Підприємство екснардепа-тушки Табалова після зміни власника може бути передано для потреб ЗСУ, - Лємєнов
Первомайський молочноконсервний комбінат, який належить екснардепу Олександру Табалову, після зміни власників може бути переданий для потреб ЗСУ до моменту завершення воєнного стану.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов, інформує Цензор.НЕТ.
"Пам’ятаєте такого собі нардепа-тушку (перебіжчики до Януковича) Олександра Табалова? Свого часу він через підконтрольну йому компанію ПрАТ "Первомайський молочноконсервний комбінат" отримав дві кредитні лінії у ПАТ "Укрінбанк". Банк вже давно грохнули, там власником юридично був Володимир Клименко. Табалов по кредитам не розрахувався, як наслідок утворилась заборгованість на суму 2 млн баксів. Обидва кредити були забезпечені іпотекою консервного заводу у Первомайську, а також ще двома комерційними об‘єктами у сусідніх населених пунктах", - пише Лємєнов.
За його інформацією, тривалий час Табалов блокував стягнення нерухомості з боку банку через "контрольоване" банкрутство, яке триває з 2016 року. При цьому підприємство працювало та стабільно надавало прибуток Табалову.
У 2021 році "Фінансова компанія "Київ-Фінанс", викупила через вищезгаданий банк борг Табалова і набула у власність іпотечне майно в рахунок погашення боргу, скориставшись моментом закінчення мораторію у банкрутстві. Зазначається, що Табалов фізичного доступу до консервного комбінату новому законному власнику не надав і через "контрольоване" банкрутство в місцевих судах домігся скасування реєстрації права власності фінансової компанії.
Однак 11 травня, як пише Лємєнов, Верховний Суд "переграв" ситуацію і підтвердив позицію кредитора (фінкомпанії), який так і не отримав кредитні кошти – скасував попередні рішення судів і відмовив афілійованій з Табаловим компанії у позові.
Лємєнов також пояснює яка корсисть Збройним Силам України від цього корпоративного конфлікту:
"Ця війна між "тушкою" Табаловим і другою стороною конвертується у намір передати територію заводу для потреб військових до моменту завершення воєнного стану. Тупо принципово вибили Табалова, а потім вирішили – нехай для ЗСУ".
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Хорошо жилось этому тушки. Наверное отстегивал чтобы не трогали.
А Волошкове поле таки шкода, вони ще тримали марку на фоні суцільного зниження якості харчів.
Тепер теж буде неїстівне((. А черговий "актівіст", раптом згадав за власників молочки суто випадково. На кого вкаже перст зелений, нє? Баба беня не дасть збрехати.