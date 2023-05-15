Спецпредставник Китаю відвідає Україну 16-17 травня, - Reuters
Спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну 16-17 травня для обговорення "політичного врегулювання" війни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на українського урядовця.
Як повідомило джерело агентства, Лі відвідає Україну у вівторок і середу, додаткової інформації урядовець не надав.
Представник міністерства закордонних справ Китаю повідомив, що подробиці маршруту Лі будуть оприлюднені згодом.
Як повідомлялося раніше, спеціальний представник Китаю у справах Євразії, крім України, відвідає також Польщу, Францію, Німеччину та Росію.
Раніше китайський лідер Сі Цзіньпін під час телефонної розмови обіцяв президенту України Володимиру Зеленському відправити до регіону спецпредставника. Пізніше стало відомо, що на цю посаду призначено колишнього посла Китаю в Росії (з 2009 до 2019 року) Лі Хуея.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Треба рятувати ху&ла….
Комуністичному диктатору ху&ло ближче ніж Західна цивілізація
А САМЕ ГОЛОВНЕ - показати йому Софіївський собор і розповісти , що українці така же древня цівілізація( 8 тис років) , що і китайці . Розповісти йому про Трипілля.
КОРОЧЕ, напхати його макітру інфой , яку він не знае
Ткаченко у відставку ‼️‼️‼️
Китай хоче розсорити нас із Западом і з НАТО - тоді нічого їм не помішає, зробити Україну колонією Китая-росії
Я БИ відправила туди зараз на гастролі по Китаю ансамбль Вірського , щоб нагадати китайцям, що Україна - велика і древня країна
Зачем Китаю такой мусор и такая недонация, как орки? Они же своими глазами все видят, что даже в качестве рабов они не годны, китайцы делают все в 5 раз быстрее и вообще сейчас век техники и роботизации, люди не имеют значения, тем более тупые быдловатые алкаши. Орков невозможно обучить работать как положено, они чистый биологический мусор.
Русня много раз наносила удары в спину Китаю, когда он воевал с Англией. И не просто отжала ряд крупных городов, но и устраивала тотальный геноцид, как они всегда делали. Просто Китаю очень важен ***** как самый бездарный руководитель, который уже в Китай продал триллионы долларов полезных природных ресурсов за бесценок и продает еще и еще. Им важно убедиться, что его режим устоит и русня по старому будет все продавать. И Китай еще очень напуган, что Европа так много вооружений собирается произвести. Они за тысячу прошлых лет хорошо помнят, как много раз Европа пускала свои вооружения в ход, так как они залежались на складе, а причину за уши притянуть всегда смогут. Воевать Китай не хочет и вряд ли сможет, теперь скачет туда-сюда, не понимая этих европейских варваров с молоком животных на своих губах (то есть нас тоже).
А письков заявил, что в графике ***** пока не запланирована встреча с спецпредставителем Китая по делам евразии Ли ****.
Как на это таварич Си смотрит?