Нічна атака на Київ: більшість повітряних цілей було знищено, уламки ракет впали в декількох районах столиці

В ніч на 16 травня в Києві пролунала серія гучних вибухів. уламки ракет впали в Шевченківському, Солом’янському, Дарницькому та Оболонському районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника КМВА Сергія Попка.

"Восьмий повітряний напад на Київ з початку травня! Цього разу ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно, із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю - максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу", - йдеться в повідомленні.

За даними КМВА, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена, найбільше пошкоджень внаслідок падіння уламків – у Солом’янському районі.

"Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження в Солом’янському районі - там було загоряння нежитлового приміщення та кілька одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована", - зазначив Попко.

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Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, в Соломʼянському районі троє потерпілих.