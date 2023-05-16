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Новини Агресія Росії проти України
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У Сєверодонецьку залишається 10 тисяч цивільного населення, погіршилася санітарна ситуація, - голова МВА Стрюк

сєверодонецьк

В окупованому Сєверодонецьку відсутнє електро- та водопостачання.

Про це в ефірі "Еспресо" керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Здебільшого по місту немає світла, здебільшого немає води. Є певні квартали, які зберегли все є таки мережу, і там воно подається - світло з Новоайдару, а вода - з єдиного вцілілого водозабору в Сєверодонецьку, але не вище 1-2 поверхів, оскільки не вистачає напруги на насосах", - сказав він.

Також місто неможливо утримувати відповідним чином через наслідки руйнацій каналізаційної системи й самої інфраструктури. Цьому сприяє і відсутність необхідної техніки в потрібній кількості. Крім того, у місті погіршила санітарна ситуація.

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"Тобто на ті десь 10 тис. місцевого населення, які залишилися, обмаль благ цивілізації, які залишилися в місті. Досить скрутно", - підсумував Стрюк.

Автор: 

Сєверодонецьк (508) Донецька область (8401)


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Топ коментарі
+6
Ого, скільки ждунів! Сподіваюся, коли наші звільнятимуть сіверодонецьк, вони здриснуть разом з окупантами.
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16.05.2023 11:47
+5
Ну ничего ждуны пусть ждут. Камни с неба зато нету биндэр
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16.05.2023 11:40
+5
Рюській мір прішьол. Цівілізіцию пріньос.
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16.05.2023 11:46
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Ну ничего ждуны пусть ждут. Камни с неба зато нету биндэр
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16.05.2023 11:40 Відповісти
Рюській мір прішьол. Цівілізіцию пріньос.
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16.05.2023 11:46 Відповісти
Ого, скільки ждунів! Сподіваюся, коли наші звільнятимуть сіверодонецьк, вони здриснуть разом з окупантами.
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16.05.2023 11:47 Відповісти
130 тысяч
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16.05.2023 14:10 Відповісти
Яка була чисельність населення до окупації?
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16.05.2023 11:48 Відповісти
~100, з врахуванням "понаєхавших" біженців з "лнр" після 14 року ~120.
Наразі там, кажуть, тисяч 30 включно з московсько-бурятськими прибульцями перебуває. Тобто, місцевих залишається відсотків 15, хоча місто практично з минулого літа не обстрілювали.
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16.05.2023 17:56 Відповісти
остались так остались, знают чего.
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16.05.2023 11:54 Відповісти
Навряд, бо там немає зв'язку та інтернету.
Інакше б вони вже почули думку про них решти 85% населення.
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16.05.2023 17:58 Відповісти
погіршилася санітарна ситуація...
______________________________________________________________________
Теж мені новина.
А куди прийшов "руський мір" і де не погіршилась санітарна ситуація?
Не кажучи про все інше, а тільки про санітарію.
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16.05.2023 12:00 Відповісти
Смерть Росії.
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16.05.2023 12:11 Відповісти
 
 