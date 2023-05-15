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Новини Боротьба з корупцією
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Українці назвали "внутрішніх ворогів": корупціонери та агенти РФ у владі. ІНФОГРАФІКА

корупція

Більшість громадян України вважають корупціонерів у владі "внутрішніми ворогами" країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування Центру Разумкова на замовлення ZN.UA.

Так, у відповідь на запитання "Хто для вас "внутрішні вороги"?" 53% опитаних чітко вказують, що це - корупціонери у владі.

"Навіть варіант "Агентурна мережа Росії в українських спецслужбах та органах влади" обрали 47%. Варіант "Політики та пропагандисти, які закликають до єдності України з Росією - "русским миром", СРСР, Російською імперією" - 46,8%. У респондентів була можливість обрати три варіанти зі дев’яти, але і за цієї умови корупціонери "перемогли", - йдеться в матеріалі.

Українці назвали внутрішніх ворогів: корупціонери та агенти РФ у владі 01

Опитування на замовлення ZN.UA проводилося з 28 квітня по 3 травня 2023 року методом face-to-face у 22 областях України та м. Києві. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Автор: 

корупція (4671) опитування (1923) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+39
Так і є ! Але «слуги невідомого народу» цього не помічають..
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15.05.2023 13:29
+32
Який висновок? Той хто їх призначив на ці посади теж ворог.
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15.05.2023 13:37
+28
якшо придивитися, то першi 3 питання - це однi й тi cамi рила.
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15.05.2023 13:30
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Так і є ! Але «слуги невідомого народу» цього не помічають..
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15.05.2023 13:29 Відповісти
Помилка в 2.3% практично урівнюе два перших питання.

Так що не треба… ла-ла.
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15.05.2023 15:04 Відповісти
якшо придивитися, то першi 3 питання - це однi й тi cамi рила.
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15.05.2023 13:30 Відповісти
так є !!! усе зелень починаючи з ж ОПи пріЗедента і закінчуючи самим простим зе-депутатом у ОТГ !!!
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15.05.2023 13:33 Відповісти
Не обов'язково. Корупціонерів серед щирих українців теж більш ніж дофіга...вони за Україну, але підхід у них по типу "це моя корова і я її буду доїти"...
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15.05.2023 13:39 Відповісти
Потому что коррупция убивает.
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15.05.2023 13:30 Відповісти
А остальні 47% то і є корупціонери? Фігасє, скіки крадіїв на нашій шиї! Краще вбить, чим прогодувать
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15.05.2023 13:33 Відповісти
Neobezjatelno vse 47% poderzivaet korupcoanerov, tam i te kto shtitaet chto fashistko-nacistkaja roSSija i ix agenti bolshe ugroza Ukraine chem korupcioneri.
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15.05.2023 13:54 Відповісти
Дизраэли: «Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика».
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15.05.2023 14:44 Відповісти
Так системна корупція якої в нас немає вона така, старається залучити в себе максимально багато людей, щоб всі були звязані і щоб від перестановки обличь нічого не мінялось. Це ще малий відсоток вказаний, просто ге всі в системі мають стабільне місце і не всі розуміють що вони в системі.
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15.05.2023 13:56 Відповісти
53% сказали шо корупція при владі -- не тих опитували -- 99% злодіів при владі і 1% то вони .
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15.05.2023 13:34 Відповісти
А кто эти коррупционеры, враги и пропагандоны? В какой они власти служат сейчас?
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15.05.2023 13:35 Відповісти
Який висновок? Той хто їх призначив на ці посади теж ворог.
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15.05.2023 13:37 Відповісти
Ворог у України, якій знищує її кожен день, один.

Це- Московія! Крапка.

так було біль ніж 100 років.
так е.
І так, нажаль, ще буде.
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15.05.2023 15:08 Відповісти
Зяма маасковський агент який нищить її з першого дня своєї каденції.
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15.05.2023 18:44 Відповісти
Вспомнился громкий скандал, дело "бриллиантовых прокуроров". И позже скандал из-за махинаций с добычей собственного газа. Не помню все ли были наказаны.
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15.05.2023 13:49 Відповісти
А сейчас в Эстонии набирает скандал с НКО "Слава Украине", народ Эстонии собрал 1.5 миллиона евро, для Украины, лично народ Эстонии, пожертвования, но так деньги и не дошли до народа Украины, кто то чего там начал крутить их, у вас позовчера арестовали информатора, который сообщил об коррупции, должен был приехать в Таллинн на допрос к эстонским следователям, эстонский адвокат утверждает что это чисто дело состряпано, что бы не до ехал до следаков, ещё когда премьер Каллас была у вас с визитом, Зе обещал разобраться с этим делом, это очень большой репутационный урон, да и мрази конченные, когда десятки тысяч украинцев страдают от войны, даже здесь умудряются лапу наложить на это не такие большие деньги, а кому то они пригодились очень.
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15.05.2023 14:41 Відповісти
Да мрази !!! НО КТО их выбрал , разве не придурки (извините) ???
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15.05.2023 14:49 Відповісти
Я не знаю, кто их выбрал, Сеталана, я гражданин Эстонии, и мрази в том ещё, это все таки народные деньги, люди со своих вообще не больших зарплат а кто то и из пенсий собрали их для украинцев, вроде они должны были пройти через фонд "Все для победы", и фонд начал зарабатывать, хотя он благотворительный, хотя руководитель фонда, может сказать, что таким образом, он хотел приумножить деньги фонда, волонтёр этот фонда Александр Чернов, проинформировал что происходит в фонде, и позавчера нашли у него в машине гранотомет, и сегодня в эстонских пабликах, его обращение, о помощи что и убить его могут, видимо у вас нет этих новостей, если такой ресурс брошен на это, то кто то замешан в том из власти.
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15.05.2023 15:32 Відповісти
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15.05.2023 13:53 Відповісти
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15.05.2023 13:54 Відповісти
І не тільки корубционерів у владі. Там ще багато чого цікавого.
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15.05.2023 14:09 Відповісти
100% считают , а не 58
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15.05.2023 14:11 Відповісти
і 75 % самі ж за них голосують
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15.05.2023 14:41 Відповісти
це люди які підривають економіку України
хто вони як не держзрадники
але це шлях наповнення партійної каси
тому ні хто не сидить
тому нема конфіскації
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15.05.2023 14:42 Відповісти
Корупція існує у будь якой країні.

А ось Московія, що руйнує своїх сосудів, одна в світі
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15.05.2023 15:10 Відповісти
53 все одно замало, але з чогось треба починати.
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15.05.2023 15:11 Відповісти
додайте мене до 53%
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15.05.2023 15:12 Відповісти
Теж +1
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15.05.2023 15:34 Відповісти
Помилка! Вірно не 53%, а 99,53%.
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15.05.2023 16:24 Відповісти
Не хочу бути цинічним, але є 9.9% хто вважає чоловіків ухилянтів. Підкреслюю, не хочу бути цинічним, але в конституції України написано громадяни, не написано чоловіки. Оскільки закон і конституція в Україні декларують однакові права та обов'язки ( і до захисту так само) , незрозуміло чому мова йде виключно про чоловіків? Це доречі серйозне порушення закону або треба міняти конституцію, або закон, бо інакше Україна продовжує існувати по поняттях як в феодальному світі.
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15.05.2023 17:19 Відповісти
А вчем тут "циничность" когда в конституции черным по белому написано о равенстве полов, об равенстве прав и ответственности.....призыв только мужчин это прямое нарушение конституции Украины....пример - Израиль....все верно....
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15.05.2023 18:12 Відповісти
Идиоты остальные те, кто в первую очередь так не считают....богатой и сильной стране намного менее опасны всякие соседские диктаторы....
Коррупция и кумовство - проблема номер один в Украине!!!!
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15.05.2023 18:10 Відповісти
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15.05.2023 19:03 Відповісти
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15.05.2023 19:07 Відповісти
Довбень тупорилий, Херсон був під кацапами, вам подоляцьким бачу про це не сказали
Херсон звільнили ЗСУ, не коси під визволителя "нада прібрать"
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15.05.2023 22:52 Відповісти
Прийняв країну з 7% окупованої території, а зараз маємо більше 20%

І за це його ще й нагороджують...
Уметь надо. Артист
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16.05.2023 05:11 Відповісти
Ви брешете, станом на травень 2023 року окуповано 18%.
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16.05.2023 09:59 Відповісти
Майже завжди, корупціонери = агенти РФ у владі
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15.05.2023 20:42 Відповісти
народ дурний, але святий
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16.05.2023 08:30 Відповісти
і при цьому Боневтік у них найвеличніший з найвеличніших
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16.05.2023 08:59 Відповісти
Для нормальної країни такі результати опитування були б смертним вироком для влади - але це у нормальній країні!!!
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16.05.2023 09:42 Відповісти
Не буває так, щоб людина паскудила країну як тільки можна, а потім вирішує стати її президентом - щось її заставило піти на це. Проект "слуга народу" дуже затратний і ці гроші прийшли з кремля, Патрушев нагадав це в Омані нашому гаранту і після того А. Богдана (якого використали в темну) замінив Єрмак. Тільки самопожертва українців не дозволяє виконати цей проект і тепер наші "слуги " йдуть ва-банк - чи пан, чи пропав, іншого у них уже нема.
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16.05.2023 11:19 Відповісти
---Дивує бездумний /вірніше НЕ фаховий( чи НЕ навмисно . щоб зменшити розмах катастрофи) /ФОРМАЛІЗМ опитування... Оскільки і корупція у владі. і агентурна мережа РФ . і агітатолри " русского мира "--- це все нерозривний ланцюг єдиної. мерзенної спецури ліліПУТІНА... Вони просто заповнили всі вільні ніші української влади ! " Підпільний обком діє ! "Диву даєшся. як іще ( за таких умов ) Україна стоїть і бореться ?! З якою огидою .зненавистю наші провладні мерзотники ставляться .до АТО-шників ...НЕ ЗАМІЧАЛИ ?! Сам бачив і в громадській приймальні МіськРади і " Соцзахисту ": --- МЬІ ВАС ТУДА НЕ ПОСЬІЛАЛИ... ЗЕМЛИ УЖЕ НЕТ !
Очевидно. що опісля / Дай Боже швидше / перемоги на полях .зовнішньої битви актуальною постане битва внутрішня із гидетною. зкорумповано- прогнившою до тла-- владою на місцях !!!
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16.05.2023 12:08 Відповісти
 
 