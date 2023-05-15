СБУ та БЕБ повідомили про підозру Фірташу, - джерела
СБУ та БЕБ повідомили про підозру олігарху Дмитру Фірташу та 8 топменеджерам його компаній.
Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ в СБУ та БЕБ.
За даними джерел, від ранку проходять обшуки у керівників фірм Фірташа "РГК", "Є Енергія" та облгазів.
Також джерела повідомили, що правоохоронці викрилу схему, згідно із якою підконтрольні олігарху структури "купували" паливо у його ж компанії, але натомість отримували 30% від об'ємів. Водночас дефіцит покривали завдяки державному газу.
За 7 років така схема завдала збитків держбюджету на 18 млрд грн.
Топ коментарі
+34 Наталья Алексеева #551585
показати весь коментар15.05.2023 11:20
+23 cimbitep
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+18 Стас Борецкий
показати весь коментар15.05.2023 11:38
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Як тільки президент поїхав до Італії на зустріч до батька Римського, як СБУ та БЕБ повідомили про підозру бідному єврею Дмитру Фірташу.
Антикорупційне бюро вже багато часу розшукує причетного до розкрадання понад 200 млн грн, колишнього голову правління «Укргазбанку» бідного єврея Кирила Шевченка.
Над евреем Игалем Коломойским знову згущуються хмари.
Суд США заблокував вклади Коломойського, коли власник Кременчуцького нафтопереробного заводу мешкав у себе на Батьківщині, в Ізраїлі, де ховався від Гетьмана і банкомат видавав олігарху 20 шекелів на добу для оплати обіду в ресторані Нетанії.
В Україні Законом євреїв заборонено критикувати і ображати. Це вважається антисемітизмом і реально можна стати насельником буцегарні на п'ять років. Якщо Ви напишите коментар з критикою нинішньої київської еврейськой влади, яка продала 2700 вагонів зерна з Держрезерву, медичні маски під час пандемії, слила Кремлю секретну операцію «Вагнергейт», дала команду розмінувати Перекопський перешийок, дамбу та всі мости, які ведуть до Херсона, що дало змогу загарбникам оголосити «ХНР», захопити без пострілів Каховську ГЕС і пустити бескоштовно воду в Північно-Кримський канал, то на вас обрушиться гвалт «95 квартала» і вам негайно пред'являть звинувачення в антисемітизмі. При цьому Петра Порошенко, Китай і навіть Америку критикувати можна і Вас не звинуватять в антікітаізме і антиамериканізме.
Джерело: https://www.golosameriki.com/a/ukrainian-parliament-anti-semitism/6242278.html
Смішно навіть! одразу видно, хто госпІдар у домі!
Благодаря поддержке президента России Владимира Путина украинский олигарх Дмитрий Фирташ смог приобрести по льготной цене более 20 миллиардов кубометров газа и получить кредитов на более $11 миллиардов.
Об этом сообщает Reuters в своем расследовании, передает https://censor.net/ со ссылкой на http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/11/26/7045511/#_blank Украинскую правду .
Это позволило оффшорным компаниям Фирташа, зарегистрированным на Кипре, заработать более $3 миллиардов. Также подконтрольный друзьям Путина "Газпромбанк" выдал украинскому бизнесмену кредитную линию на сумму до $11 миллиардов.
В соответствии с российскими таможенными документами, которыми располагает агенство, Газпром продал Дмитрию Фирташу более 20 миллиардов кубометров газа по цене значительно ниже рыночной в течение последних четырех лет. Это примерно в четыре раза больше, чем ранее заявлялось российским правительством.
Фирташ покупал газ по цене $249 за 1000 кубометров, в то время как НАК "Нафтогаз" покупал его по $412.
Украинские таможенные документы и корпоративные заявки показывают, что компании Фирташа на Кипре и в Швейцарии перепродавали этот газ его химическим заводам в Украине за $430 за тысячу кубометров.
Цены и объемы позволяют предположить, что две оффшорные компании олигарха на этих сделках заработали около $3,7 миллиарда в течение двух лет.
Источник: https://censor.net/n313712
Правильно, давно уже пора было это сделать. Только вот австрийцы с этим не согласны. Берегут его, как "дорогого мальчика".
ПЫСЫ: выдать подозрение еще не значит, что пасодят. Это другое.
Что касается "ПЫСЫ", то здесь можно согласится, из "неприкасаемых" у нас ещё никого не посадили. И вряд ли в ближайшее время "посодуть".
Другими словами , эта "новая реформа" изобретена ещё яныком и называется "Друзьям всё , врагам - закон"
А Бєня своє "повідомлення" отримає?
Може залижете зразу?
БЕНЯ цветет и пахнет.
Типичный развод для ЛОХОВ и в случае с этой ***** Фирташем.
Обвинение предъявили, а имущество не арестовали.
До другого приходять у шкарпетках аби своіми буцами не осквернити підлогу боголюдини .
А Червінського треба обов'язково в кайданках , бо він незалежний і авторитетний тому для них він є справжня загроза
головне, щоб вони хазяїну бабло поставляли вчасно до Відня!!!
Тому у воєнкомів дивні млн грн чи євро, надходжень десь з'являються…
Куди не поверни в Україні, СХЕМАТОЗИ…і «подолана» тотально привладна корупція!!!! У кожній області….