У Сєверодонецьку залишається 10 тисяч цивільного населення, погіршилася санітарна ситуація, - голова МВА Стрюк

В окупованому Сєверодонецьку відсутнє електро- та водопостачання.

Про це в ефірі "Еспресо" керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Здебільшого по місту немає світла, здебільшого немає води. Є певні квартали, які зберегли все є таки мережу, і там воно подається - світло з Новоайдару, а вода - з єдиного вцілілого водозабору в Сєверодонецьку, але не вище 1-2 поверхів, оскільки не вистачає напруги на насосах", - сказав він.

Також місто неможливо утримувати відповідним чином через наслідки руйнацій каналізаційної системи й самої інфраструктури. Цьому сприяє і відсутність необхідної техніки в потрібній кількості. Крім того, у місті погіршила санітарна ситуація.

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"Тобто на ті десь 10 тис. місцевого населення, які залишилися, обмаль благ цивілізації, які залишилися в місті. Досить скрутно", - підсумував Стрюк.