Ворог обстріляв Дворічну на Харківщині, двоє людей загинули, - ОВА

Ворог знову обстріляв прифронтове смт Дворічна Куп’янського району на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на жаль, є жертви серед цивільного населення.

"Внаслідок обстрілу загинули 2 людей. 65-річні жінка та чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Крім того, цивільний чоловік 52 років отримав осколкові поранення та був госпіталізований. Наразі медики надають постраждалому допомогу", - йдеться у повідомленні.

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