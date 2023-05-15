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Спецпредставник Китаю відвідає Україну 16-17 травня, - Reuters

лі,хуей

Спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну 16-17 травня для обговорення "політичного врегулювання" війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на українського урядовця.

Як повідомило джерело агентства, Лі відвідає Україну у вівторок і середу, додаткової інформації урядовець не надав.

Представник міністерства закордонних справ Китаю повідомив, що подробиці маршруту Лі будуть оприлюднені згодом.

Як повідомлялося раніше, спеціальний представник Китаю у справах Євразії, крім України, відвідає також Польщу, Францію, Німеччину та Росію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпредставник Китаю відвідає Україну, Росію та низку європейських країн, щоб "сприяти мирним переговорам"

Раніше китайський лідер Сі Цзіньпін під час телефонної розмови обіцяв президенту України Володимиру Зеленському відправити до регіону спецпредставника. Пізніше стало відомо, що на цю посаду призначено колишнього посла Китаю в Росії (з 2009 до 2019 року) Лі Хуея.

Автор: 

візит (1571) Китай (4500)


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Топ коментарі
+9
Бучу йому треба показати. І про Маріуполь розсказати.

А САМЕ ГОЛОВНЕ - показати йому Софіївський собор і розповісти , що українці така же древня цівілізація( 8 тис років) , що і китайці . Розповісти йому про Трипілля.
КОРОЧЕ, напхати його макітру інфой , яку він не знае
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15.05.2023 14:17
+7
готовьтесь - послезавтра вся Украина от него лиохуеет.
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15.05.2023 14:11
+7
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15.05.2023 14:26
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готовьтесь - послезавтра вся Украина от него лиохуеет.
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15.05.2023 14:11 Відповісти
ханжі спотворили фамілію посла - насправді його зовуть Лі *** (або Li *** латинськими буквами)
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15.05.2023 16:16 Відповісти
ну, тому він і мав багаторічний успіх на теренах російськомовної дипломатії.
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15.05.2023 16:18 Відповісти
Показати куди йти - за крейсером москва
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15.05.2023 14:14 Відповісти
Поспішае, тому що розпочався контрнаступ.

Треба рятувати ху&ла….
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15.05.2023 14:57 Відповісти
Кітаю потрібна ослаблена рассія, але не розгромлена.

Комуністичному диктатору ху&ло ближче ніж Західна цивілізація
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15.05.2023 15:00 Відповісти
Бучу йому треба показати. І про Маріуполь розсказати.

А САМЕ ГОЛОВНЕ - показати йому Софіївський собор і розповісти , що українці така же древня цівілізація( 8 тис років) , що і китайці . Розповісти йому про Трипілля.
КОРОЧЕ, напхати його макітру інфой , яку він не знае
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15.05.2023 14:17 Відповісти
зумніваюся що зебільна зевлада це зробить ...
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15.05.2023 14:22 Відповісти
Якось треба двигатись в інформ прстірі , бо Ткаченко зовсім не працюе. А я на Кипре від киприотів стількі проблем почула , що досі приходжу у себе ( виходить що ми фанатики, і Україна сама нища країна, і Зе у Европі не довіряють, і Крим нам Хрущов подарував - ОСЬ ЯК ПРАЦЮЕ РАШАІНФОРМ )
Ткаченко у відставку ‼️‼️‼️
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15.05.2023 14:35 Відповісти
На грецькій частині Кіпра засилля кацапів, у них там "дачі" , навіть більше, ніж у Монтенегро. Тому наші люди там намагаються не відпочівати. Зазря Ви цим переймаєтесь. А справжні кіпріоти їх не *******.
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15.05.2023 14:47 Відповісти
Китаю нема віри - він завжди буде на боку РФ.
Китай хоче розсорити нас із Западом і з НАТО - тоді нічого їм не помішає, зробити Україну колонією Китая-росії
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15.05.2023 14:35 Відповісти
Над дружбою треба працювати , а не чекати поки Китай згадае про Україну
Я БИ відправила туди зараз на гастролі по Китаю ансамбль Вірського , щоб нагадати китайцям, що Україна - велика і древня країна
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15.05.2023 14:37 Відповісти
Китай во времена СССР был за США последние пару десятков лет. Включая договоренность о ядерном ударе по СССР в случае ядерной войны между США и совком (возможно и поныне действующим).

Зачем Китаю такой мусор и такая недонация, как орки? Они же своими глазами все видят, что даже в качестве рабов они не годны, китайцы делают все в 5 раз быстрее и вообще сейчас век техники и роботизации, люди не имеют значения, тем более тупые быдловатые алкаши. Орков невозможно обучить работать как положено, они чистый биологический мусор.

Русня много раз наносила удары в спину Китаю, когда он воевал с Англией. И не просто отжала ряд крупных городов, но и устраивала тотальный геноцид, как они всегда делали. Просто Китаю очень важен ***** как самый бездарный руководитель, который уже в Китай продал триллионы долларов полезных природных ресурсов за бесценок и продает еще и еще. Им важно убедиться, что его режим устоит и русня по старому будет все продавать. И Китай еще очень напуган, что Европа так много вооружений собирается произвести. Они за тысячу прошлых лет хорошо помнят, как много раз Европа пускала свои вооружения в ход, так как они залежались на складе, а причину за уши притянуть всегда смогут. Воевать Китай не хочет и вряд ли сможет, теперь скачет туда-сюда, не понимая этих европейских варваров с молоком животных на своих губах (то есть нас тоже).
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15.05.2023 16:26 Відповісти
Для китайця Буча і Маріуполь - це ніщо. За останні 75 років вони повбивали своїх громадян десятками мільйонів в ході "культурної революції". Китайського пост-МаоЦзеДунового функціонера ви ні в чому не переконаєте. Він буде з усім внутрішнім переконанням виконувати вказівки Сі, такого ж убивці, яким був сталін. Цей функціонер лі **** такий самий, як постишев, як каганович, які переконано виконували накази сталіна вбити якомога більше українців.
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15.05.2023 15:19 Відповісти
Хай той *** Лі відвідає не Київ, а Краматорськ або Купʼянськ.
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15.05.2023 14:21 Відповісти
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15.05.2023 14:26 Відповісти
Фиренко лизнув.
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15.05.2023 15:08 Відповісти
Невже Порох за таку халтуру платить? Це вже повна криза жанру
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15.05.2023 15:09 Відповісти
Да нах.... он тут нужен!
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15.05.2023 14:36 Відповісти
Цей **** хай сидить в дома!!!!!! Теж мені "великий представник"" виликої теранії!!!
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15.05.2023 14:36 Відповісти
В Україні, Лі **** зустріне Піз Дю Лєй.
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15.05.2023 14:41 Відповісти
ні, його зустрічатиме Арахуємія. Якщо гарно вгодить, то може давіда нагородять Орденом Пінь Інь. Не все ж ордени тільки володимссаничу.
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15.05.2023 15:13 Відповісти
Как сообщалось ранее, специальный представитель Китая по делам Евразии помимо Украины посетит также Польшу, Францию, Германию и Россию.

А письков заявил, что в графике ***** пока не запланирована встреча с спецпредставителем Китая по делам евразии Ли ****.
Как на это таварич Си смотрит?
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15.05.2023 14:47 Відповісти
До папа-мами римських з"їздили, тепер ось "посланець миру" від ворогів... Свитан проце цікаво розповів.
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15.05.2023 14:49 Відповісти
Потрібно зустріти прямо в аеропорту з транспарантами, де чітко вказати йому дорогу. Бажано ще й берізки намалювати, щоб не заблудилося стерво.
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15.05.2023 14:59 Відповісти
Спецпредставитель Китая, иди *****!
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15.05.2023 15:01 Відповісти
...тобто **** - йди ******
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15.05.2023 16:09 Відповісти
Дайте йому відро води на трапі, нехай очі промиє.
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15.05.2023 15:09 Відповісти
тільки він **** без літери е, таке його справжнє прізвище. цікаво, що інший, московський ****, його вже продинамив і зустрічатися не став. і шо він сюди приїде вирішувати мабуть і сам не знає.
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15.05.2023 15:25 Відповісти
Взагалі то Лі Ху*
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15.05.2023 17:16 Відповісти
Ли *** зовут чела. Хватит коверкать фамилию.
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15.05.2023 20:13 Відповісти
 
 