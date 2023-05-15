"Дорожня карта" вступу України до ЄС чітка: спочатку оцінка комісії, потім рішення Ради Європи, - фон дер Ляєн

Початку переговорів про вступ України до ЄС передуватиме проміжна оцінка комісії в червні, фінальна - у жовтні - та рішення Ради Європи.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на агенцію Інтерфакс-Україна.

"Є дуже чітка дорожня карта - у червні в нас буде усна презентація, це так звана проміжна доповідь. Важлива доповідь - письмова, яка запланована на жовтень. І я думаю, що Рада в грудні вирішуватиме щодо цієї доповіді, яка стосується не лише Україна, а й інших потенційних кандидатів. Це дуже формальний шлях процедури, але те, як ми просуваємося вперед із цими трьома кроками, залежить від прогресу країни", - розповіла фон дер Ляєн.

Вона додала, що це питання обговорювалося в деталях під час її візиту в Україну 9 травня. "Україна досягла великого прогресу, але ще багато чого треба зробити... Від країни-кандидата залежить, як швидко вони просуватимуться", - наголосила вона.

У свою чергу президент Європейської ради Шарль Мішель "захотів підтвердити, що ми всі вражені прогресом України". "Доповідь, яка буде на столі після жовтня, буде важливим документом. Потім я поставлю це питання на порядок денний (засідання Європейської ради. - Ред.) до кінця року, і держави-члени вирішуватимуть, беручи до уваги весь прогрес, а також беручи до уваги доповідь, запропоновану Комісією", - зазначив він.

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Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел вважає, що за реалістичного сценарію перемовини про вступ України до ЄС розпочнуться наприкінці 2023.