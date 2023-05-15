Ворог обстріляв Дворічну на Харківщині, двоє людей загинули, - ОВА
Ворог знову обстріляв прифронтове смт Дворічна Куп’янського району на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на жаль, є жертви серед цивільного населення.
"Внаслідок обстрілу загинули 2 людей. 65-річні жінка та чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Крім того, цивільний чоловік 52 років отримав осколкові поранення та був госпіталізований. Наразі медики надають постраждалому допомогу", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Georg Lotar Georg Lotar #551191
показати весь коментар15.05.2023 16:27 Відповісти Мені подобається 0
Georg Lotar Georg Lotar #551191
показати весь коментар15.05.2023 16:43 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль