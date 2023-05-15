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НАБУ затримало голову Верховного Суду Князєва на хабарі 3 млн дол.
Детективи НАБУ викрили на хабарі 3 млн доларів голову Верховного Суду України Всеволода Князєва.
Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ у НАБУ.
Князєв займає цю посаду з грудня 2021 року.
"НАБУ і САП викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВС. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Деталі згодом", - йдеться у дописі на сторінці НАБУ у фейсбуці.
Топ коментарі
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+39 Serhiy Talatynnik
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+37 Tierre
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Голову Верховного Суду обирає на посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосування Пленум Верховного Суду в порядку, встановленому законом. Стаття 129. Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права.До чого тут гідрант?По вашому винен порошенко,бо він розповідав,що реформувати встигли лише Верховний суд.Не виставляйте себе невігласом.
Корупцію породжує непідконтрольність суспільству уособлених суб'єктів прийняття рішень щодо преференцій (пільг, переваг). Але, оскільки до кожного з них неможливо приставити непідконтрольних набушників та дебеерівців, то простіше знеособити суб'єктів надання преференцій в усіх сферах суспільного життя.
Яожидал подобного уже давно. Князев- человек Портнова, назначен судьей при яныке, в 2013 году, а главой Верховного суду зеленкиным лично.
Все было предсказуемо..