За підривом зрадника Корнета в Луганську стоїть СБУ, - ЗМІ

За підривом так званого "тимчасово виконувача обов’язків глави Міністерства внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета стоїть Служба безпеки України.

Про це заявив співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах, інформує Цензор.НЕТ.

Інших подробиць джерело видання наразі не надало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корнета могли підірвати свої, - журналіст Казанський опублікував версії окупантів щодо вибуху у барбершопі в Луганську

Раніше повідомлялося, що 15 травня внаслідок вибуху у барбершопі в окупованому Луганську, ймовірно, було тяжко поранено так званого в.о." МВД ЛНР" Ігоря Корнета. Цензор.НЕТ також писав, що вдень 15 травня у центрі окупованого Луганська прогримів вибух. Згодом російські ЗМІ уточнили, що вибух у центрі Луганська стався у барбершопі, неподалік від будівлі пропагандистського ТБ.