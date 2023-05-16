УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6751 відвідувач онлайн
Новини Війна
1 994 2

Ворог бив по акваторії Очаківської громади, ППО ПК "Південь" збила 4 ворожі "Калібри", - ОВА

очаків

Сьогодні вночі, з 15-го на 16-те травня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій кім, інформує Цензор.НЕТ.

Також, за його словами, вчора, 15 травня, о 17:05 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічна атака на Київ: більшість повітряних цілей було знищено, уламки ракет впали в декількох районах столиці

Автор: 

Миколаївська область (2266) обстріл (28365) ракети (4020)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рибі гаплик.
показати весь коментар
16.05.2023 08:09 Відповісти
А надо было бить кимуле по голове - всё равно видимых разрушений не будет , там уже разрушать нечего .
показати весь коментар
16.05.2023 08:35 Відповісти
 
 