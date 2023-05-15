УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10347 відвідувачів онлайн
Новини
8 875 81

СБУ та БЕБ повідомили про підозру Фірташу, - джерела

фирташ,фірташ

СБУ та БЕБ повідомили про підозру олігарху Дмитру Фірташу та 8 топменеджерам його компаній.

Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ в СБУ та БЕБ.

За даними джерел, від ранку проходять обшуки у керівників фірм Фірташа "РГК", "Є Енергія" та облгазів.

Також джерела повідомили, що правоохоронці викрилу схему, згідно із якою підконтрольні олігарху структури "купували" паливо у його ж компанії, але натомість отримували 30% від об'ємів. Водночас дефіцит покривали завдяки державному газу.

За 7 років така схема завдала збитків держбюджету на 18 млрд грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ та БЕБ проводять обшуки на "облгазах" Фірташа, - джерело. ФОТОрепортаж

СБУ та БЕБ повідомили про підозру Фірташу, - джерела 01
СБУ та БЕБ повідомили про підозру Фірташу, - джерела 02
СБУ та БЕБ повідомили про підозру Фірташу, - джерела 03
СБУ та БЕБ повідомили про підозру Фірташу, - джерела 04

Автор: 

СБУ (12761) Фірташ (892)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+34
Які чемні. Знов у шкарпетках)
показати весь коментар
15.05.2023 11:20
+23
краще пізно, ніж ніколи. але там Штати першими у черзі чекають екстрадиції фірташа.
показати весь коментар
15.05.2023 11:16
+18
Клоунські шкарпеточні спецслужби.Ця імітація діяльності - позорисько на весь світ.
показати весь коментар
15.05.2023 11:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
краще пізно, ніж ніколи. але там Штати першими у черзі чекають екстрадиції фірташа.
показати весь коментар
15.05.2023 11:16 Відповісти
не нужно им заважать...!
показати весь коментар
15.05.2023 11:21 Відповісти
а у генпрокурора Австрії по цьому питанню є щонайменше сотня тисяч контраргументів.
показати весь коментар
15.05.2023 11:36 Відповісти
скоріше там рахунок йде на мільйони.
показати весь коментар
15.05.2023 11:38 Відповісти
мільйони у Верховний Суд заносяться, бо там їх засідає шо вошей у кацапському кожусі.
показати весь коментар
15.05.2023 11:44 Відповісти
А может и на миллиарды 🧐ПЛОХОВАТО ФБР работает , могли уже и Фирташа с Каламоем изловить и в США доставить !Если даже они не смогли за 10 лет , то и здесь маловероятно
показати весь коментар
15.05.2023 20:27 Відповісти
якась маячня. ФБР працює виключно в середині сполучених штатів. вони нікого не викрадають і нікуди не доставляють.
показати весь коментар
15.05.2023 20:32 Відповісти
коломИйський розпочав операцію з урятування рядового_Фірташа. Оскільки Фірташеві загрожує екстрадиція до США, то коломИйський вирішив витягнути його в Україну. Тут його трохи постриже і дасть три роки умовно.
показати весь коментар
15.05.2023 17:35 Відповісти
Шоцеробиться?

Як тільки президент поїхав до Італії на зустріч до батька Римського, як СБУ та БЕБ повідомили про підозру бідному єврею Дмитру Фірташу.

Антикорупційне бюро вже багато часу розшукує причетного до розкрадання понад 200 млн грн, колишнього голову правління «Укргазбанку» бідного єврея Кирила Шевченка.

Над евреем Игалем Коломойским знову згущуються хмари.

Суд США заблокував вклади Коломойського, коли власник Кременчуцького нафтопереробного заводу мешкав у себе на Батьківщині, в Ізраїлі, де ховався від Гетьмана і банкомат видавав олігарху 20 шекелів на добу для оплати обіду в ресторані Нетанії.

В Україні Законом євреїв заборонено критикувати і ображати. Це вважається антисемітизмом і реально можна стати насельником буцегарні на п'ять років. Якщо Ви напишите коментар з критикою нинішньої київської еврейськой влади, яка продала 2700 вагонів зерна з Держрезерву, медичні маски під час пандемії, слила Кремлю секретну операцію «Вагнергейт», дала команду розмінувати Перекопський перешийок, дамбу та всі мости, які ведуть до Херсона, що дало змогу загарбникам оголосити «ХНР», захопити без пострілів Каховську ГЕС і пустити бескоштовно воду в Північно-Кримський канал, то на вас обрушиться гвалт «95 квартала» і вам негайно пред'являть звинувачення в антисемітизмі. При цьому Петра Порошенко, Китай і навіть Америку критикувати можна і Вас не звинуватять в антікітаізме і антиамериканізме.

Джерело: https://www.golosameriki.com/a/ukrainian-parliament-anti-semitism/6242278.html
показати весь коментар
15.05.2023 19:05 Відповісти
Які чемні. Знов у шкарпетках)
показати весь коментар
15.05.2023 11:20 Відповісти
хоть без дырок...)
показати весь коментар
15.05.2023 11:22 Відповісти
Бо чуть що, рахунок за прибирання і підлогу виставлять в 10 раз більше зарплатні
показати весь коментар
15.05.2023 12:11 Відповісти
Гниды мафии дерьмачья , а как народного Героя полковника Романа Червинского , то можно ОББРЕХАТЬ И БРОСИТЬ БЕЗ ВСЯКОГО ОБОСНОВАНИЯ ЗДРАВОМЫСЛЯЩЕГО ,в тюрьму ! Проклятые гниды , вы все хуже банды Януковича и даже ***** ! Для вас ВОЙНА - мать родна ! Агрессора же те офицеры чести , почему сегодня тысячи не пришли поддержать невинного коллегу? Почему молчат , те , кто знает ЧТО МАФИЯ ПРЕСЛЕДУЕТ ПАТРИОТОВ , а не ПЯТУЮ КОЛОННУ БОЙКО , Шуфрича, Портнова, МАРАДЕРОВ - СТАРУХА , Резниченко, Тимошенко, ………………………
показати весь коментар
15.05.2023 20:38 Відповісти
Не Агрессора - А где те офицеры чести
показати весь коментар
15.05.2023 20:39 Відповісти
Тільки хотів написати. Прям як до бородатої бабусі зайшли. Чемно, без взуття!
Смішно навіть! одразу видно, хто госпІдар у домі!
показати весь коментар
15.05.2023 12:43 Відповісти
Шось підозрують -- на десятии рік -- наша пісня гарна нова - починаєм іі знову .
показати весь коментар
15.05.2023 11:25 Відповісти
А чому тільки цих компаній? А весь концерн DF? А пов'язані компанії? А компанії фінсектору, через які кошти виводили? І ще цікаво, що зайнялись тільки після умов мокшан, що світові потрібні аміачні добрива..а труба з Тольяті до порту Южний (чи Південний) прокладена..нехай націоналізують, разом з облгазами.
показати весь коментар
15.05.2023 11:27 Відповісти
А шо так швидко начали діяти? А раніше ну ні чого не було видно?
показати весь коментар
15.05.2023 11:30 Відповісти
Раніше порошенко покривав Фірташа. Договорняк Віденьский
показати весь коментар
15.05.2023 18:59 Відповісти
Бондаренко , твій 🤢боневтік вже 4 роки при кориті
показати весь коментар
15.05.2023 20:41 Відповісти
Lysenko, Фірташ finansuvav порошенко, v sudi dovedeno
показати весь коментар
16.05.2023 17:34 Відповісти
видоїти ворога в Україні і передати Штатам.
показати весь коментар
15.05.2023 11:32 Відповісти
Так не треба , бо Ермак і зе дуже жадібні , видоят виключнов свої ОФШОРИ ‼️Нехай їх ФБР заберуть
показати весь коментар
15.05.2023 20:43 Відповісти
То есть, 7 лет он крал как не в себя на миллиарды в год, а заметили только сейчас? Ну и, как выше написали, сбу-шники в носках... это очень странно
показати весь коментар
15.05.2023 11:33 Відповісти
Нет,не 7 лет,а по крайней мере с начала 2000-ых.
показати весь коментар
15.05.2023 15:53 Відповісти
А лучшие его друзья были представители партии СДПУ. Он был посредником у российского гаспрома,а хозяином газа был путлер.
показати весь коментар
15.05.2023 16:08 Відповісти
Это понятно, как по мне, он самый мутный из всех олигархов. Откуда-то вылез, завернул на себя поставки газа и тд. Я про то, что в статье написано, именно эта схема работает уже 7 лет - и никто ничего не замечал! Просто куда-то исчезают несколько миллиардов в год, ну бывает...
показати весь коментар
15.05.2023 16:41 Відповісти
3 основных олигархов был разный товар и разный подход им владеть.1)Ахметов уголь, металлургия и электроэнергия. Через гоп-стоп. 2)Коломойский нефть и банковская система.Жульничество.3)Фирташ газ. Лакей у российских хозяев по обналички в доллары.Они не были конкурентами между собой из-за разности товара.Но каждый из них именл своих длюдей в парламенте и в исполнительной власти. И никто из них не мутный, всё очевидно как на ладоне а вся власть была и есть коррумпирована.
показати весь коментар
15.05.2023 17:51 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2023 11:34 Відповісти
Ну да почему бы ему не веселиться раз Гонтарева давно смылась в Лондон и все концы в воду.
показати весь коментар
15.05.2023 12:12 Відповісти
Клоунські шкарпеточні спецслужби.Ця імітація діяльності - позорисько на весь світ.
показати весь коментар
15.05.2023 11:38 Відповісти
єрмакам, стефанчукам, арахаміям татаровим, гугілашвілі, подолякам та ще зо 2-3 сотням зелених корабельних сосен з ВР, ОПи, КМ, коли підозру оголосять ???
показати весь коментар
15.05.2023 11:39 Відповісти
Ще сім років не пройшло....
показати весь коментар
15.05.2023 13:14 Відповісти
Стесняюсь спросить,а СБУ на все обыски приходит в носках? Это же просто смешно.
показати весь коментар
15.05.2023 11:44 Відповісти
І перед обшуками передивляються, чи бува не диряві, бо соромно буде на всю країну.
показати весь коментар
15.05.2023 11:51 Відповісти
Они еще наверно сначала долго стояли в прихожей и стеснялись заходить
показати весь коментар
15.05.2023 11:52 Відповісти
Не,ну могли же потребовать раздеться до трусов.
показати весь коментар
15.05.2023 12:30 Відповісти
Це тактичні шкарпетки
показати весь коментар
15.05.2023 12:12 Відповісти
При обысках СБУ-шников в носочках видели только у Бени и у фирташевских холуев
показати весь коментар
15.05.2023 18:11 Відповісти
Дуже вже підозрілий цей чоловік, причому, дуже давно. Скільки існую незалежна Україна, стільки він і підозрілий, але запідозрили його тільки сьогодні. Чому? Це також підозріло. І чому досі не підозрюють тих хто зовсім поруч? Це також підозріло.
показати весь коментар
15.05.2023 11:44 Відповісти
...Цікаво, коли перед вуйком Митром будут си вібачєти, га..? А то так-во залізли до него на маєтки тай ґаздуют, на холєру, скурві сини.
показати весь коментар
15.05.2023 11:45 Відповісти
На передостанній фотці близнюки?
показати весь коментар
15.05.2023 11:47 Відповісти
Мабудь США і Європа "клюють в дупу" зелену владу,бо з якого б це дива вона замахнулася на олігарха?
показати весь коментар
15.05.2023 11:50 Відповісти
Дійсно, попереднику 5 років не вистачило, а тут так одразу....
показати весь коментар
15.05.2023 13:16 Відповісти
Когда Тимошенко воевала с Фирташем и его Росукренерго, которое прикрывал Щур, то она *********************! Нарид, у вас хоть чуть начинают глаза открываться?
показати весь коментар
15.05.2023 11:57 Відповісти
А Ющу-Дрищу, котрий завів в 2006 році в Україну РУЕ і зробив його монополістом на імпорті газу, хтось збирається виставити підозру?
показати весь коментар
15.05.2023 12:06 Відповісти
Все эти "войны" между олигархами, это пчёлы против мёда.
показати весь коментар
15.05.2023 12:06 Відповісти
Та да! "Всєаніодінаковіє" - знайома мантра.
показати весь коментар
15.05.2023 12:10 Відповісти
Очень большие деньги можно только украсть, а заработать можно геморрой. (ц)
показати весь коментар
15.05.2023 12:14 Відповісти
Чому вони знову босі. Підлога холодна, ще нежить підхоплять.
показати весь коментар
15.05.2023 12:04 Відповісти
Ще бахіли потрібно було натягнути та намордники з перчатками, щоб не забруднити там нічого.
показати весь коментар
15.05.2023 12:04 Відповісти
Та вони ще відіграються на комусь слабшому. Будуть ще несамовито верещати на офісних рабів: "А ну мордою в підлогу!" Як вони робили це не раз і не два.
показати весь коментар
15.05.2023 12:08 Відповісти
Кофе в Венской опере стынет.💯
показати весь коментар
15.05.2023 12:09 Відповісти
Нагадую забудькам!

Благодаря поддержке президента России Владимира Путина украинский олигарх Дмитрий Фирташ смог приобрести по льготной цене более 20 миллиардов кубометров газа и получить кредитов на более $11 миллиардов.

Об этом сообщает Reuters в своем расследовании, передает https://censor.net/ со ссылкой на http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/11/26/7045511/#_blank Украинскую правду .

Это позволило оффшорным компаниям Фирташа, зарегистрированным на Кипре, заработать более $3 миллиардов. Также подконтрольный друзьям Путина "Газпромбанк" выдал украинскому бизнесмену кредитную линию на сумму до $11 миллиардов.

В соответствии с российскими таможенными документами, которыми располагает агенство, Газпром продал Дмитрию Фирташу более 20 миллиардов кубометров газа по цене значительно ниже рыночной в течение последних четырех лет. Это примерно в четыре раза больше, чем ранее заявлялось российским правительством.

Фирташ покупал газ по цене $249 за 1000 кубометров, в то время как НАК "Нафтогаз" покупал его по $412.

Украинские таможенные документы и корпоративные заявки показывают, что компании Фирташа на Кипре и в Швейцарии перепродавали этот газ его химическим заводам в Украине за $430 за тысячу кубометров.

Цены и объемы позволяют предположить, что две оффшорные компании олигарха на этих сделках заработали около $3,7 миллиарда в течение двух лет.
Источник: https://censor.net/n313712
показати весь коментар
15.05.2023 12:17 Відповісти
Фірташ це святе. Це всі президенти знають
показати весь коментар
15.05.2023 12:22 Відповісти
Начиная с Кучмы всех можно смело отправлять на лесоповал, только если одного закрыть он за собой других потянет, так и будет продолжаться бесконечный спектакль с обысками.
показати весь коментар
15.05.2023 12:30 Відповісти
100%
показати весь коментар
15.05.2023 12:45 Відповісти
уявляю як гнівається один його сивочолий дружбан....
показати весь коментар
15.05.2023 15:26 Відповісти
Пороззувались... так зганьбиться можуть лише у нас в країні. "СБУшники" - лапки тут обов'язкові.
показати весь коментар
15.05.2023 12:33 Відповісти
СБУ и БЭБ сообщили о подозрении олигарху Дмитрию Фирташу и 8 топ-менеджерам его компаний.

Правильно, давно уже пора было это сделать. Только вот австрийцы с этим не согласны. Берегут его, как "дорогого мальчика".
показати весь коментар
15.05.2023 12:33 Відповісти
может быть есть для этого причины? например, невыполнение Украиной всех процессцальных норм, необходимых для выдачи фирташа Штатам.
ПЫСЫ: выдать подозрение еще не значит, что пасодят. Это другое.
показати весь коментар
15.05.2023 13:17 Відповісти
Может быть и так. Однако мне что-то мне подсказывает, что здесь дело по бОльшей мере в шкурных интересах. Кроме то США ждут его экстрадиции в их страну.
Что касается "ПЫСЫ", то здесь можно согласится, из "неприкасаемых" у нас ещё никого не посадили. И вряд ли в ближайшее время "посодуть".
показати весь коментар
15.05.2023 13:29 Відповісти
Процедура обязательно должна быть соблюдена, иначе все не имеет смысла. И насколько я понимаю, тут Украина ничего не сделала, чтобы ее соблюсти. С точки зрения Австрии все решено, но есть процедура, и есть Зеленский, который не очень желает ее блюсти, чтобы решение суда Австрии по выдаче фирташа американцам было выполнено. Но делать что-то надо, вот и делают. Вся эта суматоха вокруг выдачи подозрений - попытка обмануть и не больше.
показати весь коментар
15.05.2023 13:35 Відповісти
Я уже ответил, что возможно и так. Но австрийские власти также не спешат экстрадировать его в США. Может и Штаты процедуру не соблюдают, или может в отношении фирташа она в Австрии носит "особый" характер?
показати весь коментар
15.05.2023 13:42 Відповісти
Он же гражданин Украины, там не только решение суда нужно, но и всякие заполненные Украиной документы. И здесь есть нюанс...Если его отправят в США в таком виде, назавтра после прилета американский суд его отпустит, мол не соблюдена процедура. Понимая это и держат его на свободе, но недалеко. Время покажет, но, думаю, лететь в США фирташу все-равно придется, какие-бы операции прикрытия СБУ не проводила.
показати весь коментар
15.05.2023 13:52 Відповісти
В идеале всё так и должно бы быть. Но есть свои нюансы; во первых австрийская власть очень чувствительна ко всех телодвижениям рф (рептилоидной федерации), а во вторых неравнодушна к состоянию фирташа. Того, которого вместе с беней "чикнуть"собираются.
показати весь коментар
15.05.2023 14:04 Відповісти
да экстрадируют аж бегом без согласия страны его гражданства, масса примеров экстрадиции рос граждан в США, против которых рф протестовала. К тому же, уверен, у него не только украинское гражданство
показати весь коментар
15.05.2023 18:34 Відповісти
новая реформа СБУ - это когда олигархи власти предъявляют олигархам без власти, а своим не предъявляют.
Другими словами , эта "новая реформа" изобретена ещё яныком и называется "Друзьям всё , врагам - закон"
показати весь коментар
15.05.2023 13:03 Відповісти
Фірташ, ніби, казав "хотят чікнуть Бєню і мєня". Фірташ знає, про що говорить...
А Бєня своє "повідомлення" отримає?
показати весь коментар
15.05.2023 13:10 Відповісти
чикнуть на слэнге
показати весь коментар
15.05.2023 13:48 Відповісти
Яке скотство - СБУ в шкарпетках !
Може залижете зразу?
показати весь коментар
15.05.2023 14:28 Відповісти
Ну що можна сказати....хази у чуваків Фірташа нормальні. Дуже прибрано,чисто.Я б рекомендував чекістам одягати стерильні бахіли щоб не травмувати фірташевських чуваків запахом чекістських шкарпеток...
показати весь коментар
15.05.2023 15:29 Відповісти
Збитки фірташ робить бюджету давно при януковичу 3 рази йому платитили з бюджету за газ що забрали були не по його ціні при попередній владі за останній час збитки населенню на температурних коєфіцієнтах транспортуванню та експортував титан в росію а нам тепер летять ракети
показати весь коментар
15.05.2023 16:59 Відповісти
Черговий шапітолій. Як із усім, чого торкається копито колективного Віслюка.
показати весь коментар
15.05.2023 17:06 Відповісти
Ой млть....когда уже этот цирк с алигархо-ворюгами закончится....
показати весь коментар
15.05.2023 18:30 Відповісти
У БЕНИ эти ЗЕленые падлы тоже обыски проводили и ЧТО???
БЕНЯ цветет и пахнет.
Типичный развод для ЛОХОВ и в случае с этой ***** Фирташем.
Обвинение предъявили, а имущество не арестовали.
показати весь коментар
15.05.2023 19:04 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2023 21:48 Відповісти
Один гнида ******** пістолетом а йому центуріон каже « Успокойтєсь товаріщ « замість обойму в нього розрядтит
До другого приходять у шкарпетках аби своіми буцами не осквернити підлогу боголюдини .
А Червінського треба обов'язково в кайданках , бо він незалежний і авторитетний тому для них він є справжня загроза
показати весь коментар
15.05.2023 22:36 Відповісти
Дивно, що намісники фірташа в Україні, не побігли одразу до військкоматів у лютому 2022, як військовозобов'язані для уточнення даних та проходження медичних комісій, а продовжують жити у «нелюдських житлових» умовах і Резніков з головами облрад їх і не «недобачають і нешукають», ЧОМУСЬ!!! Невидимки… Мертві душі…,
головне, щоб вони хазяїну бабло поставляли вчасно до Відня!!!
Тому у воєнкомів дивні млн грн чи євро, надходжень десь з'являються…
Куди не поверни в Україні, СХЕМАТОЗИ…і «подолана» тотально привладна корупція!!!! У кожній області….
показати весь коментар
16.05.2023 00:20 Відповісти
 
 