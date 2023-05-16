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Новини Агресія Росії проти України
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У січні-лютому Росія витратила на армію 40% річного бюджету, - Reuters

рф,армія,російська

За два перші місця 2023 року військові витрати Росії зросли на понад 282%. На російську армію було витрачено понад 40% від запланованих річних асигнувань.

 Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані міністерства фінансів Росії, інформує Цензор.НЕТ. 

За перші два місяці 2022 року Росія витратила на "оборону" 525,4 млрд рублів. Натомість лише за січень цього року рашисти скерували на армію близько 1,18 трлн рублів бюджетних коштів, а в лютому - 822,4 млрд рублів.

Сумарно військові витрати Росії за перші місяці 2023 перевищили 2 трлн рублів (приблизно 26 млрд доларів). Це становить понад 40% від офіційно запланованих витрат на "оборону" на весь 2023 рік.

Відтак військові витрати Росії у січні-лютому цього року збільшились на 282% порівняно з аналогічним періодом 2022-го.

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Зазначається, що журналісти публікують дані лише за січень-лютий у зв'язку з тим, що російський мінфін ще не розкрив інформацію щодо військових витрат за березень та квітень.

Дані також показали, що дефіцит бюджету Росії з січня по квітень становив 3,4 трлн рублів у порівнянні з профіцитом в 1,2 трлн рублів у 2022 році.

Автор: 

армія рф (17302) витрати (278) росія (65052)


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Топ коментарі
+6
Кацапи плачуть,плюються але продовжують жерти кактус. Унікальні довбой@би.
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16.05.2023 07:41
+4
Аби були копійки-то не було би дефіциту.
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16.05.2023 07:44
+4
І шо? Ну перестанутьсоціалку платити а бюджетнікам зарплатню. Будуть видавати пайку, як у блокадному Ленінграді. І все одно ніякої революції не буде. Так і будуть за кусень хліба тягатись на роботу..

Тут головне, щоб мокшам зброю і комплектуючі не поставляли..
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16.05.2023 07:54
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Копійки для них... Газ і нафта качається через територію України на повну силу, в Індію і Китай теж поставки тільки збільшуються. Бабло і м'ясо на війну у них є!
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16.05.2023 07:40 Відповісти
Аби були копійки-то не було би дефіциту.
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16.05.2023 07:44 Відповісти
Кацапи плачуть,плюються але продовжують жерти кактус. Унікальні довбой@би.
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16.05.2023 07:41 Відповісти
Кактус? Вовчі ягоди.
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16.05.2023 07:53 Відповісти
Рятують "честь" Окурка!

Щоб ніхто у світі не подумав, що він обісрався.
За таке ніякого гарматного м'яса не шкода!
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16.05.2023 07:53 Відповісти
І шо? Ну перестанутьсоціалку платити а бюджетнікам зарплатню. Будуть видавати пайку, як у блокадному Ленінграді. І все одно ніякої революції не буде. Так і будуть за кусень хліба тягатись на роботу..

Тут головне, щоб мокшам зброю і комплектуючі не поставляли..
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16.05.2023 07:54 Відповісти
Навіть, коли кацапи не матимуть що жерти, вони продовжуватимуть воювати. Не воює лише дохлий кацап.
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16.05.2023 07:55 Відповісти
Піде и 100% на віину. В 2014р кримчанин в інтерв*ю сказав - буду все життя ходити в одніи фуфуиці - жерти одну картоплю а до Украіни не хочу .
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16.05.2023 08:05 Відповісти
Це слова, а не діла. В 2014 році легко було роздавати такі обіцянки.
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16.05.2023 08:12 Відповісти
Вже зараз колонами чешуть до Керчі. Хто на міст, хто на пороми.
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16.05.2023 09:09 Відповісти
Россияне, а помните, вы, когда-то, просили "Умчи меня олень, в свою страну оленью"? Оглянитесь вокруг. Вам не кажется, что он вас домчал?
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16.05.2023 09:08 Відповісти
І як тільки подібна новина в стрічці, тут же в перших рядах коментуючих якийсь бидлоїд (в цьому випадку шматок лайна з погонялом "бандерівець", який з виразом аля Дімон Мєдвєд заявляє, що 40% бюджету Кацапії на війну "це копійки" для Підорашки.
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16.05.2023 09:14 Відповісти
Я таких нытиков в спам сразу. ******* хуже кацапа
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16.05.2023 10:17 Відповісти
 
 