У січні-лютому Росія витратила на армію 40% річного бюджету, - Reuters

За два перші місця 2023 року військові витрати Росії зросли на понад 282%. На російську армію було витрачено понад 40% від запланованих річних асигнувань.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані міністерства фінансів Росії, інформує Цензор.НЕТ.

За перші два місяці 2022 року Росія витратила на "оборону" 525,4 млрд рублів. Натомість лише за січень цього року рашисти скерували на армію близько 1,18 трлн рублів бюджетних коштів, а в лютому - 822,4 млрд рублів.

Сумарно військові витрати Росії за перші місяці 2023 перевищили 2 трлн рублів (приблизно 26 млрд доларів). Це становить понад 40% від офіційно запланованих витрат на "оборону" на весь 2023 рік.

Відтак військові витрати Росії у січні-лютому цього року збільшились на 282% порівняно з аналогічним періодом 2022-го.

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Зазначається, що журналісти публікують дані лише за січень-лютий у зв'язку з тим, що російський мінфін ще не розкрив інформацію щодо військових витрат за березень та квітень.

Дані також показали, що дефіцит бюджету Росії з січня по квітень становив 3,4 трлн рублів у порівнянні з профіцитом в 1,2 трлн рублів у 2022 році.