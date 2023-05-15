УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11298 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 395 33

Збитки від обстрілу Тернополя оцінюють у десятки мільйонів гривень, - мер Надал

тернопіль

Ракетні удари, яких російські загарбники завдали по Тернополю в ніч з 13 на 14 травня, завдали колосальних збитків - лише у складських приміщеннях, які загорілися внаслідок атаки, знищено майна на десятки мільйонів гривень.

Про це заявив мер Сергій Надал, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Збитки лише по тих товарно-матеріальних цінностях, які були там на складах, це десятки мільйонів гривень", - зазначив очільник міста.

Остаточні цифри стануть відомі пізніше, тому що комісії з фіксації наслідків атаки все ще працюють.

Наразі від місцевих жителів надходять звернення про пошкоджені автомобілі, отримано одне звернення про пошкодження приватного будинку і близько 60 - стосовно комерційних об'єктів.

Серед іншого, за словами Надала, постраждав один із корпусів Тернопільського університету. Там знищені вікна і двері, приміщення не пошкоджені. Ремонтні роботи там мають розпочатися не пізніше середи, тоді ж заклад зможе відновити свою роботу.

Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 травня російські окупанті двічі вдарили по Тернополю крилатими ракетами. Сталося загоряння складських приміщень, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і комерційну власність, 50 транспортних засобів, дачні ділянки. Травмовано 2 особи.

Читайте: Інформація про "радіацію" у Тернополі після ракетного удару - це фейк московитів, - голова ОВА Труш

Автор: 

обстріл (28171) Тернопіль (401) збитки (1421)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
якась гніда ж навела..., читала, що знищена допомога від християнських церков..., люди збирали, а кляті тварюки просто знищили заради знищення...
показати весь коментар
15.05.2023 14:53
+8
Справа в тому, що нєхєр було накопичувати і шукати в яку африканську країну це продати, а розподілити відразу. Ніяк не нажруться кладовшики єрмаківські!
показати весь коментар
15.05.2023 15:30
+7
Ледачий робить два рази а скупий платить двічі - роздали би туди де було потрібно -НЕ БУЛО БИ !!!! збитків на десятки міліонів... дбли ска....
показати весь коментар
15.05.2023 14:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
якась гніда ж навела..., читала, що знищена допомога від християнських церков..., люди збирали, а кляті тварюки просто знищили заради знищення...
показати весь коментар
15.05.2023 14:53 Відповісти
Подвійна атака-перший раз прилетіло,мало або не туди,якась гнида зкорегувала і ще прилетіло куди було потрібно.Тварини-свинособаки!
показати весь коментар
15.05.2023 15:08 Відповісти
Справа в тому, що нєхєр було накопичувати і шукати в яку африканську країну це продати, а розподілити відразу. Ніяк не нажруться кладовшики єрмаківські!
показати весь коментар
15.05.2023 15:30 Відповісти
А ще якісь гниди приховали гуманітарку на десятки мільйонів і не виключаю, що не тільки гуманітарку, а й обладння і спорядження необхідне для ЗСУ, на яке ми дружно донатимо.
показати весь коментар
15.05.2023 23:09 Відповісти
вже не буду коментувати цей обстріл..хватає недолугих дописувачів
показати весь коментар
15.05.2023 14:54 Відповісти
Ледачий робить два рази а скупий платить двічі - роздали би туди де було потрібно -НЕ БУЛО БИ !!!! збитків на десятки міліонів... дбли ска....
показати весь коментар
15.05.2023 14:59 Відповісти
Так может все таки пора через сутки реально все назвать!? Сколько, что, цена итд! Мы играем комедуху ценой смерти и жутких потерь. А что это даёт? Самообман? Где смысл? Пора знать все.
показати весь коментар
15.05.2023 15:01 Відповісти
Це точно. Судячи по фото, там хмара кенераторів згоріла, яку отримали задурно і не встигли продати по захмарним цінам.
показати весь коментар
15.05.2023 15:48 Відповісти
Дивно взагалі, що це коментують. Пам'ятаю, що перші місяці після 24.02.22 навіть забороняли знімати прильоти і всі мовчали про завдані збитки. А потім понеслось з кожної дірки навипередки хто селфі на місці прильоту перший зробить. Якщо з іншої площини зайти, то про багатомільоні збитки починають говорити в голос коли треба якусь нестачу списати. Тхне розкраданням допомог, ось і конторські криси забігали.
показати весь коментар
15.05.2023 15:03 Відповісти
Це ж яким тупим потрібно бути, щоб всі яйця тримати в одному кошику, нічого біда тупорилих не учить, дебіли... *******...***

Жаль тільки людську працю і тих бідолаг, що внаслідок чиєїсь тупості, ліні і розпіздяйства не отримав ту допомогу, якщо вона ще там дійсно була
показати весь коментар
15.05.2023 15:18 Відповісти
Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш https://t.me/ternopilskaODA/3428 сообщил о попадании в Тернополе в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации.
показати весь коментар
15.05.2023 15:34 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2023 15:36 Відповісти
матрасы , там не вибух а пожар большой
показати весь коментар
15.05.2023 15:42 Відповісти
Заграница Нам еще даст
показати весь коментар
15.05.2023 15:53 Відповісти
Якщо під час війни фури при сонячному світлі кудись і звідкілясь безперервно приїзджають і від'їзджають, то ця локація в Україні рано чи пізно стає ціллю для рашистських ракет.
показати весь коментар
15.05.2023 15:53 Відповісти
А шо за "гуманитарка" так вь**ала в Хмельницке, шо во всем городе стекла пошли на юх?
показати весь коментар
15.05.2023 16:11 Відповісти
Не знаю скільки того Хмельницького,а от приліт 1т ракети вибиває скло(у закритих вікнах) до 1 км.
показати весь коментар
15.05.2023 17:55 Відповісти
Одна ракета не канает, площадь под сто кв. км. или 10х10 км.
показати весь коментар
15.05.2023 18:15 Відповісти
Читай уважно! " до 1 км" так написано. Я мав на увазі загальновідомий "R ураженя".
Можу додати,що " максимальне ураженя досягається за відсутності перешкод і площина(скло) під прямим кутом(це 90°,а не С°!) до епіцентру". Якщо незрозуміло : "епіцентр" це місце вибуху,звідки навкруги(а не 10×10!) по радіусу (R) розповсюджується зона ураженя".
А хто/що і куди "канает" мені невідомо!
Лікбез проведено.
показати весь коментар
15.05.2023 18:35 Відповісти
А ты малый - не дурак,.. и дурак немалый. Для " особо одаренных" - 10х10 - вписывается окружность радиусом 5 км, минимум. Взрыв был на окраине города, а стекла вышибло, по словам очевидцев, практически у всего города. Вопрос - так шо это так ****уло? Если не в курсе, то какого х*ра влазил со своей бредо-ликбезом. А Эпицентр - это магазин Гереги ( так, для общего развития).
показати весь коментар
15.05.2023 19:17 Відповісти
Лікуйся і вчись!
"У всего города" не може! Хоч подивись,дурень,на фото будинків після ураженя! Навіть на 10-15 метрів від епіцентру - скло ціле(і закриті вікна) як так?!
Вчись,розумнику,або не бреши.
показати весь коментар
15.05.2023 19:33 Відповісти
Я свое отучился, политеха мне хватит, а вот с тобой - беда. А лечиться всем надо, абсолютно здоровых нет.
показати весь коментар
15.05.2023 19:55 Відповісти
Видео что рашики распространяют в сети, мне кажеться вообще склеено из двух разных взрывов. На том видео что с дома снято, на мой взгляд это какая то арабская страна.
показати весь коментар
15.05.2023 23:52 Відповісти
Бо вже під час війни 100 разів перевірено гірким досвідом - не можна в одному місці концентрувати багато людей / техніки / матеріально-технічних ресурсів / чогось іншого. Не важливо, цивільного призначення чи військового. РОЗОСЕРЕДЖЕННЯ !!!
показати весь коментар
15.05.2023 16:54 Відповісти
Списано буде мінімум в два рази більше
показати весь коментар
15.05.2023 19:00 Відповісти
Залужного надо на курсы повышения квалификации отправить, по улучшению рассредоточения боеприпасов и топлива.
показати весь коментар
15.05.2023 23:55 Відповісти
Попали в склад де зберігався, одяг і їжа які ********** чому ти повторюєш кацапську пропаганду?
показати весь коментар
16.05.2023 17:33 Відповісти
Я про Хмельницкий
показати весь коментар
16.05.2023 17:54 Відповісти
А що хмельницький попали в місце де була нафта і в цивільні будівлі
показати весь коментар
16.05.2023 17:58 Відповісти
Я не знаю куда попали в Хмельницком, но в Павлограде бомбили склад старого ракетного топлива.
показати весь коментар
16.05.2023 18:22 Відповісти
В Павлограді це було кілька місяців тому
показати весь коментар
16.05.2023 18:34 Відповісти
30.04.2023 в 21:55
показати весь коментар
16.05.2023 18:45 Відповісти
 
 