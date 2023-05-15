Санкції підривають здатність Росії вести війну, - Кірбі

Санкції суттєво обмежують діяльність ВПК Росії та поступово руйнують її економіку, інакше б вона не зверталася по допомогу до третіх країн.

З такою заявою виступив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Санкції впливають на здатність Путіна вести війну", - заявив він.

За його словами, інакше Росія не зверталася б до Ірану по безпілотники та не намагалася купувати артилерійські снаряди в Північній Кореї. Адже економічні обмеження та заходи експортного контролю проти РФ не дають їй виробляти нову зброю, зокрема ракети й високоточні боєприпаси.

"Тож ми знаємо, що санкції мають свій ефект", - підкреслив Кірбі.

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Він зауважив, що для цього потрібен певний час. І якщо економіка РФ не була зруйнована повністю за останній рік, вона все ж істотно постраждала. На переконання Кірбі, це змусило кремлівське керівництво до надмірних фінансових видатків, зокрема, з метою зміцнення рубля, однак такі радикальні заходи не можуть діяти довго.

"Путіну доведеться зважати на економічні наслідки, до яких призводять санкції та експортний контроль", - переконаний Кірбі.

Він додав, що для цього знадобиться певний час, але вже зараз видно тріщини в російській економіці.

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Як повідомлялося, 13 травня посли ЄС в Брюселі не досягли домовленості щодо 11 пакету санкцій.