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ФБР не мало розслідувати зв’язки Трампа з Росією, - спецпрокурор Дарем

трамп,путін

Спеціальний прокурор Міністерства юстиції США Джон Дарем чотири роки розслідував дії ФБР, яке стежило за передвиборним штабом Дональда Трампа через можливий зв’язок із Росією. Він дійшов висновку, що підстав для такого стеження не було.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Дарем дійшов висновку, що ФБР не повинно було починати розслідування зв’язків між кампанією Трампа та Росією під час виборів президента США 2016 року, оскільки використовувало для ухвалення цього рішення "сирі, непроаналізовані та непідтверджені розвідувальні дані".

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Цей висновок суперечить результатам перевірки генерального інспектора Міністерства юстиції США, який так само виявив проблеми з розслідуванням ФБР, але дійшов висновку, що підстави для його початку все ж були.

Як констатує Дарем, з боку принаймні певних співробітників ФБР, які безпосередньо займалися справою Трампа, існувала "схильність до початку розслідування" проти експрезидента США. Водночас спецпрокурор не рекомендував висувати нові звинувачення щодо причетних до розслідування чи вносити будь-які зміни в роботу правоохоронних органів.

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Джона Даррема ще у 2019 році призначив тодішній генеральний прокурор США Вільям Барр проаналізувати джерело й підстави для проведення розслідування ймовірних зв’язків штабу Трампа із Росією.

Під час розслідування він домігся лише одного обвинувального вироку: юрист ФБР Кевін Клайнсміт визнав, що підробив електронного листа про ордер на стеження у справі Трампа, але завдяки зізнанню уник в’язниці.

Інші два судові процеси, які вів Дарем, закінчились виправдувальними вироками: юриста передвиборчої кампанії Гілларі Клінтон Майкла Суссмана він звинувачував у брехні ФБР про зв’язки Трампа й РФ, а аналітика Ігоря Данченка - у брехні ФБР про одне зі своїх джерел, яке лягло в основу так званого "досьє Крістофера Стіла" на експрезидента США.

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Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань ще у 2016 році почало негласне стеження за передвиборним штабом тоді ще кандидата в президенти США Дональда Трампа, запідозривши його у зв’язках із Росією.

Зібрані тоді матеріали лягли в основу розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, який у 2019 році дійшов висновку, що представники штабу Трампа справді контактували з російськими представниками, та про змову чи співпрацю говорити підстав не було. Сам Трамп і його соратники послідовно називали розслідування ФБР "полюванням на відьом".

Автор: 

росія (65052) ФБР (175) Трамп Дональд (5576)


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Топ коментарі
+8
дайте вгадаю, цей Дарем республіканець..., точно?
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16.05.2023 09:10
+5
І в ФБР теж єрмаки?
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16.05.2023 09:09
+3
А може фсбешник?
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16.05.2023 09:25
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І в ФБР теж єрмаки?
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16.05.2023 09:09 Відповісти
дайте вгадаю, цей Дарем республіканець..., точно?
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16.05.2023 09:10 Відповісти
А може фсбешник?
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16.05.2023 09:25 Відповісти
хто там казав, що дональдушку посадять? готуйтесь, ця руда потвора справді сяде...у крісло президента.
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16.05.2023 09:13 Відповісти
Все, забудьте про чубатого, навіть якщо він тепер висунеться в президенти США, то обираючи між Байденом - любителем морозива, та Трампом - засудженим насильником, навіть половина республіканців обере Байдена, не кажучи вже про інших.
Тепер на коні Десантіс, як самий можливий кандидат від республіканців.
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16.05.2023 09:18 Відповісти
Буде ще Трамп президентом...от тоді погорланите,- де наші ф16!!
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16.05.2023 09:19 Відповісти
Він буде президентом параші.
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16.05.2023 09:28 Відповісти
ему быстро прогулку по далласу организуют если сильно против политики партии будет маандеть,15 кацапских ********* ничего в конгрессе не решают слава богу
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16.05.2023 09:29 Відповісти
Там рейтинги дуже невтішні...
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16.05.2023 09:35 Відповісти
трампидло навіть кандидатом в президенти навряд чи вже стане . Бо якраз - згідно останніх опитувань підтримка його падає і далі ,, зараз його хочуть бачити президентом лише 38% американців , проти - 61 % .
Та якщо навіть і стане президентом , для українців путінським сраколизом він всеодно бути - не перестане . Бо це так і є .
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16.05.2023 09:55 Відповісти
Сюрпризи чекають на вас о юнний падаванне.
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16.05.2023 10:09 Відповісти
Поживемо побачимо , на кого вони чекають .
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16.05.2023 10:11 Відповісти
Нашій владі і суспільству треба не чекати, а розуміти вірогідні перспективи.
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16.05.2023 10:14 Відповісти
Так от і розумій . Перспектив , у іржавого пропутінського лайна , в Україні - нема й не буде . Будь воно хоч і президентом США .
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16.05.2023 10:18 Відповісти
Так от навчіться додавати 2+2. Якщо идіот на стеройдах стане президентом США, то перспективи України відчутно скоротяться.
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16.05.2023 11:46 Відповісти
То що мені робити щоб цьому запобігти . ? Бігти в США , знайти трампа і дати йому цеглиною по башці ? Що ви від мене хочете , я не розумію ?
Ну стане то й стане , то і хз ним ,, особисто для мене він пропутінським лайном бути не перестане , однаково ,, в будь якому випадку .
І не треба передчасно волати - фсьопрапало . Шанси на його президентство невеликі , і до того ж - продовжують знижуватись .
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16.05.2023 12:06 Відповісти
Тю! Від вас, мені взагалі нічого непотрібно. Та й все вже вище написав ніби. Треба розуміти перспективи от і всьо. Не сподіватися на безкінечну допомогу! І не треба бігти у США і вимагати "закрити нам небо", гадав цю стадію тупняку ми вже давно пройшли. Треба використовувати той час що нам подарував захід і зміцнити свою обороно здатність, а не сподіватись на казки блогерів що кажуть, що трамп ніпабідт нікагда - патамушта.
Перспективи такі, що трамп може стати наступним президентом і військова, і фінансова допомога всохне. І не тільки від штатів, але й від заходу вцілому.
Шанси на перемогу трампа великі. Бо трошки знаю ту їхню мову і бачу що робиться в їхніх пабліках, а не лише слухаю наших експердів..
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16.05.2023 13:02 Відповісти
Ну й маячня .. Змішав у кучу - і пріле й горіле . Навіть не хочу і коментувати .
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16.05.2023 13:12 Відповісти
не палимось
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16.05.2023 09:48 Відповісти
Достатньо фрази "два судові процеси, які вів Дарем, закінчились виправдувальними вироками", бо виходить що у ролі сторони звинувачення він був НЕ ПРАВИЙ й брехав, тож більш ніж ймовірно, що й у ролі фактично захисника Трампа він теж БРЕШЕ!!! Скоріш за все він виходить зі своїх політичних поглядів, або підкуплений Трампом, і для цього зловживає своїм службовим становищем, тобто сам заслуговує на розслідування його діяльності, суд та покарання!!!
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16.05.2023 09:54 Відповісти
Шановний, не пишіть бздур і вчить матчастину. Навчиться бачити не лише, те, що вам хочеться бачити, а ширшу картину. Дарем розслідував якраз тих, хто на вимогу клінтОнші "зловживав своїм службовим становищем". До речі, про клінтОнів: в ю-тубі довго був класний документальний фільм під назвою The Clinton Chronicles, про те, як рух цієї парочки до Білого дому супроводжувала дивна низка убивств, які постійно класифікувалися як самогубства. Зокрема там ішлося про те, як клінтон, будучи при владі в Арканзасі, кришував наркоторгівлю, і багато іншого цікавого. Але псуккерберг постарався, схоже, що "спільнота ю-тубу визнала цей викривальний фільм "несумінсним з її цінностями". Може, десь на бітшуті зберігся, але я, слава Богу, встиг його записати. Отже, перш ніж писати бздури, вчить матчастину і не робіть поспішних висновків.
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16.05.2023 11:18 Відповісти
Вже пуйло активно готується до виборів в США?
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16.05.2023 10:54 Відповісти
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16.05.2023 11:32 Відповісти
Борючись зі свободою слова, псукккербергер повидаляв фільм про клінтонів звідусіль, де тільки зміг, написавши, що це - конспірологія з метою дискредитації святих клінтонів. Але цей фільм є на ресурсі bitchute. Заходите туди, набираєте The Clinton Chronicles і насолоджуєтеся.
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16.05.2023 11:36 Відповісти
каже підстав не було,
але звязки трампа з парашею знайшли-це як?
трамп як х@йло всім башляє аби відмазатись
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16.05.2023 20:51 Відповісти
 
 