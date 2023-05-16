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Росіяни обстріляли одну з ТЕС ДТЕК, пошкоджено обладнання

дтек

Російські загарбники обстріляли одну з ТЕС ДТЕК.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

"Ввечері, 15 травня, внаслідок обстрілів знову постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Внаслідок атаки пошкоджено обладнання ТЕС. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків", - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК повідомили, що це вже третя атака на генеруючі підприємства компанії з початку травня. Усього з вересня минулого року теплоелектростанції ДТЕК Енерго були атаковані 33 рази.

Читайте: Віялових відключень цього літа вдасться уникнути, - ДТЕК

Автор: 

обстріл (28365) ДТЕК (1982)


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Може розбомбити у мацкві усі ТЕЦ, тоді москвичи розгромлять хремль .
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16.05.2023 11:45 Відповісти
Треба помститись за це!
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16.05.2023 12:00 Відповісти
 
 