В окупованому Маріуполі зафіксували рух великої колони російської військової техніки, - Андрющенко
У Маріуполі фіксують рух через місто великої ворожої колони з військової техніки боєкомплектами.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Після Пологівських привітань від ЗСУ, окупанти якось терміново відправили через місто велику колону з БК. Маріуполь-Нікольське- напрям Розівка/Пологи. Щось трапилось? Десь загубили запаси?", - написав Андрющенко.
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