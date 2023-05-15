Збитки від обстрілу Тернополя оцінюють у десятки мільйонів гривень, - мер Надал
Ракетні удари, яких російські загарбники завдали по Тернополю в ніч з 13 на 14 травня, завдали колосальних збитків - лише у складських приміщеннях, які загорілися внаслідок атаки, знищено майна на десятки мільйонів гривень.
Про це заявив мер Сергій Надал, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Збитки лише по тих товарно-матеріальних цінностях, які були там на складах, це десятки мільйонів гривень", - зазначив очільник міста.
Остаточні цифри стануть відомі пізніше, тому що комісії з фіксації наслідків атаки все ще працюють.
Наразі від місцевих жителів надходять звернення про пошкоджені автомобілі, отримано одне звернення про пошкодження приватного будинку і близько 60 - стосовно комерційних об'єктів.
Серед іншого, за словами Надала, постраждав один із корпусів Тернопільського університету. Там знищені вікна і двері, приміщення не пошкоджені. Ремонтні роботи там мають розпочатися не пізніше середи, тоді ж заклад зможе відновити свою роботу.
Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 травня російські окупанті двічі вдарили по Тернополю крилатими ракетами. Сталося загоряння складських приміщень, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і комерційну власність, 50 транспортних засобів, дачні ділянки. Травмовано 2 особи.
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Жаль тільки людську працю і тих бідолаг, що внаслідок чиєїсь тупості, ліні і розпіздяйства не отримав ту допомогу, якщо вона ще там дійсно була
Можу додати,що " максимальне ураженя досягається за відсутності перешкод і площина(скло) під прямим кутом(це 90°,а не С°!) до епіцентру". Якщо незрозуміло : "епіцентр" це місце вибуху,звідки навкруги(а не 10×10!) по радіусу (R) розповсюджується зона ураженя".
А хто/що і куди "канает" мені невідомо!
Лікбез проведено.
"У всего города" не може! Хоч подивись,дурень,на фото будинків після ураженя! Навіть на 10-15 метрів від епіцентру - скло ціле(і закриті вікна) як так?!
Вчись,розумнику,або не бреши.