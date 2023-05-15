УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10823 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
6 977 5

В окупованому Маріуполі зафіксували рух великої колони російської військової техніки, - Андрющенко

маріуполь

У  Маріуполі фіксують рух через місто великої ворожої колони з військової техніки боєкомплектами.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Після Пологівських привітань від ЗСУ, окупанти якось терміново відправили через місто велику колону з БК. Маріуполь-Нікольське- напрям Розівка/Пологи. Щось трапилось? Десь загубили запаси?", - написав Андрющенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі росіяни укріплюють оборонні споруди, - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3226) Андрющенко Петро (693)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І шо?
Жалієтесь чи хвалитесь?
показати весь коментар
15.05.2023 15:51 Відповісти
#какаяразніца?
показати весь коментар
15.05.2023 15:58 Відповісти
#какаяразница в турне, поки орчня логістикою займається.
показати весь коментар
15.05.2023 16:11 Відповісти
ЗСУ - готують "мангал"!
показати весь коментар
15.05.2023 16:13 Відповісти
Сейчас все многие работают удалённо.
показати весь коментар
15.05.2023 22:01 Відповісти
 
 