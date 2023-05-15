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Новини Боротьба з корупцією Хабарники
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НАБУ затримало голову Верховного Суду Князєва на хабарі 3 млн дол.

всеволод,князєв

Детективи НАБУ викрили на хабарі 3 млн доларів голову Верховного Суду України Всеволода Князєва.

Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ у НАБУ.

Князєв займає цю посаду з грудня 2021 року.

НАБУ затримало голову Верховного Суду Князєва на хабарі 3 млн дол. 01

"НАБУ і САП викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВС. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Деталі згодом", - йдеться у дописі на сторінці НАБУ у фейсбуці.

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Автор: 

НАБУ (5057) хабар (4688) Верховний Суд (1187) Князєв Всеволод (120)


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Топ коментарі
+95
Потрібно, напевне, ще більшу зарплатню їм виплачувати, щоб хабарів не брали......
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15.05.2023 22:51
+39
Та ні не може бути в гідранта найвеличнівішивого корупція подолена як два роки вже. Цікаво він хоть сяде чи буде десь в СІЗО в Монако відсиджуватися
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15.05.2023 22:52
+37
Вони звикли до таких доходів, які не платять офіційно жодному судді у жодній країні світу...
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15.05.2023 22:56
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Словами класіка - Он же памятник, зелений. Кто ж его посадит.
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16.05.2023 10:59 Відповісти
Sergiy Talatyynuk.
Голову Верховного Суду обирає на посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосування Пленум Верховного Суду в порядку, встановленому законом. Стаття 129. Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права.До чого тут гідрант?По вашому винен порошенко,бо він розповідав,що реформувати встигли лише Верховний суд.Не виставляйте себе невігласом.
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16.05.2023 11:30 Відповісти
Та ніхто нічого не реформував. І поки біля верхівки влади будуть так звані сматрящіє (взагалі якесь поняття з кримінального світу) ніяких незалежних інституцій та їхніх реформ не буде. До прикладу, татаров, сматрящій за правоохоронними органами. Ну, і куди він сматрєл? А туди ж, мабуть, куди і князєв - на мільйончики долярів
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16.05.2023 11:59 Відповісти
Яка постава на фото, погляд чоколиний... А **** *****
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16.05.2023 11:54 Відповісти
Самі по собі високі зарплати та жорстокі покарання не здатні викорінити корупцію в будь-якому суспільстві.
Корупцію породжує непідконтрольність суспільству уособлених суб'єктів прийняття рішень щодо преференцій (пільг, переваг). Але, оскільки до кожного з них неможливо приставити непідконтрольних набушників та дебеерівців, то простіше знеособити суб'єктів надання преференцій в усіх сферах суспільного життя.
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16.05.2023 13:16 Відповісти
Я ожидал подобного уже давно. Князев- человек Портнова, назначен судьей при яныке, в 2013 году, а главой Верховного суду зеленкиным лично.
Все было предсказуемо..
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16.05.2023 13:45 Відповісти
За хабар держслужбовців повна конфіскація майна і термін ув'язнення автоматично збільшується в 5 разів. Бо то є дискредитація держави
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16.05.2023 13:55 Відповісти
ВСІ СУДДІ ПОВИННІ ПІТИ У ВІДСТАВКУ! ЯКЩО МАЮТЬ ЧЕСТЬ! А ТАК БІЛЯ КОРИТА ТІКЕ В ПЕРЕД НОГАМИ.
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16.05.2023 19:10 Відповісти
Все равно отпустят....Это ему троюродная тетка подарила....Вы лохи и терпилы!...его надо повесить на Крещатике!
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22.05.2023 09:50 Відповісти
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