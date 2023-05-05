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Литва (1537) допомога (5052) радар (40)

В Україну доставили перші три радари, на які литовці збирали кошти

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

радар

У рамках акції  "Radarom!" у Литві зібрали 14 млн євро. В Україну вже прибули перші 3 радари з 16

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Delfi.

"Перші три радари доправлено в Україну, і вони дислокуються у свої оперативні сектори. Інші радари готуються до відправки, оформляються документи", - повідомили в організації Blue/Yellow, яка проводила акцію.

Організатори також зазначили, що з огляду на безпекову ситуацію в Україні більше подробиць не буде. 

"Інформація буде уточнюватися", - додали в організації.

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Нагадаємо, Литва зібрала 14 млн євро на радари для України. Підсумкова сума майже втричі перевищила первісний план організаторів зібрати 5 млн євро.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+12
Дякуємо нашим справжнім друзям 👍🏼👍🏼👍🏼❤️‼️
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05.05.2023 11:55
+10
Добре що необхідними речами допомагають , а не грошима які зелепухи розпіляють!
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05.05.2023 12:01
+7
Радіємо Литовським радарам!
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05.05.2023 11:54
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Радіємо Литовським радарам!
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05.05.2023 11:54 Відповісти
Дякуємо нашим справжнім друзям 👍🏼👍🏼👍🏼❤️‼️
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05.05.2023 11:55 Відповісти
литовці абсолютно чітко усвідомлюють з яким ворогом ми б'ємося та що трапиться якщо..., бо вони були у тому ярмі та розуміють що воно таке..., не всі європейці мають уявлення про "братську любов" до домовини...
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05.05.2023 11:56 Відповісти
А ми продовжуємо вкладати бабло в ZEмарафон, який нікому не потрібен, та великобудуємо дороги.
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05.05.2023 11:57 Відповісти
Маленька і Велика Литва! Разом до Перемоги України
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05.05.2023 11:59 Відповісти
Добре що необхідними речами допомагають , а не грошима які зелепухи розпіляють!
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05.05.2023 12:01 Відповісти
Щира подяка Литовським друзям за допомогу.
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05.05.2023 12:14 Відповісти
Слава Союзникам ! Вони наше Усе !!!
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05.05.2023 12:16 Відповісти
Дуже дякуємо Литовцям!
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05.05.2023 15:21 Відповісти
А что Каламойский-много денег передал ЗСУ? Может оружия купил в Израиле и привез в Украину? Вывез из Украины пкред этим он больше 5 милиардов долларов. Хоть 10% мог-бы вернуть и суд тогда учел-бы этот факт как смягчающий вину
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06.05.2023 08:39 Відповісти
 
 