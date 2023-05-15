Спецпредставник Китаю відвідає Україну 16-17 травня, - Reuters

Спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну 16-17 травня для обговорення "політичного врегулювання" війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на українського урядовця.

Як повідомило джерело агентства, Лі відвідає Україну у вівторок і середу, додаткової інформації урядовець не надав.

Представник міністерства закордонних справ Китаю повідомив, що подробиці маршруту Лі будуть оприлюднені згодом.

Як повідомлялося раніше, спеціальний представник Китаю у справах Євразії, крім України, відвідає також Польщу, Францію, Німеччину та Росію.

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Раніше китайський лідер Сі Цзіньпін під час телефонної розмови обіцяв президенту України Володимиру Зеленському відправити до регіону спецпредставника. Пізніше стало відомо, що на цю посаду призначено колишнього посла Китаю в Росії (з 2009 до 2019 року) Лі Хуея.