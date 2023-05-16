Ворог бив по акваторії Очаківської громади, ППО ПК "Південь" збила 4 ворожі "Калібри", - ОВА
Сьогодні вночі, з 15-го на 16-те травня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій кім, інформує Цензор.НЕТ.
Також, за його словами, вчора, 15 травня, о 17:05 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.
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показати весь коментар16.05.2023 08:09 Відповісти Мені подобається 0
Григорий #524521
показати весь коментар16.05.2023 08:35 Відповісти Мені подобається 0
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