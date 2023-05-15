Інформація про "радіацію" у Тернополі після ракетного удару - це фейк московитів, - голова ОВА Труш

Після ракетного удару в мережі хтось почав просувати чутки про нібито проблеми з радіаційним фоном у Тернополі. Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш спростував чутки про "радіацію" у місті.

Про це він повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Це фейк, який запускають люди, які працюють на москалів, щоб посіяти паніку. Можу офіційно сказати: жодні боєприпаси, збіднені чи ні, там не вибухали. Не допомагайте росіянам, не розганяйте це", - наголосив Труш.

Російські пропагандистські ресурси розганяли інформацію про те, що ракетами вдарили по "снарядах зі збідненим ураном".

Він зазначив, що всі ракети росіян прилетіли в цивільні та комерційні об'єкти, а також дачні ділянки. Екологічна ситуація у місті стабільна.

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