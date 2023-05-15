У Чехії зібрали $2,3 млн на закупівлю РСЗВ RM-70 для України

В рамках чеської ініціативи "Подарунок для Путіна" (Drek pro Putina) зібрали 2,3 млн доларів на закупівлю РСЗВ RM-70 та 365 ракет для потреб України. Збір закрили за 2,5 місяці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Dárek pro Putin.

"Маємо чудові новини. Нам вдалося зібрати 2 млн 300 тисяч доларів на придбання чеської реактивної системи залпового вогню РСЗВ RМ-70 та 365 ракет до неї", - зазначили в ініціативі.

Повідомляється, що за 2,5 місяці до збору долучилися 19 165 осіб та компаній.

Очікується, що ракетну установку розгорнуть протягом кількох тижнів.

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