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"Дорожня карта" вступу України до ЄС чітка: спочатку оцінка комісії, потім рішення Ради Європи, - фон дер Ляєн

урсула,ляєн

Початку переговорів про вступ України до ЄС передуватиме проміжна оцінка комісії в червні, фінальна - у жовтні - та рішення Ради Європи.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на агенцію Інтерфакс-Україна. 

"Є дуже чітка дорожня карта - у червні в нас буде усна презентація, це так звана проміжна доповідь. Важлива доповідь - письмова, яка запланована на жовтень. І я думаю, що Рада в грудні вирішуватиме щодо цієї доповіді, яка стосується не лише Україна, а й інших потенційних кандидатів. Це дуже формальний шлях процедури, але те, як ми просуваємося вперед із цими трьома кроками, залежить від прогресу країни", - розповіла фон дер Ляєн.

Вона додала, що це питання обговорювалося в деталях під час її візиту в Україну 9 травня. "Україна досягла великого прогресу, але ще багато чого треба зробити... Від країни-кандидата залежить, як швидко вони просуватимуться", - наголосила вона.

У свою чергу президент Європейської ради Шарль Мішель "захотів підтвердити, що ми всі вражені прогресом України". "Доповідь, яка буде на столі після жовтня, буде важливим документом. Потім я поставлю це питання на порядок денний (засідання Європейської ради. - Ред.) до кінця року, і держави-члени вирішуватимуть, беручи до уваги весь прогрес, а також беручи до уваги доповідь, запропоновану Комісією", - зазначив він.

Також читайте: У Гаазі створять реєстр руйнувань, завданих Росією у війні проти України, - фон дер Ляєн

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел вважає, що за реалістичного сценарію перемовини про вступ України до ЄС розпочнуться наприкінці 2023. 

членство в ЄС (1230) фон дер Ляєн Урсула (760)


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Топ коментарі
+6
Ось тут зелене гівно і припливло.
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15.05.2023 15:53
+5
Хочете в ЄС - збирайте манатки і після війни переїзжайте самі.
Бо ЗЕленим лайном Україна туди не попаде.
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15.05.2023 16:17
+5
Нормальні українці вже давно зрозуміли що з зеленою владою а ні ЄС, а ні НАТО нам не ''світить''. Тому що зелені трандять багато а робити нічого не роблять. І коли ''захід'' тикне зелених в їхні ''прой**би'' вони знову заведуть свою ''волинку'' що НАТО нас не хоче воно погане, треба щось своє створювати(а зелепухи ******* своє створювати, таке собі ''нерукотворне'').
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15.05.2023 16:26
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Ось тут зелене гівно і припливло.
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15.05.2023 15:53 Відповісти
...а з ним, нажаль, і нормальні українці
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15.05.2023 16:00 Відповісти
Нормальні українці вже давно зрозуміли що з зеленою владою а ні ЄС, а ні НАТО нам не ''світить''. Тому що зелені трандять багато а робити нічого не роблять. І коли ''захід'' тикне зелених в їхні ''прой**би'' вони знову заведуть свою ''волинку'' що НАТО нас не хоче воно погане, треба щось своє створювати(а зелепухи ******* своє створювати, таке собі ''нерукотворне'').
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15.05.2023 16:26 Відповісти
Зелені роблять багато.
Крадуть денно та нощно.
Шоколадні тільки сивіють від заздрощів.
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16.05.2023 09:13 Відповісти
Спитайте в януковича, як нормальні українці розрулюють такі проблеми.
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15.05.2023 16:41 Відповісти
Припливуть вони коли будуть виконані передумови цієї карти.
Тобто коли вся ця сволота - зелена та шоколадна опиниться за ґратами.
Але про це доводиться тільки мріяти.
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16.05.2023 09:16 Відповісти
правильно...як в одному фільмі говорив персонаж---"сначало надо найти консенсунс,а потом ногами его ..ногами"
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15.05.2023 16:01 Відповісти
Так скільки там з семи пунктів виконано? Га, зелебобіки?
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15.05.2023 16:02 Відповісти
Все идет по плану.
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15.05.2023 16:05 Відповісти
Оманівському!
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15.05.2023 16:28 Відповісти
Украинскому.
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15.05.2023 16:53 Відповісти
Хочете в ЄС - збирайте манатки і після війни переїзжайте самі.
Бо ЗЕленим лайном Україна туди не попаде.
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15.05.2023 16:17 Відповісти
Цікаво, чому з Порошенко Україна так й не потрапила до ЄС?)) Він же обіцяв))
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15.05.2023 16:31 Відповісти
Эта другое!
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15.05.2023 16:39 Відповісти
Іришка, тобі скільки рочків?
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15.05.2023 16:49 Відповісти
Дуже дякую за запитання)) Хіба гарно в незнайомої жінки запитувати про її вік? Та ще й тикати їй.
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15.05.2023 17:19 Відповісти
Так твої міркування про всуп-не вступ до ЄС, як у підлітка. Я дивуюсь, як ти Порошенка пам'ятаєш, він не найвищій посаді вже 4 роки. Замість нього - Зеленський.
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15.05.2023 18:37 Відповісти
...тому, що поцінювачі "Скотів" та іншого квартального непотрібу вирішили, що відразу будуть жити як у кино, якщо оберуть на вищу посаду держави свого кріворогого гнусявого улюбленця із студії квартал 95...
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15.05.2023 17:04 Відповісти
То він же був "баригою".
Хіба не тому ви вибрали "простого парнЯ з наріТу"?
Щоб він поборов всіх каврталівців корупціонерів та олігархів і забезпечив кінець епоїхи бідності. Нє?
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15.05.2023 17:05 Відповісти
Нє)) Чому Ви відразу вирішили, що я саме за Зеленського голосувала?))

А ось у мене до Вас є питання)) А Ви до українського нарОДУ яке маєте відношення? Чи маєте його взагалі? Якщо маєте. тоді чому ТАК називаєте людей, наРІТ?
Якщо Ви живете також тут, як і я, то хіба це красиво називати народ СВОЄЇ КРАЇНИ якимось прізвиськом?
Мені завжди було цікаво, чому в інших країнах всього СВІТУ меньшість приєднується до більшості, коли вже вибори позаду? Живуть собі люди, працюють, країну будують, не сваряться так, як це робиться у нас.
Якщо Ви ненавидіте Президента, то про це не обов'язково кричати в кожному пості, розумієте?))
Дуже дякую)
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15.05.2023 17:15 Відповісти
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15.05.2023 17:22 Відповісти
Кому Президент Порошенко, тому СУПРУН лікар? Так Вас треба розуміти?))
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15.05.2023 17:50 Відповісти
...протверезій, Порошенко вже 4 роки як не Президент
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15.05.2023 19:48 Відповісти
За яку двох кандидатур ви голосували, судячи з вашого коментаря, залишається великою загадкою.
Безпосереднє відношення. Тому констатую, що НароД, під час війни не голосує, паПріколу, за "кого угодно", як велить ворог, хоча б через інстинкт самозбереження.
Буду дуже вдячна, якщо ви підкажете мені, що саме збудував ВАЗеленський, за 4 роки свого монопольного правління?
І чому ви вирішили, що всі мають стояти в лайні МОВЧКИ, бо так зробила більшість?
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15.05.2023 17:24 Відповісти
Ви мали запитання й до Порошенко? А до Януковича? А до інших усіх Гарантів також мали запитання стосовно їхНІХ гарних вчинків? Чи тільки до Зеленського маєте купу питань? Невже Ви особисто не відчували на собі усі ті "покращення", які на нас випробовували ГЕТЬ УСІ ПРЕЗИДЕНТИ БЕЗ виключення!?

ЯК НАРОД ПРОГОЛОСУВАВ, ТАК Й треба жити! Так "трапляється" в кожній країні СВІТУ!
Коли я голосувала за Порошенко, коли я плакала на його інавгурації, а він тоді просто усіх!!! обманув, я жодного поганого слова ніде на нього не сказала й не написала, як й зараз!
Тому що маю совість й розумію, й ПОВАЖАЮ вибір НАРОДУ УКРАЇНИ!

Якщо Ви вважаЛИ або вважаєте, що стояЛИ або стоїТЕ у лайні, чому тоді не зробили усе заради того, щоби цього НЕ ВІДБУЛОСЯ?
ТРЕБА БУЛО НЕ МОВЧАТИ ТОДІ, коли була виборча компанія, а після ДРАКИ КУЛАКАМИ НЕ МАХАЮТЬ. нібіто так кажуть розумні люди.

Усі українці мають зараз бути ОБ'ЄДНАНИМИ ЗАРАДИ МИРУ Й ЗАРАДИ ЗСУ! Заради України!
Нам вже досить того, як з нас знущаються ************* дибіли.
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15.05.2023 17:49 Відповісти
Вибачаюся за помилки)
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15.05.2023 17:54 Відповісти
Народ Германії та росії теж проголосував. І мовчки жив. В мордорі, так і живе. Це, м'яко кажучи, дуже поганий аргумент, враховуючи монополію на владу і систематичне порушення Законів.

Пані Ірина, поговоримо й про інших президентів та про обман Порошенка розповісте, якщо забажаєте. Зараз, про чотирирічні здобутки Зеленського.
Бо результат його діяльності важко порівняти з порередниками. Тому, поділіться інформацією, будь ласка.
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15.05.2023 18:00 Відповісти
Ви політик? Ви маєте відношення до політики?
Я - ні. Своє ставлення до вибору НАРОДУ я вже сказала. В мене немає бажання перемелювати в котрий раз одне й те ж, розуміте. Пані ?

Якщо Вам щось невідомо або незрозуміло, будь ласка, пройдіть до Архиву або до Гуглу.
Але, як я вже казала, НЕ буду говорити про пана Порошенко жодного слова) Так само не хочу обливати брудом й Зеленського.

Про обман Порошенко Вам розкажуть історичні документи. Їх повно в інтернеті, бо, я так відчуваю, Вам дуже хочеться просто потролити мене. Не вийде у Вас нічого, бо я маю повагу до людей.

НАС читають вороги. Вони з нас регочуть. Розумієте, чому вони це роблять?
Ми вже котрий рік не можемо стати толерантними одне до одного, ось в чому проблема. Таке відчуття, що деякі особистості просто з ********** пишуть гадості й на мене в тому числі (іноді буває), от і все)


Дякую за діалог, на все добре)
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15.05.2023 18:29 Відповісти
Вибір, нав'язаний народу, в першу чергу, маніпулюціями каналу г+г і особисто раєвською ( мосійчук), коштували, Україні сотні тисяч вбитих, міліони переселенців та депортованих. І це при тому, що меншість, три роки просила, волала, що найголовніше для України армія та обороноспроможність, а не "велике крадівництво" та шашлик.
Документів, тим більше історичних, про зради-злочини Порошенка немає.
Це ще одна брехня, яку поширювали коломойский- фуйло перед виборами.
За 4 роки переслідувань, жодної справи, навіть 300% прокурори Зеленського, не змогли нарити.
Брехня, це зброя ворога, яка, точно, не єднає, як і авторитаризм.
Українці гуртуються, не довкола президента (єрмака), незалежно від кандидатури, а довкола України та ЗСУ.
Тихої ночі.
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15.05.2023 20:57 Відповісти
Перечитала свої запитання до Вас, Пані, й незнайшла жодної відповіді, але Вам хочеться вислухати мене))
Так не буває.

А коли Ви особисто вважаєте, що при Порошенко НЕ було порушення законів, тоді мені й зовсім немає про що з Вами, Пані, говорити))
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15.05.2023 18:32 Відповісти
Редакція - відрізняйте Раду Європи від Європейської Ради . . . Блін, це ж дві зовсім різні контори . . . Від слова "взагалі".

З першої не так давно вийшла росія, це та сама Рада Європи, під началом якої діє Європейський Суд з прав людини.

А друга інституція - це інституція Європейського Союзу. Це Рада глав держав / урядів країн ЄС, яка є органом Союзу і, в тому числі, бере участь у вирішенні питань прийняття до Союзу нових країн-членів.

Таке поважне видання і не розумітися на примітивному рівні . . . Це як Янукович Австрію з Австралією плутав свого часу.
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15.05.2023 16:49 Відповісти
Європейську Раду ще називають Радою ЄС. Але ЄС, а не Європи !!! Бо різниця в слові, а контора вже інша мається на увазі. Так само як Європейський Суд з прав людини і Суд ЄС (він же Європейський Суд справедливості) - теж геть різні контори.
Так само і як Міжнародний Суд ООН і Міжнародний кримінальний суд.

Короче, слова мають значення !!!
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15.05.2023 16:51 Відповісти
 
 