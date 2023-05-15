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Новини Агресія Росії проти України
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У Чехії зібрали $2,3 млн на закупівлю РСЗВ RM-70 для України

ініціатива

В рамках чеської ініціативи "Подарунок для Путіна" (Drek pro Putina) зібрали 2,3 млн доларів на закупівлю РСЗВ RM-70 та 365 ракет для потреб України. Збір закрили за 2,5 місяці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Dárek pro Putin.

 "Маємо чудові новини. Нам вдалося зібрати 2 млн 300 тисяч доларів на придбання чеської реактивної системи залпового вогню РСЗВ RМ-70 та 365 ракет до неї", - зазначили в ініціативі.

Повідомляється, що за 2,5 місяці до збору долучилися 19 165 осіб та компаній.

Очікується, що ракетну установку розгорнуть протягом кількох тижнів.

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Автор: 

допомога (8280) Україна (5857) Чехія (1604) РСЗВ (207)


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Щира вдячність чехам-справжнім друзям України...
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15.05.2023 13:15 Відповісти
Дякуємо братам-чехам!!!
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15.05.2023 13:16 Відповісти
! DĚKUJI !
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15.05.2023 13:16 Відповісти
Красно дякуємо усім Союзникам !!!
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15.05.2023 13:31 Відповісти
Оо гарно, дякуємо!
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15.05.2023 13:35 Відповісти
Дякуємо
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15.05.2023 13:35 Відповісти
Це по одному снаряду в день на протязі року, а ЗСУ пуляють тищі снарядів в день.
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15.05.2023 13:42 Відповісти
Дякуємо!
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15.05.2023 14:01 Відповісти
Редактори, будьте більш уважними. Не "Drek pro Putina" а "DÁrek pro Putina". Виправте будь ласка цю помилку.
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15.05.2023 15:23 Відповісти
 
 