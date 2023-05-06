Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1
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Данія та Німеччина спільно передадуть Україні 80 танків Leopard 1. Вони будуть готові до використання у червні.
Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
5 травня він прибув до Німеччини з робочим візитом. Разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом Поульсен перевірив, як проходять навчання ЗСУ на танках.
"Те, що ми постачаємо 80 танків Leopard 1 - це дуже значна кількість", - сказав міністр.
За його словами, танки Leopard 1 будуть готові до введення в експлуатацію в Україні вже 1 червня. Підготовка українських танкістів триватиме близько місяця.
Міністр оборони Данії зазначив, що вказані танки Leopard 1 були виведені з експлуатації у 2005 році. Вони перебували на зберіганні.
"Вони (танки. - Ред.) мають дуже гарну здатність до стрільби та хорошу можливість орієнтуватися на місцевості", - додав Поульсен.
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Реально думав шо танк з мозком?
пс: сбу-шники на початку війни навітт файл з геометкою в моїм смартфоні не знали що можна карті прив'язаного додатку відкрити.... магнітне склонєніє? Нє, нє слихалі 🤭
Тю, тілько дарма час згаяв.
То что нас нє убівает, дєлаєт нас сільнєє
Дафай жгі дальшє
Ксати был года 3 назад в Севастополе GPS практически не работает, вернее не ловит спутники или показывает другое место.
А вот другие системы наведения ловит, видимо частоты разные.
але
"Взятий на озброєння у 12 країнах на чотирьох континентах. Завдяки програмам модернізації досі залишається на озброєнні в багатьох країнах. До 1984 р.було виготовлено 4744 одиниць."
про щось говорить
Вот тогда он еще может послужить.
Assuming ⅓ is available,
while the rest is in maintenance
or at the northern borders to
replace T-64s,
That's an astonishing amount
of 27 panzers available for forward operations.