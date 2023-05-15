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Новини Війна
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Іран і Росія розширюють партнерство в оборонній сфері, - Білий дім

путін,іран

США виявили нові ознаки, що Іран продовжує продавати бойові безпілотники, а також інше озброєння Росії.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми надалі бачимо ознаки того, що Іран і Росія розширюють своє безпрецедентне партнерство в оборонній сфері. Іран залишається головною військовою підтримкою РФ", - зауважив представник Ради нацбезпеки США.

Він поінформував, що Тегеран уже надав Росії артилерійські й танкові снаряди для їх застосування по цілях в Україні, а також продовжує постачання дронів-камікадзе силам РФ.

"Від серпня Іран надав Росії понад 400 БПЛА, в основному типу "Шахед". Росія використала більшість цих БПЛА, поціливши по критично важливій інфраструктурі України",- зазначив Кірбі. Він підкреслив, що таким чином Іран безпосередньо сприяє російській загарбницькій війні проти України.

"Взаємодія між Іраном і РФ щодо продажу передової зброї, особливо вдосконалених БПЛА, наразі продовжується",- зауважив представник адміністрації США.

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Водночас, за його словами, взаємодія між Москвою і Тегераном відбувається "в обидва боки". Зокрема, росіяни пропонували іранцям ракети, електроніку та засоби ППО.

"Минулого місяця Іран оголосив про укладання угоди щодо закупівлю винищувачів Су-35 у Росії. Іран прагне придбати у РФ додаткову військову техніку, в тому числі ударні гелікоптери, радари та навчально-бойові літаки Як-130", - зауважив Кірбі, додавши, що йдеться про мільярдні оборудки.

"Ми використовуємо наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоби виявити та перешкодити цій діяльності, і ми готові робити більше",- наголосив представник адміністрації США. Він підкреслив, що така взаємодія Ірану та РФ порушує резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН.

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безпілотник (4133) Іран (2023) росія (65052) США (22685)


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Не страна, а исламская секта.
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15.05.2023 23:55 Відповісти
А почему товарищ министр иностранных дел не добивается в ООН новых санкций? Эти банановые правители только метод кнута понимают.
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15.05.2023 23:56 Відповісти
Від кого це свинособаки обороняються,що у них співпраця в "оборонній сфері" ?
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15.05.2023 23:58 Відповісти
Ти диви і не бояться давати дрони дальньої дії.
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16.05.2023 00:03 Відповісти
А не пора ли официально предупредить Иран, что после победы Украина начнет сотрудничать со всеми странами-противниками Ирана и продавать им оружие? Мы к тому моменту раскачаем наш ВПК и сможем кое-что предложить. И когда начнется война, мы постараемся помочь врагам Ирана одержать в ней победу.
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16.05.2023 00:27 Відповісти
питання часу коли іранських террористів відтрахають по повній
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16.05.2023 01:43 Відповісти
Ирану мало проблем на пятую точку.
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16.05.2023 03:18 Відповісти
У сросії немає МО.Єсть міністерство нападу.
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16.05.2023 04:29 Відповісти
И що робить США? Чи не варто просто знищувати всі спроби цієї співпраці?
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16.05.2023 06:46 Відповісти
 
 