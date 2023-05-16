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Окупанти намагаються захопити Новоселівське Луганської області, в якому ніхто не живе, - ОВА

рф,танки

15 травня окупанти намагалися покращити тактичне положення в районі Новоселівського Сватівської громади.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"У цьому населеному пункті не залишилося жодного місцевого жителя, але росіяни не полишають намірів його захопити. Втім, всі їхні намагання припиняють наші захисники", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

Луганська область (4876)


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"У цьому населеному пункті не залишилося жодного місцевого жителя, але росіяни не полишають намірів його захопити."

то московіти такі дурні?..
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16.05.2023 10:38 Відповісти
Не зрозуміло. Якщо там ніхто не живе, то це вже хіба не українська територія?
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16.05.2023 11:23 Відповісти
Що ви розуміли там не тільки місцевих вже давно немає а і жодної вцілілої споруди, ніякої не залишилося, перепахане поле замість села....
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16.05.2023 11:36 Відповісти
 
 