція, не зможуть протистояти рашкє. І лише після членства в НАТО порушення кордонів цих маленьких держав водночас стає порушенням кордонів НАТО. Саме тому для України надважливим, принципово важливим є не вступ до ЄС, а вступ до НАТО. Звісно непогано, щоб і в ЄС і в НАТО, але в НАТО спочатку, а вже потім в ЄС. Бо і Фінляндія і Швеція члени ЄС вже давно, але лише тепер, після війни в Україні вони зрозуміли, що так званий "нейтралитет" це омана та шлях стати наступною мішенню для москальської орди.
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14.05.2023 21:25 Відповісти
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14.05.2023 21:28 Відповісти
кому это говорят? что так народ похож на дебилов?
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14.05.2023 21:42 Відповісти
Як Макарон заговорив. Найвеличніший чудеса робить🤣
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14.05.2023 21:47 Відповісти
А крім Балтики /з врахуванням що Фінляндія поверне ще частину берега/, мордор втратить і Чорне море - хто скаже. що новоросійськ це не Імарат Кавказ, а потім ще і Тихій океан - там японцям повернуть Сахалін, а пізніше Якути і інші північні народи відріжуть кацапстан і від північних морей.
Да і оркам судноплавство і навігація однак не будуть потрібні, торгувати вони не будуть. терріторія зменшиться до МКАДу, а на сусідів вони завжди нападали.
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14.05.2023 23:09 Відповісти
И поэтому геронтофил, ты на линии с Пу и Виннипухом чаще чем со всеми остальными, да ?
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15.05.2023 00:33 Відповісти
Про вступление в НАТО похоже пока не решается вопрос

https://www.pravda.com.ua/news/2023/05/14/7402174/

США пока не поддерживают, хотя в 2008 когда республиканцы были в Белом доме - поддерживали

И с лендлизом не понятно, через полгода перестанет действовать закон, его не желают исполнять в администрации Белого дома, хотя обе партии были за, правда предложил лендлиз все таки республиканец.

И что самое интересное, оправдывают, что не дают самолеты тем, что они дорогие и в траншах их будет единицы, лучше заказывать технику подешевле.

А с другой стороны надвигается дефолт США, т.е. логичнее было бы не транши давать, а поставлять товары которые уже в наличии (танки, самолеты и т.п.) по лендлизу.

В итоге деньги не тратятся, помощь существеннее, в зависимости от желания заработать на поставках или "простить" помощь Украине.

Но лендлиз, не будем исполнять потому что, непонятно по чему...
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15.05.2023 01:16 Відповісти
Нахер ти свою кацапщину на кацапському тут висрав? Дон-дон їбаний.
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15.05.2023 07:29 Відповісти
Рашистам ватным знать бы не мешало за Центры изучения языка и проффесиональной подготовки, которые лагерями перевоспитания зовутся. Им там быть.
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15.05.2023 02:08 Відповісти
Дайте авіацію, більше танків і це стане не геополітично, а практично!!!
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15.05.2023 06:07 Відповісти
 
 