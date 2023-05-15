Українці назвали "внутрішніх ворогів": корупціонери та агенти РФ у владі. ІНФОГРАФІКА
Більшість громадян України вважають корупціонерів у владі "внутрішніми ворогами" країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування Центру Разумкова на замовлення ZN.UA.
Так, у відповідь на запитання "Хто для вас "внутрішні вороги"?" 53% опитаних чітко вказують, що це - корупціонери у владі.
"Навіть варіант "Агентурна мережа Росії в українських спецслужбах та органах влади" обрали 47%. Варіант "Політики та пропагандисти, які закликають до єдності України з Росією - "русским миром", СРСР, Російською імперією" - 46,8%. У респондентів була можливість обрати три варіанти зі дев’яти, але і за цієї умови корупціонери "перемогли", - йдеться в матеріалі.
Опитування на замовлення ZN.UA проводилося з 28 квітня по 3 травня 2023 року методом face-to-face у 22 областях України та м. Києві. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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Так що не треба… ла-ла.
Це- Московія! Крапка.
так було біль ніж 100 років.
так е.
І так, нажаль, ще буде.
хто вони як не держзрадники
але це шлях наповнення партійної каси
тому ні хто не сидить
тому нема конфіскації
А ось Московія, що руйнує своїх сосудів, одна в світі
Коррупция и кумовство - проблема номер один в Украине!!!!
Херсон звільнили ЗСУ, не коси під визволителя "нада прібрать"
І за це його ще й нагороджують...
Уметь надо. Артист
Очевидно. що опісля / Дай Боже швидше / перемоги на полях .зовнішньої битви актуальною постане битва внутрішня із гидетною. зкорумповано- прогнившою до тла-- владою на місцях !!!