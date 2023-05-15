СБУ та БЕБ повідомили про підозру Фірташу, - джерела

СБУ та БЕБ повідомили про підозру олігарху Дмитру Фірташу та 8 топменеджерам його компаній.

Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ в СБУ та БЕБ.

За даними джерел, від ранку проходять обшуки у керівників фірм Фірташа "РГК", "Є Енергія" та облгазів.

Також джерела повідомили, що правоохоронці викрилу схему, згідно із якою підконтрольні олігарху структури "купували" паливо у його ж компанії, але натомість отримували 30% від об'ємів. Водночас дефіцит покривали завдяки державному газу.

За 7 років така схема завдала збитків держбюджету на 18 млрд грн.

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