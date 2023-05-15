Збитки від обстрілу Тернополя оцінюють у десятки мільйонів гривень, - мер Надал

Ракетні удари, яких російські загарбники завдали по Тернополю в ніч з 13 на 14 травня, завдали колосальних збитків - лише у складських приміщеннях, які загорілися внаслідок атаки, знищено майна на десятки мільйонів гривень.

Про це заявив мер Сергій Надал, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Збитки лише по тих товарно-матеріальних цінностях, які були там на складах, це десятки мільйонів гривень", - зазначив очільник міста.

Остаточні цифри стануть відомі пізніше, тому що комісії з фіксації наслідків атаки все ще працюють.

Наразі від місцевих жителів надходять звернення про пошкоджені автомобілі, отримано одне звернення про пошкодження приватного будинку і близько 60 - стосовно комерційних об'єктів.

Серед іншого, за словами Надала, постраждав один із корпусів Тернопільського університету. Там знищені вікна і двері, приміщення не пошкоджені. Ремонтні роботи там мають розпочатися не пізніше середи, тоді ж заклад зможе відновити свою роботу.

Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 травня російські окупанті двічі вдарили по Тернополю крилатими ракетами. Сталося загоряння складських приміщень, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і комерційну власність, 50 транспортних засобів, дачні ділянки. Травмовано 2 особи.

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