Окупанти намагаються захопити Новоселівське Луганської області, в якому ніхто не живе, - ОВА
15 травня окупанти намагалися покращити тактичне положення в районі Новоселівського Сватівської громади.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
"У цьому населеному пункті не залишилося жодного місцевого жителя, але росіяни не полишають намірів його захопити. Втім, всі їхні намагання припиняють наші захисники", - йдеться в повідомленні.
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то московіти такі дурні?..