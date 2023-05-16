Нічна атака на Київ: більшість повітряних цілей було знищено, уламки ракет впали в декількох районах столиці
В ніч на 16 травня в Києві пролунала серія гучних вибухів. уламки ракет впали в Шевченківському, Солом’янському, Дарницькому та Оболонському районах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника КМВА Сергія Попка.
"Восьмий повітряний напад на Київ з початку травня! Цього разу ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно, із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю - максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу", - йдеться в повідомленні.
За даними КМВА, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена, найбільше пошкоджень внаслідок падіння уламків – у Солом’янському районі.
"Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження в Солом’янському районі - там було загоряння нежитлового приміщення та кілька одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована", - зазначив Попко.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, в Соломʼянському районі троє потерпілих.
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Але вони теж за тисячі кілометрів від України (сибір, урал)
А від сябрів в додачу кілька с-300 та десяток безпілотників.
Суб'єктивно це була сама масована і потужна повітряна атака на Київ із часів ночі 24 лютого 22. Тоді була приблизно така ж какофонія із пострілів-вибухів як і цієї ночі, хіба що сьогодні було все стиснуто і зосереджено протягом короткого часу і сконцентровано над правобережжям Києва.
ПАРА БАМБІТЬ МАСКВУ!!!
Цитую:
Ракета "дійсно змінює гру з точки зору дальності", - сказав виданню високопоставлений військовий чиновник.
Чиновник також повідомив, що Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не для ударів по Росії. Джерело:
Ракета "дійсно змінює гру з точки зору дальності", - сказав виданню високопоставлений військовий чиновник.
Чиновник також повідомив, що Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не для ударів по Росії. Джерело:
Це пропаганда чи цитатата зі статті тут же, на Цензорі? Давайте свій аналіз або пливіть за кораблем.