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Новини Санкції проти Росії
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Санкції підривають здатність Росії вести війну, - Кірбі

санкції

Санкції суттєво обмежують діяльність ВПК Росії та поступово руйнують її економіку, інакше б вона не зверталася по допомогу до третіх країн.

З такою заявою виступив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Санкції впливають на здатність Путіна вести війну", - заявив він. 

За його словами, інакше Росія не зверталася б до Ірану по безпілотники та не намагалася купувати артилерійські снаряди в Північній Кореї. Адже економічні обмеження та заходи експортного контролю проти РФ не дають їй виробляти нову зброю, зокрема ракети й високоточні боєприпаси.

"Тож ми знаємо, що санкції мають свій ефект", - підкреслив Кірбі.

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Він зауважив, що для цього потрібен певний час. І якщо економіка РФ не була зруйнована повністю за останній рік, вона все ж істотно постраждала. На переконання Кірбі, це змусило кремлівське керівництво до надмірних фінансових видатків, зокрема, з метою зміцнення рубля, однак такі радикальні заходи не можуть діяти довго.

"Путіну доведеться зважати на економічні наслідки, до яких призводять санкції та експортний контроль", - переконаний Кірбі.

Він додав, що для цього знадобиться певний час, але вже зараз видно тріщини в російській економіці.

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Як повідомлялося, 13 травня посли ЄС в Брюселі не досягли домовленості щодо 11 пакету санкцій. 

росія (64871) санкції (11750) Кірбі (526)


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Топ коментарі
+3
У квітні найбільші експортери продали на біржі лише $7 млрд - на 40% менше, ніж у березні, і 54% нижче за показники грудня, https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/43973/ORFR_2023-04.pdf випливає з даних ЦБ РФ.Ціна російської нафти Urals у квітні, за даними Мінфіну, різко зросла - $58,63 проти $47,85 у березні, а знижка до Brent скоротилася до $25, хоча взимку сягала $35 і вище.Обсяги морського експорту досягли 3,5 млн. барелів на добу і стали максимальними з початку війни. Проблеми виникли в Індії, яка після початку війни більш ніж у 30 разів збільшила закупівлю російської нафти та стала найбільшим ринком збуту для російських нафтовиків.Спроба торгувати нафтою в обхід долара призвела до того, що на рахунках в індійських банках зависли мільярди індійських рупій, і їх діти нікуди, Проблеми з оплатою за російську нафту виникли й у турецьких НПЗ, які у травні закуповують у РФ у середньому по 200 тисяч барелів на день.
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15.05.2023 21:55
+2
в 2014...
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15.05.2023 22:03
+1
Пока что этого не видно. Эти санкций надо было вводить лет 5 назад и чтоб все возможные и сразу. Чтоб у Рашки не было возможности даже голову поднять. А не то чтоб на кого то нападать
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15.05.2023 21:55
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Пока что этого не видно. Эти санкций надо было вводить лет 5 назад и чтоб все возможные и сразу. Чтоб у Рашки не было возможности даже голову поднять. А не то чтоб на кого то нападать
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15.05.2023 21:55 Відповісти
в 2014...
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15.05.2023 22:03 Відповісти
9 лет назад, если быть точнее
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15.05.2023 22:03 Відповісти
Так підривають, що кацапи в наслідок псевдосанкцій в 2022 році зайняли 8 місце в топі економік світу, а кількість доларових мільярдерів зросла в півтора раза. Це їх найкращий результат з часів розпаду СРСР.
І хто це зробив?
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15.05.2023 23:26 Відповісти
У квітні найбільші експортери продали на біржі лише $7 млрд - на 40% менше, ніж у березні, і 54% нижче за показники грудня, https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/43973/ORFR_2023-04.pdf випливає з даних ЦБ РФ.Ціна російської нафти Urals у квітні, за даними Мінфіну, різко зросла - $58,63 проти $47,85 у березні, а знижка до Brent скоротилася до $25, хоча взимку сягала $35 і вище.Обсяги морського експорту досягли 3,5 млн. барелів на добу і стали максимальними з початку війни. Проблеми виникли в Індії, яка після початку війни більш ніж у 30 разів збільшила закупівлю російської нафти та стала найбільшим ринком збуту для російських нафтовиків.Спроба торгувати нафтою в обхід долара призвела до того, що на рахунках в індійських банках зависли мільярди індійських рупій, і їх діти нікуди, Проблеми з оплатою за російську нафту виникли й у турецьких НПЗ, які у травні закуповують у РФ у середньому по 200 тисяч барелів на день.
показати весь коментар
15.05.2023 21:55 Відповісти
Щодня мають бути нові санкції.
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15.05.2023 21:59 Відповісти
Я уже выше написал всё о санкциях
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15.05.2023 22:00 Відповісти
ваша статья глубокая и очень интересная.
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15.05.2023 22:08 Відповісти
Якщо США проти того.щобпонизити ціну на рашистську нафту із 60 до 40 зелених, то Кірбі прохи *********.
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15.05.2023 22:02 Відповісти
У Кірби дефолт на ноcу і тому можна й прибрехати.
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15.05.2023 22:20 Відповісти
Дефіциту нафти в світі нема, тому на часі чергове зниження стелі ціни на нафту для рашкованів хоча б до 55$.
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15.05.2023 22:48 Відповісти
Слабые все эти санкции....х-ня это все....хотели бы, сделали б более жесткие...
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15.05.2023 23:27 Відповісти
До сраки ваши санкции
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16.05.2023 00:17 Відповісти
 
 