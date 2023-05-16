Данія й надалі буде поряд з Україною, - глава МЗС Расмуссен

Данія і надалі підтримуватиме Україну в протидії російському агресору.

Про це міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен заявив на Копенгагенському саміті демократії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми й надалі будемо стояти пліч-о-пліч з нашими балтійськими друзями на підтримку України... Ми маємо відновити повагу до Статуту ООН та зробити так, щоб інші сусіди Росії не мали страху", - сказав він.

За словами міністра, приклад України засвідчує, що свободу треба відстоювати.

"Це те, за що варто боротися, скільки потрібно. Ми й надалі будемо поряд з Україною. Слава Україні!" - наголосив глава МЗС Данії.

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Копенгагенський саміт демократії триває 15-16 травня. У ньому беруть участь провідні європейські політики та керівники урядів.