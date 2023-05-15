Підприємство екснардепа-тушки Табалова після зміни власника може бути передано для потреб ЗСУ, - Лємєнов

Первомайський молочноконсервний комбінат, який належить екснардепу Олександру Табалову, після зміни власників може бути переданий для потреб ЗСУ до моменту завершення воєнного стану.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов, інформує Цензор.НЕТ.

"Пам’ятаєте такого собі нардепа-тушку (перебіжчики до Януковича) Олександра Табалова? Свого часу він через підконтрольну йому компанію ПрАТ "Первомайський молочноконсервний комбінат" отримав дві кредитні лінії у ПАТ "Укрінбанк". Банк вже давно грохнули, там власником юридично був Володимир Клименко. Табалов по кредитам не розрахувався, як наслідок утворилась заборгованість на суму 2 млн баксів. Обидва кредити були забезпечені іпотекою консервного заводу у Первомайську, а також ще двома комерційними об‘єктами у сусідніх населених пунктах", - пише Лємєнов.

За його інформацією, тривалий час Табалов блокував стягнення нерухомості з боку банку через "контрольоване" банкрутство, яке триває з 2016 року. При цьому підприємство працювало та стабільно надавало прибуток Табалову.

У 2021 році "Фінансова компанія "Київ-Фінанс", викупила через вищезгаданий банк борг Табалова і набула у власність іпотечне майно в рахунок погашення боргу, скориставшись моментом закінчення мораторію у банкрутстві. Зазначається, що Табалов фізичного доступу до консервного комбінату новому законному власнику не надав і через "контрольоване" банкрутство в місцевих судах домігся скасування реєстрації права власності фінансової компанії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДТП на Одеській трасі: позашляховик, що виїхав на зустрічну смугу, належить екснардепу Табалову, родичам загиблих погрожують, - "слуга народу" Качура

Однак 11 травня, як пише Лємєнов, Верховний Суд "переграв" ситуацію і підтвердив позицію кредитора (фінкомпанії), який так і не отримав кредитні кошти – скасував попередні рішення судів і відмовив афілійованій з Табаловим компанії у позові.

Лємєнов також пояснює яка корсисть Збройним Силам України від цього корпоративного конфлікту:

"Ця війна між "тушкою" Табаловим і другою стороною конвертується у намір передати територію заводу для потреб військових до моменту завершення воєнного стану. Тупо принципово вибили Табалова, а потім вирішили – нехай для ЗСУ".



