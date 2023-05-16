За підривом зрадника Корнета в Луганську стоїть СБУ, - ЗМІ
За підривом так званого "тимчасово виконувача обов’язків глави Міністерства внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета стоїть Служба безпеки України.
Про це заявив співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах, інформує Цензор.НЕТ.
Інших подробиць джерело видання наразі не надало.
Раніше повідомлялося, що 15 травня внаслідок вибуху у барбершопі в окупованому Луганську, ймовірно, було тяжко поранено так званого в.о." МВД ЛНР" Ігоря Корнета. Цензор.НЕТ також писав, що вдень 15 травня у центрі окупованого Луганська прогримів вибух. Згодом російські ЗМІ уточнили, що вибух у центрі Луганська стався у барбершопі, неподалік від будівлі пропагандистського ТБ.
Топ коментарі
+7 Sophia-Maria Duglass #550966
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+6 Валентин Коваль #550884
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+6 sdfsdf sdfsdf
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Він може мае призвіще по румунському селищу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_(%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%83) Корнет (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рум. Cornet) - село у повіті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%83_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82) Бакеу в Румунії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_(%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%87%D0%B0) Корнет (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рум. Cornet) - село у повіті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%87%D0%B0 Вилча в Румунії.
Ну це мої не зовсім професійні знання - для цього е вчени