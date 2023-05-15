НАБУ затримало голову Верховного Суду Князєва на хабарі 3 млн дол.

Детективи НАБУ викрили на хабарі 3 млн доларів голову Верховного Суду України Всеволода Князєва.

Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ у НАБУ.

Князєв займає цю посаду з грудня 2021 року.

"НАБУ і САП викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВС. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Деталі згодом", - йдеться у дописі на сторінці НАБУ у фейсбуці.

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