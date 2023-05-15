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Новини
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ВООЗ закриває свій офіс у Москві

вооз

Всесвітня організація охорони здоров’я закриває розташований у Москві Європейський офіс із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями та переносить його до Копенгагену (Данія).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агенцію Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні 28 країн європейського регіону ВООЗ приймають жертв війни в Україні. Понад 40 країн тимчасово приймають біженців з України. Це більшість. Завдяки цій потужній підтримці ми продовжуємо боротися й ухвалювати найважливіші рішення. Я хочу подякувати партнерам за політичну та фінансову підтримку питання закриття офісу ВООЗ з неінфекційних хвороб у Москві та делегування його функцій офісу в Копенгагені", - зазначив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Водночас він наголосив на готовності України значно посилити свою залученість до роботи офісу в новому статусі та докласти всіх зусиль, щоб досвід, здобутий системою охорони здоров'я країни впродовж війни й у процесі відбудови, був також успішно трансформований у глобальні рішення з протидії неінфекційним захворюванням.

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ВООЗ (770) Ляшко Олег (1019) москва (1244)


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Топ коментарі
+11
У ВООЗ нарешті зрозуміли що рашизм не лікується.
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15.05.2023 17:24
+3
Хоч баночку з новим штаммом ковіду залиште!
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15.05.2023 17:15
+3
ВООЗ чимось схожа на Міжнародний Червоний Хрест, та Міжнародний олімпійський комітет. А саме, міцною любов'ю до нафторжублів та невибагливістю до вибору своїх спонсорів.
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15.05.2023 19:02
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Всьо. Не будуть більше "чіпіровать" кацапів...
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15.05.2023 17:14 Відповісти
китайці прочіпують
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15.05.2023 17:16 Відповісти
Ректально
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15.05.2023 17:23 Відповісти
Прочпокают.
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15.05.2023 19:47 Відповісти
Звісно небудуть чіпувати, бо там ніколи небуде ненависного 5G )
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15.05.2023 17:49 Відповісти
Хоч баночку з новим штаммом ковіду залиште!
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15.05.2023 17:15 Відповісти
Лучше со старым, он крепче пробирает.
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15.05.2023 17:27 Відповісти
У ВООЗ нарешті зрозуміли що рашизм не лікується.
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15.05.2023 17:24 Відповісти
Это врожденная патология психического развития
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15.05.2023 17:32 Відповісти
Кацапи невиліковно хворі.
Міссія хев фейлд
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15.05.2023 18:45 Відповісти
ВООЗ чимось схожа на Міжнародний Червоний Хрест, та Міжнародний олімпійський комітет. А саме, міцною любов'ю до нафторжублів та невибагливістю до вибору своїх спонсорів.
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15.05.2023 19:02 Відповісти
Як це те корумповане і тупе чучало (типу, голова конторки) дозволило ?
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16.05.2023 09:06 Відповісти
 
 