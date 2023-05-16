У Сєверодонецьку залишається 10 тисяч цивільного населення, погіршилася санітарна ситуація, - голова МВА Стрюк
В окупованому Сєверодонецьку відсутнє електро- та водопостачання.
Про це в ефірі "Еспресо" керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Здебільшого по місту немає світла, здебільшого немає води. Є певні квартали, які зберегли все є таки мережу, і там воно подається - світло з Новоайдару, а вода - з єдиного вцілілого водозабору в Сєверодонецьку, але не вище 1-2 поверхів, оскільки не вистачає напруги на насосах", - сказав він.
Також місто неможливо утримувати відповідним чином через наслідки руйнацій каналізаційної системи й самої інфраструктури. Цьому сприяє і відсутність необхідної техніки в потрібній кількості. Крім того, у місті погіршила санітарна ситуація.
"Тобто на ті десь 10 тис. місцевого населення, які залишилися, обмаль благ цивілізації, які залишилися в місті. Досить скрутно", - підсумував Стрюк.
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Наразі там, кажуть, тисяч 30 включно з московсько-бурятськими прибульцями перебуває. Тобто, місцевих залишається відсотків 15, хоча місто практично з минулого літа не обстрілювали.
Інакше б вони вже почули думку про них решти 85% населення.
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Теж мені новина.
А куди прийшов "руський мір" і де не погіршилась санітарна ситуація?
Не кажучи про все інше, а тільки про санітарію.