Ворог бив по акваторії Очаківської громади, ППО ПК "Південь" збила 4 ворожі "Калібри", - ОВА

Сьогодні вночі, з 15-го на 16-те травня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій кім, інформує Цензор.НЕТ.

Також, за його словами, вчора, 15 травня, о 17:05 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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