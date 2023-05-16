Вночі окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці

16 травня, з 00:04 по 00:07, ворог обстріляв місто Костянтинівку ракетами "С-300".

Про це повідомили у Костянтинівський МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 об'єктів на території колишнього військомату, школа, газогін. Поранених та загиблих на місці не виявлено", - йдеться в повідомленні.

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