УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8984 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
11 686 50
Німеччина (4529) Данія (376) допомога (5052) танк (1655) Leopard (110)

Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

one,один,леопард,leopard

Данія та Німеччина спільно передадуть Україні 80 танків Leopard 1. Вони будуть готові до використання у червні.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

5 травня він прибув до Німеччини з робочим візитом. Разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом Поульсен перевірив, як проходять навчання ЗСУ на танках.

"Те, що ми постачаємо 80 танків Leopard 1 - це дуже значна кількість", - сказав міністр.

Читайте: В Україну доставили перші три радари, на які литовці збирали кошти

За його словами, танки Leopard 1 будуть готові до введення в експлуатацію в Україні вже 1 червня. Підготовка українських танкістів триватиме близько місяця.

Міністр оборони Данії зазначив, що вказані танки Leopard 1 були виведені з експлуатації у 2005 році. Вони перебували на зберіганні.

Також читайте: Країни Північної Європи разом надали Україні воєнної допомоги на €4,4 млрд, їх цивільна підтримка перевищила €1,5 млрд

"Вони (танки. - Ред.) мають дуже гарну здатність до стрільби та хорошу можливість орієнтуватися на місцевості", - додав Поульсен.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Значить підготовку завершено. Добра новина
показати весь коментар
05.05.2023 15:23
+11
З екіпажем здатні, без танкістів ні
показати весь коментар
05.05.2023 15:35
+9
Особисто ви дасте ЗСУ 80 M1 Abrams.
показати весь коментар
05.05.2023 15:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значить підготовку завершено. Добра новина
показати весь коментар
05.05.2023 15:23 Відповісти
Так. Значить наступ буде не пізніше 20-го.
показати весь коментар
05.05.2023 16:27 Відповісти
Відео з втіканням вагнерівців дають зрушення ..Ну і другий фронт потім відкриють правда економічний .Щоб юридично забрати в рашки всі надра за копійки
показати весь коментар
05.05.2023 15:24 Відповісти
Шо ти несеш, ведмедчуківський? Це у вас на росії цю мульку травлять,а у світі нікому не потрібно "володіння надрами". Аборігени самі все із землі достануть і за мінімальною ціною поставлять на ринок. А "володіти надрами" в п'яній росії- собі дорожче.
показати весь коментар
05.05.2023 16:32 Відповісти
Это вряд, им товарищ Си не позволит.
показати весь коментар
05.05.2023 17:32 Відповісти
давай 160, а кацапи хай думають, що 80
показати весь коментар
05.05.2023 15:25 Відповісти
Не було повідомлень, що це не так )))
показати весь коментар
05.05.2023 15:33 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2023 15:35 Відповісти
Танки здатні орієнтуватися на місцевості? 😳
показати весь коментар
05.05.2023 15:26 Відповісти
З екіпажем здатні, без танкістів ні
показати весь коментар
05.05.2023 15:35 Відповісти
там чітко вказано що у танків хороша можливість орієнтуватися на місцевості 🤭
показати весь коментар
05.05.2023 15:37 Відповісти
Якісна аппаратура, яка дає широкі можливості для екіпажу. Що ж не зрозуміло то?
показати весь коментар
05.05.2023 16:12 Відповісти
у мене в туристичному навігаторі Garmin ще колись був роз'єм для зовнішньої антени. В любий танк сторічний можна би ставити. Але це не дає право називати танк таким, що харашо орієнтується на місцевості. Навіть не по картам, а прям от на місцевості, як свій геть. 😳. Не шкода тих, хто не пойняв смисл зауваження
показати весь коментар
05.05.2023 16:18 Відповісти
"Не шкода тих, хто не пойняв смисл зауваження". Ну ти душний.
показати весь коментар
05.05.2023 16:23 Відповісти
Вибач шо не пояснили щодо екіпажа.
Реально думав шо танк з мозком?
показати весь коментар
05.05.2023 17:00 Відповісти
😬. Скушні ви. Піду я од вас.
пс: сбу-шники на початку війни навітт файл з геометкою в моїм смартфоні не знали що можна карті прив'язаного додатку відкрити.... магнітне склонєніє? Нє, нє слихалі 🤭
показати весь коментар
05.05.2023 17:11 Відповісти
То ти просто ********?
Тю, тілько дарма час згаяв.
показати весь коментар
05.05.2023 17:17 Відповісти
без коментарів, взагалі. Коли закінчуються аргументи - переходять на особисті образи. Це з соц.психології
показати весь коментар
05.05.2023 17:21 Відповісти
Цитату нарив у хвейсбукі, щось накшалт статусів які собі діти ставлять:
То что нас нє убівает, дєлаєт нас сільнєє
Дафай жгі дальшє
показати весь коментар
05.05.2023 17:28 Відповісти
Чувак, мені 44 роки, і я молодший офіцер РЕР І РЕБ в запасі, давай без хамства і цих ваших соцсєтєй. По-суті по темі про навігацію в танках тілтки за.
показати весь коментар
05.05.2023 17:34 Відповісти
Мені 48, але сремося як 19тирічні, най його, маємо спільного ворога, от зникне раша, то ото десь через місяць після того спишемось/зустрінемось тай посперечаємось.
показати весь коментар
05.05.2023 20:41 Відповісти
у вас в телефоне даже есть gps....там электроника обновленная...это же не т-55
показати весь коментар
05.05.2023 15:36 Відповісти
Там глушат сигналы.
Ксати был года 3 назад в Севастополе GPS практически не работает, вернее не ловит спутники или показывает другое место.

А вот другие системы наведения ловит, видимо частоты разные.
показати весь коментар
05.05.2023 17:02 Відповісти
в Києві тогоріч на осокорках така само аномалія цілий день була, ледь виїхав, як не місцевий 🙄. При чому що на навігаторі смартфона, що на Гармін Фенікс 5.Тобто це реальне глушіння, вочевидь, було
показати весь коментар
05.05.2023 17:13 Відповісти
Ну я телефоном пользовался, там китайские и рашкины спутники работают.
показати весь коментар
05.05.2023 17:17 Відповісти
кстаті да! 🤔В мене для економії батарєйки всі ті Galileo ж відключені були. Тільки GPS, той що навстар по-суті
показати весь коментар
05.05.2023 17:29 Відповісти
Да подпрыгивают и смотрят по сторонам ,где север ,а где юг ,еще смотрят ,с какой стороны мох у деревьев.
показати весь коментар
05.05.2023 16:16 Відповісти
Дякуємо друзі!
показати весь коментар
05.05.2023 15:27 Відповісти
Леопардів багато не буває
показати весь коментар
05.05.2023 15:31 Відповісти
Танкісти кажуть що то гроб на колесах, через слабке бронювання... Типу БМП краще бо може хоч піхоту підвезти...
показати весь коментар
05.05.2023 15:35 Відповісти
Особисто ви дасте ЗСУ 80 M1 Abrams.
показати весь коментар
05.05.2023 15:39 Відповісти
а що краще танки у кацапів? хто перший зробив постріл і попав ...той і виграє.
показати весь коментар
05.05.2023 15:39 Відповісти
концепція інша була. "Вважалось, що ******* високоефективні кумулятивні ********** знизять значення бронювання, тому основна увага була зосереджена на ударній силі та маневреності машини."

але
"Взятий на озброєння у 12 країнах на чотирьох континентах. Завдяки програмам модернізації досі залишається на озброєнні в багатьох країнах. До 1984 р.було виготовлено 4744 одиниць."
про щось говорить
показати весь коментар
05.05.2023 15:50 Відповісти
Кажуть.... Не хуже т68 и т72, а некоторых аспектах лучше . Например бронепробитие ,прицельная стрельба на дальние расстояния ,и ночное видение.
показати весь коментар
05.05.2023 16:24 Відповісти
главное выжить, для этого на него надо навесить динамическую. защиту.
Вот тогда он еще может послужить.
показати весь коментар
05.05.2023 17:03 Відповісти
Це неможливо на ньому зробити від спрацювання динамічного захисту, прогинає броню всередину
показати весь коментар
06.05.2023 10:30 Відповісти
У БМП в 10 раз тоньше броня ( у советских то точно), она тогда что? Да уж.
показати весь коментар
05.05.2023 20:46 Відповісти
Тобто всю степову зону до Азовського і Чорного моря ЗСУ будуть займати, ця партія піде на 2 етап і заміщення втрат.
показати весь коментар
05.05.2023 15:37 Відповісти
Zehr Gut! Danke schön.
показати весь коментар
05.05.2023 15:38 Відповісти
Ya ya ,dast ist gutt
показати весь коментар
05.05.2023 15:48 Відповісти
Пригодицца (с)
показати весь коментар
05.05.2023 15:49 Відповісти
Як танк підтрими і другого ешелону - чудово
показати весь коментар
05.05.2023 16:24 Відповісти
Дякуємо!
показати весь коментар
05.05.2023 16:28 Відповісти
дуже значна кількість-це кількість оркських танків, які вже знищили ЗСУ, а 80 танків-це дуже незначна кількість
показати весь коментар
05.05.2023 16:44 Відповісти
Дякуємо, друзі.
показати весь коментар
05.05.2023 17:18 Відповісти
100 ... 88 ... 80 ...

Assuming ⅓ is available,
while the rest is in maintenance
or at the northern borders to
replace T-64s,

That's an astonishing amount
of 27 panzers available for forward operations.
показати весь коментар
05.05.2023 17:22 Відповісти
Та ні. Спочатку мова йшла про 178, а тепер вже 80.
показати весь коментар
05.05.2023 17:40 Відповісти
Потрібно запустити що окрім ф-16, Україні передають Тайфуни, швидкість звалювання з Херсонської та Запоріжської обл. Збільшиться в рази!!!!!
показати весь коментар
06.05.2023 09:11 Відповісти
80 танків це значна кількість для Данії,а не для України. 800-це значна кількість, але ви їх не маєте.
показати весь коментар
06.05.2023 11:22 Відповісти
 
 