В Україну доставили перші три радари, на які литовці збирали кошти

У рамках акції "Radarom!" у Литві зібрали 14 млн євро. В Україну вже прибули перші 3 радари з 16

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Delfi.

"Перші три радари доправлено в Україну, і вони дислокуються у свої оперативні сектори. Інші радари готуються до відправки, оформляються документи", - повідомили в організації Blue/Yellow, яка проводила акцію.

Організатори також зазначили, що з огляду на безпекову ситуацію в Україні більше подробиць не буде.

"Інформація буде уточнюватися", - додали в організації.

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Нагадаємо, Литва зібрала 14 млн євро на радари для України. Підсумкова сума майже втричі перевищила первісний план організаторів зібрати 5 млн євро.