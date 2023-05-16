Зранку ворог вдарив по Білопільській громаді на Сумщині, - ОВА

Ворог продовжує обстрілювати українське прикордоння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, сьогодні зранку росіяни обстріляли з мінометів Білопільську громаду. Зафіксовано 7 вибухів.

Попередньо - без втрат.

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