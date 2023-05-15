"Дорожня карта" вступу України до ЄС чітка: спочатку оцінка комісії, потім рішення Ради Європи, - фон дер Ляєн
Початку переговорів про вступ України до ЄС передуватиме проміжна оцінка комісії в червні, фінальна - у жовтні - та рішення Ради Європи.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на агенцію Інтерфакс-Україна.
"Є дуже чітка дорожня карта - у червні в нас буде усна презентація, це так звана проміжна доповідь. Важлива доповідь - письмова, яка запланована на жовтень. І я думаю, що Рада в грудні вирішуватиме щодо цієї доповіді, яка стосується не лише Україна, а й інших потенційних кандидатів. Це дуже формальний шлях процедури, але те, як ми просуваємося вперед із цими трьома кроками, залежить від прогресу країни", - розповіла фон дер Ляєн.
Вона додала, що це питання обговорювалося в деталях під час її візиту в Україну 9 травня. "Україна досягла великого прогресу, але ще багато чого треба зробити... Від країни-кандидата залежить, як швидко вони просуватимуться", - наголосила вона.
У свою чергу президент Європейської ради Шарль Мішель "захотів підтвердити, що ми всі вражені прогресом України". "Доповідь, яка буде на столі після жовтня, буде важливим документом. Потім я поставлю це питання на порядок денний (засідання Європейської ради. - Ред.) до кінця року, і держави-члени вирішуватимуть, беручи до уваги весь прогрес, а також беручи до уваги доповідь, запропоновану Комісією", - зазначив він.
Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел вважає, що за реалістичного сценарію перемовини про вступ України до ЄС розпочнуться наприкінці 2023.
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Крадуть денно та нощно.
Шоколадні тільки сивіють від заздрощів.
Тобто коли вся ця сволота - зелена та шоколадна опиниться за ґратами.
Але про це доводиться тільки мріяти.
Бо ЗЕленим лайном Україна туди не попаде.
Хіба не тому ви вибрали "простого парнЯ з наріТу"?
Щоб він поборов всіх
каврталівцівкорупціонерів та олігархів і забезпечив кінець епоїхи бідності. Нє?
А ось у мене до Вас є питання)) А Ви до українського нарОДУ яке маєте відношення? Чи маєте його взагалі? Якщо маєте. тоді чому ТАК називаєте людей, наРІТ?
Якщо Ви живете також тут, як і я, то хіба це красиво називати народ СВОЄЇ КРАЇНИ якимось прізвиськом?
Мені завжди було цікаво, чому в інших країнах всього СВІТУ меньшість приєднується до більшості, коли вже вибори позаду? Живуть собі люди, працюють, країну будують, не сваряться так, як це робиться у нас.
Якщо Ви ненавидіте Президента, то про це не обов'язково кричати в кожному пості, розумієте?))
Дуже дякую)
загадкою.
Безпосереднє відношення. Тому констатую, що НароД, під час війни не голосує, паПріколу, за "кого угодно", як велить ворог, хоча б через інстинкт самозбереження.
Буду дуже вдячна, якщо ви підкажете мені, що саме збудував ВАЗеленський, за 4 роки свого монопольного правління?
І чому ви вирішили, що всі мають стояти в лайні МОВЧКИ, бо так зробила більшість?
ЯК НАРОД ПРОГОЛОСУВАВ, ТАК Й треба жити! Так "трапляється" в кожній країні СВІТУ!
Коли я голосувала за Порошенко, коли я плакала на його інавгурації, а він тоді просто усіх!!! обманув, я жодного поганого слова ніде на нього не сказала й не написала, як й зараз!
Тому що маю совість й розумію, й ПОВАЖАЮ вибір НАРОДУ УКРАЇНИ!
Якщо Ви вважаЛИ або вважаєте, що стояЛИ або стоїТЕ у лайні, чому тоді не зробили усе заради того, щоби цього НЕ ВІДБУЛОСЯ?
ТРЕБА БУЛО НЕ МОВЧАТИ ТОДІ, коли була виборча компанія, а після ДРАКИ КУЛАКАМИ НЕ МАХАЮТЬ. нібіто так кажуть розумні люди.
Усі українці мають зараз бути ОБ'ЄДНАНИМИ ЗАРАДИ МИРУ Й ЗАРАДИ ЗСУ! Заради України!
Нам вже досить того, як з нас знущаються ************* дибіли.
Пані Ірина, поговоримо й про інших президентів та про обман Порошенка розповісте, якщо забажаєте. Зараз, про чотирирічні здобутки Зеленського.
Бо результат його діяльності важко порівняти з порередниками. Тому, поділіться інформацією, будь ласка.
Я - ні. Своє ставлення до вибору НАРОДУ я вже сказала. В мене немає бажання перемелювати в котрий раз одне й те ж, розуміте. Пані ?
Якщо Вам щось невідомо або незрозуміло, будь ласка, пройдіть до Архиву або до Гуглу.
Але, як я вже казала, НЕ буду говорити про пана Порошенко жодного слова) Так само не хочу обливати брудом й Зеленського.
Про обман Порошенко Вам розкажуть історичні документи. Їх повно в інтернеті, бо, я так відчуваю, Вам дуже хочеться просто потролити мене. Не вийде у Вас нічого, бо я маю повагу до людей.
НАС читають вороги. Вони з нас регочуть. Розумієте, чому вони це роблять?
Ми вже котрий рік не можемо стати толерантними одне до одного, ось в чому проблема. Таке відчуття, що деякі особистості просто з ********** пишуть гадості й на мене в тому числі (іноді буває), от і все)
Дякую за діалог, на все добре)
Документів, тим більше історичних, про зради-злочини Порошенка немає.
Це ще одна брехня, яку поширювали коломойский- фуйло перед виборами.
За 4 роки переслідувань, жодної справи, навіть 300% прокурори Зеленського, не змогли нарити.
Брехня, це зброя ворога, яка, точно, не єднає, як і авторитаризм.
Українці гуртуються, не довкола президента (єрмака), незалежно від кандидатури, а довкола України та ЗСУ.
Тихої ночі.
Так не буває.
А коли Ви особисто вважаєте, що при Порошенко НЕ було порушення законів, тоді мені й зовсім немає про що з Вами, Пані, говорити))
З першої не так давно вийшла росія, це та сама Рада Європи, під началом якої діє Європейський Суд з прав людини.
А друга інституція - це інституція Європейського Союзу. Це Рада глав держав / урядів країн ЄС, яка є органом Союзу і, в тому числі, бере участь у вирішенні питань прийняття до Союзу нових країн-членів.
Таке поважне видання і не розумітися на примітивному рівні . . . Це як Янукович Австрію з Австралією плутав свого часу.
Так само і як Міжнародний Суд ООН і Міжнародний кримінальний суд.
Короче, слова мають значення !!!