УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7895 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 884 17

Інформація про "радіацію" у Тернополі після ракетного удару - це фейк московитів, - голова ОВА Труш

тернопіль

Після ракетного удару в мережі хтось почав просувати чутки про нібито проблеми з радіаційним фоном у Тернополі. Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш спростував чутки про "радіацію" у місті.

Про це він повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Це фейк, який запускають люди, які працюють на москалів, щоб посіяти паніку. Можу офіційно сказати: жодні боєприпаси, збіднені чи ні, там не вибухали. Не допомагайте росіянам, не розганяйте це", - наголосив Труш.

Російські пропагандистські ресурси розганяли інформацію про те, що ракетами вдарили по "снарядах зі збідненим ураном".

Він зазначив, що всі ракети росіян прилетіли в цивільні та комерційні об'єкти, а також дачні ділянки. Екологічна ситуація у місті стабільна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетних обстрілів Тернопільщини: знищено дачний кооператив та майже 50 автомобілів. ФОТО

Автор: 

радіація (186) Тернопіль (401) Труш Володимир (21)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Досить нас лякати , тварюки московітські , бо ми вже налякані
і скоро ви всю біль і горе украінців , відчуєте на собі ‼️
показати весь коментар
15.05.2023 11:50
+3
На Тернополі більше зосереджені наші аби скоріше забули про Хмельницький і не задавали незручних запитань.
показати весь коментар
15.05.2023 12:07
+2
Та АЕС ближче до Рівного ніж до Хмельницького. Вони трусять, що влучили в склади з бп з ураном і постять мультяшний графік підняття радіаційного фону. Думають на цей гон хтось поведеться. Ім задорнов сказав, що вони розумні, а всі навколо тупі і вони в це вірять
показати весь коментар
15.05.2023 12:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Досить нас лякати , тварюки московітські , бо ми вже налякані
і скоро ви всю біль і горе украінців , відчуєте на собі ‼️
показати весь коментар
15.05.2023 11:50 Відповісти
Взагалі то вони не про Тернопіль розганяють, а про Хмельницький.
показати весь коментар
15.05.2023 11:57 Відповісти
Там же АЕС.
показати весь коментар
15.05.2023 11:58 Відповісти
Ноль там було снарядів, угомоніться вже. То не снаряди *******, придурки. Немає ніде ніякої радіації. Навіть якби і ******* ті уранові снаряди - ДО ***** , абсолютно. Бляха, не тупіть, народ. Це війна, ******* певні резервуари горючих матеріалів, да нехіло *******. Але це ніякі не снаряди і тим більше ніяка не радіація
показати весь коментар
15.05.2023 12:45 Відповісти
Думаю, давно научены не класть все яйца в одну корзину.

в ланном случае яйца=это дорогое вооружение, а не то наличие чего приписывают зеле))
показати весь коментар
15.05.2023 12:33 Відповісти
Та АЕС ближче до Рівного ніж до Хмельницького. Вони трусять, що влучили в склади з бп з ураном і постять мультяшний графік підняття радіаційного фону. Думають на цей гон хтось поведеться. Ім задорнов сказав, що вони розумні, а всі навколо тупі і вони в це вірять
показати весь коментар
15.05.2023 12:10 Відповісти
На Тернополі більше зосереджені наші аби скоріше забули про Хмельницький і не задавали незручних запитань.
показати весь коментар
15.05.2023 12:07 Відповісти
Схоже на те
показати весь коментар
15.05.2023 12:09 Відповісти
А наслідки в Хмельницьку чому замовчують
показати весь коментар
15.05.2023 12:22 Відповісти
Тому що війна.
показати весь коментар
15.05.2023 12:24 Відповісти
шо тобі мають розповісти? Кількість збитків? Навіщо тобі? Те, що це не БК здетонував нащастя - тобі цього досить. Байки русні про радіацію можуть схавати тільки найтупіші тварини і дешенерати
показати весь коментар
15.05.2023 12:43 Відповісти
граніт більш фонить ніж збідненний уран, московити як зажди зі своїм 60 айкью паляться.
показати весь коментар
15.05.2023 12:42 Відповісти
Щодо збідненного урану. Не вподобляйтеся малограмотним москалям. Збіднений уран використовуєттся у снарядах задля збільшення кінетичної енергії влучення, завдяки великій питомій вазі на одиницю об`єму та високим значенням міцності. Радіоактиність тут зовсім ні до чого и вона якщо я не помиляюся на рівні фонової радіації... Це вам не так як у RedAlert 2 танк Апокаліпсис на генеральскому рівні, заспокойтеся.
показати весь коментар
15.05.2023 13:40 Відповісти
Обедненный уран - высоко токсичен, можно сказать ядовит. Но про химическое заражение от таких снарядов ни слова. Ибо оно очень существенное, в отличие от мизерной (на уровне фона)
радиации при взрыве такого снаряда.

ps: данную инфу прочитал в Википедии. Там в отличии от наших болтунов стараются дать объективную информацию.
показати весь коментар
15.05.2023 15:03 Відповісти
 
 