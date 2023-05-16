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За підривом зрадника Корнета в Луганську стоїть СБУ, - ЗМІ

корнет

За підривом так званого "тимчасово виконувача обов’язків глави Міністерства внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета стоїть Служба безпеки України.

Про це заявив співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах, інформує Цензор.НЕТ.

Інших подробиць джерело видання наразі не надало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корнета могли підірвати свої, - журналіст Казанський опублікував версії окупантів щодо вибуху у барбершопі в Луганську

Раніше повідомлялося, що 15 травня внаслідок вибуху у барбершопі в окупованому Луганську, ймовірно, було тяжко поранено так званого в.о." МВД ЛНР" Ігоря Корнета. Цензор.НЕТ також писав, що вдень 15 травня у центрі окупованого Луганська прогримів вибух. Згодом російські ЗМІ уточнили, що вибух у центрі Луганська стався у барбершопі, неподалік від будівлі пропагандистського ТБ.

Автор: 

Луганськ (576) СБУ (12797) Корнет Ігор (2)


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Топ коментарі
+7
А що це за Призвіще Корнет ? Може це кличка ? А у дійсності він Жопин 🤣🤣🤣
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16.05.2023 11:40
+6
Добре - і другим зрадникам урок -- шоб не розслаблялися .
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16.05.2023 11:44
+6
тот случай когда корнет оказался faggot (перен. груб. *****, *****ас, *****, гомик, гомосек)

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16.05.2023 11:46
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Таки магьом.
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16.05.2023 11:38 Відповісти
А що це за Призвіще Корнет ? Може це кличка ? А у дійсності він Жопин 🤣🤣🤣
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16.05.2023 11:40 Відповісти
Зазвичай такі незвичні прізвища отримували в дитячих притулках від дивакуватих вихователів покинуті діти. Десь у родоводі цього покидька могли бути безбатьченки.
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16.05.2023 11:47 Відповісти
Так , а ще змінювали на більш блогозвучні . І тому деякі з афріканскими обличчями носять ФІО Хмельницький чи Вишневецький, хоча до тих Величних родів не мають відношення
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16.05.2023 11:53 Відповісти
Корнет-то найменший офіцерський чин у кавалерії. У середині далеких 70-х, я проходив службу в Угорщині під командуванням батька цього покидька. Капітан був не поганим мужиком
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16.05.2023 12:31 Відповісти
А звідки у вас така впевненість на рахунок Хмельницьких і Вишневецьких ?
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16.05.2023 12:59 Відповісти
Абливаленский наверное мастосраное погонялово этой мардвы.
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16.05.2023 13:07 Відповісти
Він родився в Луганську в сім'ї офіцера. Був міліціонером, став зрадником.
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16.05.2023 11:53 Відповісти
Ви ж розуміете , що призвіща Корнет не існувало ? Це підробка
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16.05.2023 12:03 Відповісти
https://ridni.org/karta/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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16.05.2023 12:24 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82

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16.05.2023 12:26 Відповісти
Про формування призвіщ знаю наступне - у Европі ( вкл Україну) більшисть призвіщ простого люду йшло від наіменовань професій - Сабо , Мельник і т п. Знать мала фамілії по своїм замкам і маєткам . А ось евреі ( як вихідці із семітських племен Афрікі) розсіюючись у Европі получали призвіща по назвам містечок, де вони оселились - Лейбниц , Роттеньерг і т п
Він може мае призвіще по румунському селищу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_(%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%83) Корнет (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рум. Cornet) - село у повіті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%83_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82) Бакеу в Румунії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_(%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%87%D0%B0) Корнет (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рум. Cornet) - село у повіті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%87%D0%B0 Вилча в Румунії.
Ну це мої не зовсім професійні знання - для цього е вчени
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16.05.2023 14:15 Відповісти
Добре - і другим зрадникам урок -- шоб не розслаблялися .
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16.05.2023 11:44 Відповісти
Війна? Ні, ні не чув.
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16.05.2023 11:46 Відповісти
Дурня?
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16.05.2023 11:48 Відповісти
Ви дійсно такий чи стібаєтесь?
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16.05.2023 11:49 Відповісти
Вже затерли дурня,кек
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16.05.2023 11:50 Відповісти
Ви дійсно такий чи стібаєтесь?
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16.05.2023 11:50 Відповісти
СБУ не впізнати після зміни керівника.
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16.05.2023 11:44 Відповісти
Це дуже добре...
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16.05.2023 11:44 Відповісти
тот случай когда корнет оказался faggot (перен. груб. *****, *****ас, *****, гомик, гомосек)

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16.05.2023 11:46 Відповісти
корнет - не есть кларнет
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16.05.2023 11:50 Відповісти
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16.05.2023 11:59 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%28%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%29 Корнет (музичний інструмент)
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16.05.2023 12:01 Відповісти
Он - кожаная флейта!
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16.05.2023 11:56 Відповісти
Дивуюсь журналістам... Так аби прокукурікати, може з дуру ще й прізвища оперативників опублікувати, взяти у них інтерв"ю, адреси вказати.... Не можна такі вкиди робити під час війни. Усі спеціальні операції повинні бути затаємнині як мінімум на десяток років, а то й більше. Українські спецслужби не можна "світити" у таких справах, ми не терористи, а кацапським поплічникам страху наганяють самі факти, а не те, що пишуть блогери, журналісти.
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16.05.2023 11:50 Відповісти
Скажіть про це Буданову, світить своїм ''таблом'' наче ялинка
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16.05.2023 11:57 Відповісти
Згідний, але до Буданова доступу не маю. У Буданова, скоріше за все зіркова хвороба, він другий найвеличніший, тому говорити до нього марно. Він уже нагородив три короба ( про вбивства за кордоном), що в Америці захвилювались. Ні, доручити пресслужбі відбиватись від надокучливих журналістів дипломатичною дулею, а ні, кличе до себе, обов"язково з фото та все щось ляпне не впопад. Керівник повинен бути стратегом, а не нарцисом.
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16.05.2023 17:07 Відповісти
За этим стоит барбершоп, которому этот корнет опять не заплатил за стрижку!
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16.05.2023 11:55 Відповісти
Все що робиться на краще,але про це не потрібно дзвонити скрізь!
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16.05.2023 11:58 Відповісти
Прикро що ця хвойда родом з Полтавщини
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16.05.2023 12:36 Відповісти
Ніякого відношення до Полтавщини він не має, дякувати Богу. З Луганська він, та його батьки
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16.05.2023 13:20 Відповісти
судя по фото антуража этого шопа после взрыва, итогом был не только этот кларнет. Не стриг же он сам себя...
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16.05.2023 13:48 Відповісти
та хоть Украинский МОССАД - какая разница кто взорвал эту п@даль? как и прилепина как и сперм0усова
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16.05.2023 14:44 Відповісти
Мабуть, баканофф із засади....
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16.05.2023 15:08 Відповісти
какіє ваші доказтельства?
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16.05.2023 15:17 Відповісти
 
 