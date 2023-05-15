Найближчими тижнями Франція передасть Україні десятки броньованих машин і легких танків

Найближчими тижнями Франція проведе підготовку й оснастить кілька батальйонів десятками броньованих машин і легких танків, зокрема AMX-10RC.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ, про це йдеться у спільній декларації України та Франції за підсумками зустрічі Володимира Зеленського і Емманюеля Макрона.

Як зазначається, військова підтримка, яку надає Франція з початку війни, щоб дати Україні змогу захистити себе, триватиме, оскільки готуються нові військові пакети з постійним врахуванням найбільш нагальних і невідкладних потреб України для зміцнення її обороноздатності. Франція прагне забезпечити повну потужність у всіх сферах.

"Найближчими тижнями Франція проведе підготовку й оснастить кілька батальйонів десятками броньованих машин і легких танків, включно з AMX-10RC. Крім того, Франція зосереджує свої зусилля на підтриманні можливостей протиповітряної оборони України, щоб захистити її населення від ударів Росії. Крім національного внеску, Французька Республіка бере активну участь у заходах Європейського Союзу та НАТО щодо військової допомоги Україні та підготовки українських військових", - йдеться в декларації.

Також повідомляється, що рім військової допомоги, Французька Республіка надала Україні цивільну допомогу, включно з фінансовою, гуманітарною та екстреною підтримкою. Зокрема, Франція передала в Україну дві пересувні лабораторії ДНК для посилення спроможності України розслідувати воєнні злочини. Ця допомога й надалі зростатиме.

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