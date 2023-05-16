УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6723 відвідувача онлайн
Новини
1 553 14

У Латвії мовна комісія радить називати Калінінград Кенігсбергом чи Караляучі

калінінград

Експертна мовна комісія Латвії рекомендувала вживати у латиській мові на позначення російського Калінінграду його історичну балтійську або германську назву.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

"Експертна мовна комісія Латвії при Державному мовному центрі радить використовувати у латиській мові традиційну балтійську назву Караляучі або ж історичну германську назву Кенігсберг замість російської назви "Калінінград" на позначення відповідного російського ексклаву", - заявили в Комісії.

Читайте: Кремль про перейменування Польщею Калінінграда: "Межує з божевіллям"

Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевіч прокоментував рішення комісії у твіттері короткою фразою "Отже, Караляучі".

Нагадаємо, в Польщі офіційно змінили назви Калінінграда та Калінінградської області. Там рекомендують вживати польську назву Крулевець. Це рішення обурило Кремль - прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що воно "межує з божевіллям". Невдовзі і у Сеймі Литви запропонували змінити назву Калінінграда та Калінінградської області на Каралючюс.

Автор: 

Калінінград (95) Латвія (1346) перейменування (584)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Pravilno , a v skobkah vsegda pisati - okupirovanna teritoria ruskimi ******** !
показати весь коментар
16.05.2023 08:56
+4
да хотябы кацапию московией.
показати весь коментар
16.05.2023 09:11
+4
Проживавшие в Восточной Пруссии и на Куршской косе , латыши- курсениеки , называли русских - mackāli. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5
показати весь коментар
16.05.2023 09:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пора вже і в Україні офіційно рекомендувати називати в офіційних документах )(уйла - )(уйлом.
показати весь коментар
16.05.2023 08:54 Відповісти
да хотябы кацапию московией.
показати весь коментар
16.05.2023 09:11 Відповісти
Королевець.
показати весь коментар
16.05.2023 08:54 Відповісти
Pravilno , a v skobkah vsegda pisati - okupirovanna teritoria ruskimi ******** !
показати весь коментар
16.05.2023 08:56 Відповісти
А у нас бажано до вкраденої назви «росія»спереду літеру«С»додати.Так буде правильніше.
показати весь коментар
16.05.2023 09:21 Відповісти
Проживавшие в Восточной Пруссии и на Куршской косе , латыши- курсениеки , называли русских - mackāli. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5
показати весь коментар
16.05.2023 09:25 Відповісти
А естонці і фіни з давніх часів називають росіян - кріва, за назвою племені кривичів.
Так само як французи німців досі називають алеманами...
показати весь коментар
16.05.2023 09:51 Відповісти
Кривичі - це білоруси ( вроде)
А РОСІЯНЕ - ЦЕ ФІНО УГРИ . Уся північна і центральна раша була заселена фіноуграми і мови в них були не слов'янські. А фіноугри - це таки народності як чукчі, якути і т п . Вони усі НЕ МАЮТЬ АЛКОГОЛЬНИХ ГЕНІВ , т к ізза холодів там не видьувалось БРОДИЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ і вони до цього за століття не адаптувались Тому вони легко пьяніють .

РОССІЯНЕ мають признати свою фіно-угорську генетику і перестати набиратися до українців і білорусів у браття 🤣🤣🤣
показати весь коментар
16.05.2023 10:21 Відповісти
Рекомендую

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЛЖИ О СЛАВЯНСТВЕ РОССИИ: СВИДЕТЕЛЬСТВА РОССИЙСКИХ ИСТОРИКОВ. Лекция историка А. Палия https://youtu.be/oMvk1SQTjuI
показати весь коментар
16.05.2023 10:22 Відповісти
Це ж мабуть не просто так останнім часом в змі поширюють. Країни Балтії, а також Польща ніби в унісон змінюють назву Калінінграда. Напевно готують світову спільноту, що кацапня незабаром втратить Калініград. Та й карти китайські з китайськими назвами Хабаровська, Владивостока теж порівняно недавно з'явилися в мережі. Хм, цікаво. )
показати весь коментар
16.05.2023 09:48 Відповісти
І всім райцентрам теж повернути німецькі назви. Як ось Тільзіт кацапи перейменували на Совєтск. Там ще є Черняховск і далі за списком.
показати весь коментар
16.05.2023 09:55 Відповісти
Україна теж ПРИНЦИПОВО мала би називати калинингрпд -КЕНІГСБЕРГОМ .

Я дивуюсь тим політикам , що мовчать . Може тупі чи ЖДУНИ ??? Після того горя і разрухи що зробила раша , Україна мае першою пропонувати ізоляційні методи проти раши

І ще раше треба заборонити мати армію і ЯО на 100 років
показати весь коментар
16.05.2023 10:15 Відповісти
Латвія так назіває, Польща по своєму...
Пропоную єдину назву "Тимчасово засрана територія"...
показати весь коментар
16.05.2023 10:23 Відповісти
Надо чтобы наша комиссия рекомендовала называть Россию Московией или Московским царством.
показати весь коментар
16.05.2023 11:25 Відповісти
 
 