У Латвії мовна комісія радить називати Калінінград Кенігсбергом чи Караляучі
Експертна мовна комісія Латвії рекомендувала вживати у латиській мові на позначення російського Калінінграду його історичну балтійську або германську назву.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
"Експертна мовна комісія Латвії при Державному мовному центрі радить використовувати у латиській мові традиційну балтійську назву Караляучі або ж історичну германську назву Кенігсберг замість російської назви "Калінінград" на позначення відповідного російського ексклаву", - заявили в Комісії.
Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевіч прокоментував рішення комісії у твіттері короткою фразою "Отже, Караляучі".
Нагадаємо, в Польщі офіційно змінили назви Калінінграда та Калінінградської області. Там рекомендують вживати польську назву Крулевець. Це рішення обурило Кремль - прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що воно "межує з божевіллям". Невдовзі і у Сеймі Литви запропонували змінити назву Калінінграда та Калінінградської області на Каралючюс.
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Так само як французи німців досі називають алеманами...
А РОСІЯНЕ - ЦЕ ФІНО УГРИ . Уся північна і центральна раша була заселена фіноуграми і мови в них були не слов'янські. А фіноугри - це таки народності як чукчі, якути і т п . Вони усі НЕ МАЮТЬ АЛКОГОЛЬНИХ ГЕНІВ , т к ізза холодів там не видьувалось БРОДИЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ і вони до цього за століття не адаптувались Тому вони легко пьяніють .
РОССІЯНЕ мають признати свою фіно-угорську генетику і перестати набиратися до українців і білорусів у браття 🤣🤣🤣
РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЛЖИ О СЛАВЯНСТВЕ РОССИИ: СВИДЕТЕЛЬСТВА РОССИЙСКИХ ИСТОРИКОВ. Лекция историка А. Палия https://youtu.be/oMvk1SQTjuI
Я дивуюсь тим політикам , що мовчать . Може тупі чи ЖДУНИ ??? Після того горя і разрухи що зробила раша , Україна мае першою пропонувати ізоляційні методи проти раши
І ще раше треба заборонити мати армію і ЯО на 100 років
Пропоную єдину назву "Тимчасово засрана територія"...