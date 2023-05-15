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Новини
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Підприємство екснардепа-тушки Табалова після зміни власника може бути передано для потреб ЗСУ, - Лємєнов

табалов

Первомайський молочноконсервний комбінат, який належить екснардепу Олександру Табалову, після зміни власників може бути переданий для потреб ЗСУ до моменту завершення воєнного стану.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов, інформує Цензор.НЕТ.

"Пам’ятаєте такого собі нардепа-тушку (перебіжчики до Януковича) Олександра Табалова? Свого часу він через підконтрольну йому компанію ПрАТ "Первомайський молочноконсервний комбінат" отримав дві кредитні лінії у ПАТ "Укрінбанк". Банк вже давно грохнули, там власником юридично був Володимир Клименко. Табалов по кредитам не розрахувався, як наслідок утворилась заборгованість на суму 2 млн баксів. Обидва кредити були забезпечені іпотекою консервного заводу у Первомайську, а також ще двома комерційними об‘єктами у сусідніх населених пунктах", - пише Лємєнов.

За його інформацією, тривалий час Табалов блокував стягнення нерухомості з боку банку через "контрольоване" банкрутство, яке триває з 2016 року. При цьому підприємство працювало та стабільно надавало прибуток Табалову. 

У 2021 році "Фінансова компанія "Київ-Фінанс", викупила через вищезгаданий банк борг Табалова і набула у власність іпотечне майно в рахунок погашення боргу, скориставшись моментом закінчення мораторію у банкрутстві. Зазначається, що Табалов фізичного доступу до консервного комбінату новому законному власнику не надав і через "контрольоване" банкрутство в місцевих судах домігся скасування реєстрації права власності фінансової компанії.

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Однак 11 травня, як пише Лємєнов,  Верховний Суд "переграв" ситуацію і підтвердив позицію кредитора (фінкомпанії), який так і не отримав кредитні кошти – скасував попередні рішення судів і відмовив афілійованій з Табаловим компанії у позові.

Лємєнов також пояснює яка корсисть Збройним Силам України від цього корпоративного конфлікту:

"Ця війна між "тушкою" Табаловим і другою стороною конвертується у намір передати територію заводу для потреб військових до моменту завершення воєнного стану. Тупо принципово вибили Табалова, а потім вирішили – нехай для ЗСУ".

Підприємство екснардепа-тушки Табалова після зміни власника може бути передано для потреб ЗСУ, - Лємєнов 01
Підприємство екснардепа-тушки Табалова після зміни власника може бути передано для потреб ЗСУ, - Лємєнов 02

Автор: 

Миколаївська область (2255) Табалов (10) укрінбанк (22) Лємєнов Олександр (51)


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Топ коментарі
+2
Ще би тушку табалова передали б на потреби ЗСУ ..З конфіскацією усього ним награбованого.
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15.05.2023 23:28
+2
"Олександр Табалов з 2017 року ходить у рейтинги 100 найбагатших українців".
Хорошо жилось этому тушки. Наверное отстегивал чтобы не трогали.
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15.05.2023 23:40
+1
Не може бути-а має бути передано...
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15.05.2023 23:19
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Не може бути-а має бути передано...
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15.05.2023 23:19 Відповісти
Десь рік тому читав, що у молочці Волошкове поле знайшли фекальні бактерії... Вони ще й гівно виробляли!
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15.05.2023 23:23 Відповісти
Ще би тушку табалова передали б на потреби ЗСУ ..З конфіскацією усього ним награбованого.
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15.05.2023 23:28 Відповісти
"Олександр Табалов з 2017 року ходить у рейтинги 100 найбагатших українців".
Хорошо жилось этому тушки. Наверное отстегивал чтобы не трогали.
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15.05.2023 23:40 Відповісти
"Тушки" брати Табалови знані бютівці. Скільки ж їх таких з гнізда баби юлі? Легіон.
А Волошкове поле таки шкода, вони ще тримали марку на фоні суцільного зниження якості харчів.
Тепер теж буде неїстівне((. А черговий "актівіст", раптом згадав за власників молочки суто випадково. На кого вкаже перст зелений, нє? Баба беня не дасть збрехати.
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16.05.2023 00:17 Відповісти
Вони хіба "брати"? А не батько і син?
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16.05.2023 02:13 Відповісти
Схожий на агента Тріанона, який вижив після отрути, роз'ївся та став зловживати алкоголем.
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16.05.2023 01:18 Відповісти
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16.05.2023 01:25 Відповісти
может быть передано, но это не точно 😁
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16.05.2023 08:24 Відповісти
Пока не осознает общество наше, какой вред нанес за эти 20 лет минимум Верховный суд и суды остальные стране и народу. Вот один из примеров судебных проволочек по этому ворюге. А ведь война дала шанс махом всех банально перестрелять! И опять не одного не завалили! Ну нет у нас шанса хоть как то построить нормальную схему жизни--- Нет!
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16.05.2023 09:30 Відповісти
треба зазначити що Табалови володіють найпотужнішим хлібзаводом у Миколаєві (на днях до речі, туди прилетіли ракети). Після того як вони купили ХЗ№1, вони також купили його конкурента ХЗ№4 і...відразу закрили!
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16.05.2023 13:34 Відповісти
 
 