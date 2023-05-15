Просування ЗСУ на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій, - Сирський
Просування українських військових під Бахмутом - це перший успіх наступальних дій. Втім, це лише частковий успіх. Операція з оборони Бахмуту триває.
Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах.
Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей", - йдеться у заяві.
Сирський зазначив, що всі необхідні для оборони рішення прийняті. Всі можливі сценарії розвитку подій відпрацьовані з командирами безпосередньо на місці бойових дій.
Топ коментарі
+17 Стас Борецкий
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+16 Прощай немытая раССея
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+10 Прощай немытая раССея
показати весь коментар15.05.2023 09:06
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https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 14.05.2023
Зеленський абсолютно свідомо затягує початок контрнаступу, намагаючись підлаштувати його проведення під вирішення своїх політичних цілей. Ніякі візити вже нічого не змінять реально. Головна маса озброєння в Україні і тепер її місця складування обстрілюють на базах зосередження. ГШ другий тиждень вимагає санкції на початок наступу, але Єрмак продовжує возити Зеленського по дурним візитам.