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Новини Війна
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Ворог обстріляв Дворічну на Харківщині, двоє людей загинули, - ОВА

харківщина

Ворог знову обстріляв прифронтове смт Дворічна Куп’янського району на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на жаль, є жертви серед цивільного населення.

"Внаслідок обстрілу загинули 2 людей. 65-річні жінка та чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Крім того, цивільний чоловік 52 років отримав осколкові поранення та був госпіталізований. Наразі медики надають постраждалому допомогу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж

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обстріл (28171) Харківщина (6054) жертви (1777)


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"Є жертви серед цивільного населення"... А як же тим жертвам не бути!? На власні очі бачив,та на власні вуха чув як "мєстноє насєлєніє" ,десь в 2021 році, стверджувало: "Да хоть бы уже поскорее российская власть сюда пришла, хохляцкие порядки отменила!" Ось вам,***** прокацапленим вона й прийшла! Що з Е-балами,куп'янчани?!
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15.05.2023 16:27 Відповісти
Дуже-дуже жаль сумчан та людей з Чернігівщини - в більшості своїй патріотів... Не заперечую: чимало справжніх українців живуть і в Куп'янському регіоні - але ж ложка гімна портить діжку меду!
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15.05.2023 16:43 Відповісти
 
 