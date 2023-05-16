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Новини Війна
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Зранку ворог вдарив по Білопільській громаді на Сумщині, - ОВА

сумщина

Ворог продовжує обстрілювати українське прикордоння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, сьогодні зранку росіяни обстріляли з мінометів Білопільську громаду. Зафіксовано 7 вибухів.

Попередньо - без втрат.

Також читайте: Ворог 12 разів за добу обстріляв Сумщину, - ОВА

Автор: 

обстріл (28365) Сумська область (3644)


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