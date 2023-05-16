Рашисти знову завдають ударів по Очакову

Російські військові знову обстрілюють Очаків Миколаївської області.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, інформує Цензор.НЕТ.

"М. Очаків, Миколаївська область! Знову обстріли міста, з певною періодичністю, попередньо з РСЗВ. Пошкодження та потерпілих встановлюємо!", - йдеться в повідомленні.

Начальник поліції закликав мешканців Очакова перебувати в укриттях.

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