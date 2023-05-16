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Новини Агресія Росії проти України
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Рашисти знову завдають ударів по Очакову

очаків

Російські військові знову обстрілюють Очаків Миколаївської області.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, інформує Цензор.НЕТ

"М. Очаків, Миколаївська область! Знову обстріли міста, з певною періодичністю, попередньо з РСЗВ. Пошкодження та потерпілих встановлюємо!", - йдеться в повідомленні.

Начальник поліції закликав мешканців Очакова перебувати в укриттях.

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Автор: 

Миколаївська область (2266) обстріл (28365) Очаків (204)


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Які там у Очакові можуть бути укриття - у кращому випадку - погреб.
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16.05.2023 10:26 Відповісти
 
 