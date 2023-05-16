Росіяни обстріляли одну з ТЕС ДТЕК, пошкоджено обладнання
Російські загарбники обстріляли одну з ТЕС ДТЕК.
Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.
"Ввечері, 15 травня, внаслідок обстрілів знову постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Внаслідок атаки пошкоджено обладнання ТЕС. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків", - йдеться в повідомленні.
У ДТЕК повідомили, що це вже третя атака на генеруючі підприємства компанії з початку травня. Усього з вересня минулого року теплоелектростанції ДТЕК Енерго були атаковані 33 рази.
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Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар16.05.2023 11:45 Відповісти Мені подобається 2
ПравдаЛюбка
показати весь коментар16.05.2023 12:00 Відповісти Мені подобається 1
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