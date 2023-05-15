Ворог 12 разів за добу обстріляв Сумщину, - ОВА

За 15 травня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних громад Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Сумської ОВА в телеграмі.

Новослобідську громаду загарбники обстріляли з крупнокаліберного кулемета та ствольної артилерії. Через ворожий обстріл загорівся приватний житловий будинок.

По території цієї ж громади росіяни вдарили з мінометів. Ворожим вогнем пошкоджена лінія електропередач.

Мінометного удару загарбники завдали також по Білопільській громаді, випустивши 51 снаряд. Її ж територію ворог атакував зі ствольної артилерії і гранатометів — 7 і 55 снарядів відповідно.

Шалигинська громада зазнала від російських військ мінометного удару — зафіксовані 9 посьрілів.

По Краснопільській громаді росіяни били із самохідних артилерійських установок, випустивши 8 боєприпасів.

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Нагадаємо, протягом 14 травня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних громад Сумщини. Зафіксовано 109 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської та Білопільської громад.