Іран і Росія розширюють партнерство в оборонній сфері, - Білий дім

США виявили нові ознаки, що Іран продовжує продавати бойові безпілотники, а також інше озброєння Росії.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми надалі бачимо ознаки того, що Іран і Росія розширюють своє безпрецедентне партнерство в оборонній сфері. Іран залишається головною військовою підтримкою РФ", - зауважив представник Ради нацбезпеки США.

Він поінформував, що Тегеран уже надав Росії артилерійські й танкові снаряди для їх застосування по цілях в Україні, а також продовжує постачання дронів-камікадзе силам РФ.

"Від серпня Іран надав Росії понад 400 БПЛА, в основному типу "Шахед". Росія використала більшість цих БПЛА, поціливши по критично важливій інфраструктурі України",- зазначив Кірбі. Він підкреслив, що таким чином Іран безпосередньо сприяє російській загарбницькій війні проти України.

"Взаємодія між Іраном і РФ щодо продажу передової зброї, особливо вдосконалених БПЛА, наразі продовжується",- зауважив представник адміністрації США.

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Водночас, за його словами, взаємодія між Москвою і Тегераном відбувається "в обидва боки". Зокрема, росіяни пропонували іранцям ракети, електроніку та засоби ППО.

"Минулого місяця Іран оголосив про укладання угоди щодо закупівлю винищувачів Су-35 у Росії. Іран прагне придбати у РФ додаткову військову техніку, в тому числі ударні гелікоптери, радари та навчально-бойові літаки Як-130", - зауважив Кірбі, додавши, що йдеться про мільярдні оборудки.

"Ми використовуємо наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоби виявити та перешкодити цій діяльності, і ми готові робити більше",- наголосив представник адміністрації США. Він підкреслив, що така взаємодія Ірану та РФ порушує резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН.