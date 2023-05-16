Зранку ворог вдарив по Білопільській громаді на Сумщині, - ОВА
Ворог продовжує обстрілювати українське прикордоння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, сьогодні зранку росіяни обстріляли з мінометів Білопільську громаду. Зафіксовано 7 вибухів.
Попередньо - без втрат.
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