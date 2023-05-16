У Латвії мовна комісія радить називати Калінінград Кенігсбергом чи Караляучі

Експертна мовна комісія Латвії рекомендувала вживати у латиській мові на позначення російського Калінінграду його історичну балтійську або германську назву.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

"Експертна мовна комісія Латвії при Державному мовному центрі радить використовувати у латиській мові традиційну балтійську назву Караляучі або ж історичну германську назву Кенігсберг замість російської назви "Калінінград" на позначення відповідного російського ексклаву", - заявили в Комісії.

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Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевіч прокоментував рішення комісії у твіттері короткою фразою "Отже, Караляучі".

Нагадаємо, в Польщі офіційно змінили назви Калінінграда та Калінінградської області. Там рекомендують вживати польську назву Крулевець. Це рішення обурило Кремль - прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що воно "межує з божевіллям". Невдовзі і у Сеймі Литви запропонували змінити назву Калінінграда та Калінінградської області на Каралючюс.