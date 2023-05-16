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Новини Агресія Росії проти України
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Нічна атака на Київ: більшість повітряних цілей було знищено, уламки ракет впали в декількох районах столиці

київ

В ніч на 16 травня в Києві пролунала серія гучних вибухів. уламки ракет впали в Шевченківському, Солом’янському, Дарницькому та Оболонському районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника КМВА Сергія Попка.

"Восьмий повітряний напад на Київ з початку травня! Цього разу ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно, із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю - максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу", - йдеться в повідомленні.

За даними КМВА, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена, найбільше пошкоджень внаслідок падіння уламків – у Солом’янському районі.

"Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження в Солом’янському районі - там було загоряння нежитлового приміщення та кілька одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована", - зазначив Попко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Усі БПЛА, запущені вночі росіянами в напрямку Києва, знищено на дальніх підступах, - КМВА

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, в Соломʼянському районі троє потерпілих. 

Автор: 

Київ (19443) ППО (3172) ракети (4020) Попко Сергій (70) дрони (4662)


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Топ коментарі
+32
Треба бити по місцям запуску,кораблі аеродроми...Бо не буде спокою ніколи...по методу Ізраїля..
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16.05.2023 06:33
+17
Кияни тримайтеся!
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16.05.2023 06:30
+15
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16.05.2023 06:58
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Пару раз так гупнуло-це точно не про обломки.
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16.05.2023 06:30 Відповісти
Найбільше гупає коли в повітрі в ракету попадає ППО.
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16.05.2023 07:58 Відповісти
Не смішіть.
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16.05.2023 08:09 Відповісти
Власний досвід - а тобі якщо смішно то посмійся!
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16.05.2023 08:14 Відповісти
Який там досвід? Ти що,експерт з вибухівки? Навіть офіційно заявлено,що збито ПЕРЕВАЖНУ більшість. А це не всі.
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16.05.2023 08:39 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3418625/znyscheno_18_z_18_vorojyh_raket_zokrema_6_aerobalistychnyh_raket_h47m2_kyndjal_vsi_zapuscheni_drony
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16.05.2023 08:43 Відповісти
Кияни тримайтеся!
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16.05.2023 06:30 Відповісти
Треба бити по місцям запуску,кораблі аеродроми...Бо не буде спокою ніколи...по методу Ізраїля..
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16.05.2023 06:33 Відповісти
З усіх аеродромів, які були в зоні досяжності наших ракет, кацапи свої літаки літаки-ракетоносії вже вивели. Тримають їх на аеродромах за 1000+ км від українсського кордону
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16.05.2023 06:38 Відповісти
Кому треба... і чим
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16.05.2023 06:41 Відповісти
В Їзраїлю є Ф 15 і навіть Ф 35 + Мосад - що з переліченого в нас є ?
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16.05.2023 07:03 Відповісти
Боневтик
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16.05.2023 07:12 Відповісти
В Израиле у Боневтика не было-бы шансов даже депутатом госовета самого маленького города стать. В Израиле клоунов на высокие посты не выбирают-ониже не идиоты
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16.05.2023 16:46 Відповісти
В Ізраїлі немає оп та монобільшості опортуністів в парламенті, голова військової розвідки не влаштовує до себе іранців і т.д. А то певно в них би швидко не стало тих Ф16, Ф35.
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16.05.2023 08:07 Відповісти
Так там евреї у себе керують, своєю таки титульною нацією.
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16.05.2023 08:26 Відповісти
Все, що можу сказати щодо вражень після короткої турпоїздки колись - навпаки, країна дуже строката, дорожні написи здається іврит, арабська, англійська. Дуже багато російськомовних. Багато всіх, Ноєв ковчег. Судячи з новин, судова влада як у нас, царство в царстві, крім того проарабська/проти ізраїльських військових.
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16.05.2023 08:39 Відповісти
Наші придурки про Ф-15 мовчать взагалі, а їх на зберіганні тисячі.
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16.05.2023 08:42 Відповісти
Всього випустили 1600 а на зберіганні тисячі ( не кажучи про те що вони знаходяться на активній службі ) - можливо вам нуль привидівся?
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16.05.2023 09:59 Відповісти
Російські ракетні заводи бомбити треба!
Але вони теж за тисячі кілометрів від України (сибір, урал)
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16.05.2023 07:15 Відповісти
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16.05.2023 06:58 Відповісти
Стільки вибухів, як сьогодні, ще не було ніколи. Не знаю, що і чим збивали, однак звук ураження ворожого об'єкта був значно слабше, а ніж коли відпрацьовують с300. Можливо щось нове з ППО зайшло на озброєння або збивали безпілотники. І дощу з уламків також ніколи до цього ніколи не було. Цікаво почути, що скажуть військові з приводу нічної атаки
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16.05.2023 07:11 Відповісти
говорят что было несколько кцапских "кинжалов"
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16.05.2023 07:15 Відповісти
Ну якщо ьули "Кінджали", то наші із владних кабінетів кличкі рвзні подоляки обов'язково не проминуть можливості попіаритися
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16.05.2023 07:46 Відповісти
6 кинжалів і 9 калібрів

А від сябрів в додачу кілька с-300 та десяток безпілотників.
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16.05.2023 08:46 Відповісти
Один ЗРК "SAMP/T" вже у нас.
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16.05.2023 07:17 Відповісти
Може перехоплювати балістичні.
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16.05.2023 07:18 Відповісти
Як на мене, то виключно знайомі звуки роботи ППО були. Імхо, вибухів здавалося багато, бо ми відвикли від регулярних масованих обстрілів.
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16.05.2023 08:14 Відповісти
Потрібна відповідь,бо кацапи не заспокояться! Закон бумеранга ще не відміняли!
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16.05.2023 07:27 Відповісти
Величезна кількість пострілів ППО.
Суб'єктивно це була сама масована і потужна повітряна атака на Київ із часів ночі 24 лютого 22. Тоді була приблизно така ж какофонія із пострілів-вибухів як і цієї ночі, хіба що сьогодні було все стиснуто і зосереджено протягом короткого часу і сконцентровано над правобережжям Києва.
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16.05.2023 07:35 Відповісти
а скільки ракет і бомб сьогодні впаде на мацакву???

ПАРА БАМБІТЬ МАСКВУ!!!
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16.05.2023 07:51 Відповісти
Ніскільки. І США, і Великобританія заборонили. Ескалація...
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16.05.2023 07:54 Відповісти
Що ви тут увесь час коники викидаєте? Ви хоч читали про допомогу Лондона чи Франції?
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16.05.2023 08:00 Відповісти
На відміну від вас, читали. Навіть тут, на Цензорі, двома днями раніше є стаття, де чорним по білому написано, що Британія передала нам ракети за умови, що вони не будуть використовуватись по території рашки. Те ж саме було раніше про зброю зі США та інших країн. Знайдіть ці статті і уважно перечитайте, а потім вже починайте суперечку.
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16.05.2023 08:16 Відповісти
Маєте на увазі, що Україна не є суверенною державою, демократично обрана влада якої відповідає за оборону своєї країни? Якщо наші громадяни і уряд вирішили роззброїтися під час війни, то тільки до себе претензії. Треба випускати власну зброю, щоб юзати її на власних умовах.
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16.05.2023 08:29 Відповісти
Для цього треба мати ДУЖЕ потужну економіку. А нашу добивали ВСІ 30 років, без виключення. Але знову ж, виробляти весь спектр різноманітної зброї не можуть собі дозволити навіть більшість багатих країн. Бо тоді рівень життя населення впаде до рівня Північної Кореї. На речі треба дивитись об"єктивно. Бо зелені зеленими, при всій до них неповазі, а можливості економіки - це зовсім інше.
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16.05.2023 08:42 Відповісти
Є можливість вкладати бюджетні гроші в розкрадання на будівництві чи Євробачення, то треба визначитися з пріоритетами для країни - корупція і розваги чи безпека населення і зайнятість у виробництві? За власну безпеку і економіку кожна суверенна країна відповідає сама.
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16.05.2023 09:00 Відповісти
Колись Уїнстон Черчілль на пропозицію скоротити видатки на культуру і направити ці гроші на оборону відповів: " А навіщо ми тоді воюємо?". Корупція і розкрадання? Так крастимуть так само, незалежно в якій статті витрат ці гроші. Це окрема тема...
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16.05.2023 09:17 Відповісти
Якщо Україна витрачає власні кошти на корупціонерів та дещо на пісенний конкурс, то претензії щодо відсутності власних ракет - теж до себе.
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16.05.2023 09:37 Відповісти
Саме так. До себе. Передусім кожен з нас повинен чесно сам собі відповісти, що він вибере, коли впіймається за порушення ПДР за кермом: добросовісно заплатити визначений штраф 10 000 гривень, чи на місці "порішать з мєнтом" за 3 000...
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16.05.2023 09:57 Відповісти
Так і у власну оборону теж треба вкладатися, а не очікувати від зарубіжних платників податків. Тоді як свої чиновники будь-якого рівня купують за бюджетні найновіші авто з підігрівом сидушок. Під час війни на це гроші в держави чомусь є.
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16.05.2023 21:52 Відповісти
Тоді це зговор союзників. - А як інакше?
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16.05.2023 08:35 Відповісти
В коментарях на Цензорі вже писали неодноразово, і я цілком згоден: союзникам перемога України зовсім не потрібна. Більше того, деякі з них її навіть бояться.
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16.05.2023 08:46 Відповісти
На відміну від тебе, жільця якогось містечка в Великобританії, люди читають і розуміють прочитане. Ніде і ніколи урядовці найвищого рангу офіційно не заявляли, що Україна не повинна вражати військові об*єкти Кацапії на її території. Хіба що боязнь ескалації військових дій. Всі заяви про ЗАБОРОНУ стріляти з зброї, отриманої від союзників, або пропагандонія з WP та CNN, або вигадки прибиральників туалетів в Пентагоні, що вони щось там чули та розповіли про це якомусь лайну.
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16.05.2023 08:37 Відповісти
Я в Києві. І ще раз: уважно перечитай статті хоча б тут, на Цензорі. Які прибиральники?
Цитую:
Ракета "дійсно змінює гру з точки зору дальності", - сказав виданню високопоставлений військовий чиновник.
Чиновник також повідомив, що Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не для ударів по Росії. Джерело:
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16.05.2023 08:56 Відповісти
На відміну від вас я читаю аналізуючи. Ви ж під кожним анонсом пишите пропаганду. Що ви бот орків уже писали. Так що пливіть за кораблем
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16.05.2023 08:44 Відповісти
Ще раз для особливо обдарованих:
Ракета "дійсно змінює гру з точки зору дальності", - сказав виданню високопоставлений військовий чиновник.
Чиновник також повідомив, що Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не для ударів по Росії. Джерело:
Це пропаганда чи цитатата зі статті тут же, на Цензорі? Давайте свій аналіз або пливіть за кораблем.
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16.05.2023 08:59 Відповісти
По території може і обіцяли. А по військовим об'єктам, якими терористи користуються для здійснення військових злочинів, теж обіцяли? Кому саме і хто саме давав обіцянки? Це не співучасть у злочинах?
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16.05.2023 08:59 Відповісти
Ще раз: все є тут, на Цензорі. Шукайте і читайте.
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16.05.2023 09:03 Відповісти
Читаю ваш коментар: "сказав виданню високопоставлений військовий чиновник" і "отримала запевнення від українського уряду". Де відомості про посади та прізвища, якщо вони є?
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16.05.2023 09:21 Відповісти
Це уточніть в авторів статті. Але. Офіційного спростування цього твердженння не було? Не було. З жодної сторони. Значить, такий факт дійсно мав місце.
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16.05.2023 09:45 Відповісти
Уявіть собі, якби військова допомога (зброя) США, яка надавалася СРСР під час другої світової війни, надавалася б США під обіцяння, що ця зброя буде використовуватися лише в межах суверенної території СРСР, а не для ударів по фашистській Германії? Що було б з тими, хто вимагав та давав би подібні обіцянки? На чию користь вони діють?
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16.05.2023 09:15 Відповісти
Шо ти тут коники виписуєш- ти останній відосик гундосого вивчив на пам'ять? Ти виписав основні тези ? А називаєится тезіс --- нам сонця не треба нам боневтик світить ,нам їсти не треба -відосик давай
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16.05.2023 08:36 Відповісти
В нас немає таких ракет, які можуть досягнути до кремля. Дякуємо Єрмаку, Демченку, Резнікову ну і звісно Зеленському
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16.05.2023 08:13 Відповісти
При всій до них неповазі, але, хіба це Єрмак з Рєзніком порізали на брухт нашу стратегічну авіацію в обмін на нікчемний будапештський папірець?
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16.05.2023 08:20 Відповісти
Ті які різали на брухт нашу стратегічну авіацію працювали на ті ж служби й інтереси що й Єрмак з Рєзніком. Так що це ягодки з одного поля.
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16.05.2023 13:11 Відповісти
А нічого, що різали американські фахівці? Кошти виділені теж американцями. То на кого вони працюють?
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16.05.2023 13:19 Відповісти
,,Дякуємо,, і Кравчуку, Кучмі, Ющу, Янику, Пороху,
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16.05.2023 08:22 Відповісти
Зеленського забув, чи він не до цього, а Пороха не чіпай. При ньому ЗСУ відродилися і на сьогодні допомога його фонду реальна.
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16.05.2023 08:46 Відповісти
В Москві завод з виробництва ракет С300/С400. Чому він досі ще цілий???
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16.05.2023 08:16 Відповісти
****** ночью в Киеве творился. Зато нам запрещают бить по мацкве ато будет ескалация. Какая бл ядь еще ескалация может быть
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16.05.2023 07:54 Відповісти
Ато путлер нападьот.
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16.05.2023 08:09 Відповісти
потрібні ''томагавки''
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16.05.2023 08:11 Відповісти
Не виключено, що щось подібне ми могли би створити самі або купити за власні кошти, або в рамках лендлізу, але тоді в нас тобто в них не буде за що будувати дороги
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16.05.2023 08:17 Відповісти
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16.05.2023 08:18 Відповісти
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16.05.2023 08:20 Відповісти
Може черновецького?
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16.05.2023 08:35 Відповісти
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16.05.2023 08:35 Відповісти
А по Москве нельзя а то будет обострение
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16.05.2023 09:32 Відповісти
 
 