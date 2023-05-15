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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Просування ЗСУ на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій, - Сирський

сирський

Просування українських військових під Бахмутом - це перший успіх наступальних дій. Втім, це лише частковий успіх. Операція з оборони Бахмуту триває.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ. 

"Останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах.
Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей", - йдеться у заяві.

Сирський зазначив, що всі необхідні для оборони рішення прийняті. Всі можливі сценарії розвитку подій відпрацьовані з командирами безпосередньо на місці бойових дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під Бахмутом ЗСУ продовжують просуватися вперед, - Маляр

Автор: 

Бахмут (1559) Олександр Сирський (581)


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Топ коментарі
+17
Вже нудить від цього ставленника дєрьмака. Клоуну все нейметься діяльність Залужного.
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15.05.2023 09:04
+16
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15.05.2023 09:16
+10
Боже, допоможи нашим хлопцям здолати кацапів та залишитися живими!...
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15.05.2023 09:06
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15.05.2023 09:04 Відповісти
Вже нудить від цього ставленника дєрьмака. Клоуну все нейметься діяльність Залужного.
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15.05.2023 09:04 Відповісти
Про те саме подумав, бо з певного часу цього Сирського стало всюди надто багато.
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15.05.2023 10:00 Відповісти
Ну якщо уже пішли коментарі від високих чинів то значить все получається, це добре.
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15.05.2023 09:06 Відповісти
Любаша, высокие чины в январе-феврале 2022 коментили сообщения в западных СМИ. В тебе все добре?
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15.05.2023 10:06 Відповісти
Боже, допоможи нашим хлопцям здолати кацапів та залишитися живими!...
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15.05.2023 09:06 Відповісти
"... Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б'ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей", - йдеться у заяві. Це і є справжні кумири. Можливо і їхні прізвища перестануть бути невідомими.
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15.05.2023 09:10 Відповісти
надіюся. Дуже хочеться нарешті вибирати в раду нормальних.
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15.05.2023 09:14 Відповісти
А ви частіше їх сторінки дивіться,пишіть їм, спілкуйтеся і будете знати усі імена Героїв. Кожне відео має ссилку.
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15.05.2023 09:20 Відповісти
Я про тєлємарафєт. Більшість українських виборців черпають інформацію звідтам. А там лише Єрмак, Зєлєнскій і Сирський. А, ще був пес Патрон і Кирило Тимошенко. Але два останні не витримали конкуренції.
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15.05.2023 10:06 Відповісти
А хто є Командуючим Сухопутних військ України? І хто відповідає за Бахмут? Коли Дебальцеве було претензії керівництву було ,так що не так з Сирським? А марафон, то не дивіться і іншим не рекомендуйте
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15.05.2023 10:15 Відповісти
Не мпю нвчого проти впшого кумира, якого ви тут постійно захищаєте. Не сумнівпюся, що ви днями і ночами читаєте сторінки наших зпхисників. Тільки у Сирського шанси дожити до Перемоги значно вищі, ніж у хлопців з окопів і свої лаври він отримати зможе, знову ж на відміну від багатьох, до кого ці лаври доведеться нести до меморіалу. Тому ваш пафос недоречний. Ваш кумир нікуди від вас не дінеться.
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15.05.2023 10:22 Відповісти
Щось забагато цього Сирського останнім часом...
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15.05.2023 09:10 Відповісти
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15.05.2023 09:16 Відповісти
Не зовсім добра казочка. Дякуючи , Гарній Людині, кінець добрий.
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15.05.2023 09:39 Відповісти
Важке просування, протрахи постачання Рєзніковим, та дупна ситуація Сирського з військоматами - це все вина Залужного. Всі перемоги - це особисто Сирський!
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15.05.2023 10:30 Відповісти
... і все це завдяки лише надиханню Зе, якого глибоко з тилу надихає єрмак.
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15.05.2023 13:17 Відповісти
Ейзенхауер з запахом сирка
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15.05.2023 12:24 Відповісти
Нарешті на Цензорі перестала миготіти лиса ******, є коментарі від наших речників та командирів.
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15.05.2023 14:02 Відповісти
Але коли мовчать свої, починають слухати чужих. Чужі кажуть спочатку приємні слуху речі, а потім тональність змінюється, але емоційний зв`язок вже є, і ІПсО спрацьовує на ура.
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15.05.2023 14:48 Відповісти
Зе ПОТВОРА ЗАТЯНГУЄ КОНТРНАСТУП, ЩОСЬ ПІДКАЗУЄ ДО ЧАСІВ КОЛИ ПІДУТЬ ОСІННІ ДОЩІ

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 14.‎05.‎2023

Зеленський абсолютно свідомо затягує початок контрнаступу, намагаючись підлаштувати його проведення під вирішення своїх політичних цілей. Ніякі візити вже нічого не змінять реально. Головна маса озброєння в Україні і тепер її місця складування обстрілюють на базах зосередження. ГШ другий тиждень вимагає санкції на початок наступу, але Єрмак продовжує возити Зеленського по дурним візитам.
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15.05.2023 14:20 Відповісти
У Леопардів коробка автомат, при такому грунті танки просто грузнуть, так що усе ще по переду.
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15.05.2023 15:13 Відповісти
Та малоросу пофіг що там буде з Українцями
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15.05.2023 15:32 Відповісти
ага, грузне дупа російська
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15.05.2023 15:59 Відповісти
Це не мої вигадки, це слова військових, який сенс йти по мокрому грунту і втрачати техніку??? Ми ж не кацапи під Вугледаром🤔
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15.05.2023 20:48 Відповісти
Господи Боже збережи життя воїнів ЗСУ і зітри з лиця Землі російську потвору
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15.05.2023 15:58 Відповісти
 
 