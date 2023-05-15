Українці назвали "внутрішніх ворогів": корупціонери та агенти РФ у владі. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України вважають корупціонерів у владі "внутрішніми ворогами" країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування Центру Разумкова на замовлення ZN.UA.

Так, у відповідь на запитання "Хто для вас "внутрішні вороги"?" 53% опитаних чітко вказують, що це - корупціонери у владі.

"Навіть варіант "Агентурна мережа Росії в українських спецслужбах та органах влади" обрали 47%. Варіант "Політики та пропагандисти, які закликають до єдності України з Росією - "русским миром", СРСР, Російською імперією" - 46,8%. У респондентів була можливість обрати три варіанти зі дев’яти, але і за цієї умови корупціонери "перемогли", - йдеться в матеріалі.

Опитування на замовлення ZN.UA проводилося з 28 квітня по 3 травня 2023 року методом face-to-face у 22 областях України та м. Києві. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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