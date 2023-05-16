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НАЗК виявило ознаки правопорушення у фінансуванні ОПЗЖ

опзж

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення у фінансуванні партії ОПЗЖ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

За даними агентства, на рахунок партії були здійснені грошові внески п’ятьма фізичними особами на загальну суму 3 591 550 грн.

"Водночас НАЗК встановило, що суми нарахованого доходу цих осіб не відповідають загальній сумі внесків, наданих на підтримку цієї політсили. Ці обставини можуть свідчити про те, що кошти на підтримку ОПЗЖ вносились анонімними особами із залученням інших фізичних осіб і використанням їхніх особистих персональних даних. А отже, свідчать про ознаки вчинення кримінального проступку", - йдеться в повідомленні.

Так, НАЗК направило обгрунтований висновок до Національної поліції з проханням внести відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального проступку та розпочати досудове розслідування.

Агентство нагадало, що вітчизняне законодавство не допускає здійснення внесків на підтримку політичних партій анонімними особами чи особами під псевдонімом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заборонені партії, зокрема ОПЗЖ, вже не подадуть свої декларації за попередні роки, - Корнієнко

Автор: 

НАЗК (1684) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Геть опежопістів з парламенту,доки ці, кацапські запроданці будуть нам творить закони!
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16.05.2023 11:53 Відповісти
А прошло совсем чуть-чуть. Каких-то 9 лет. За всех это много писать, но вспомнился кива. И патриот, и ордена и наградное оружие. А потом какое нутро вскрылось. И так можно за многих писать, времени не хватит.
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16.05.2023 11:54 Відповісти
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16.05.2023 11:55 Відповісти
Помилочка - ШТА?
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16.05.2023 12:02 Відповісти
Та ти шо? Не пройшло і пів року
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16.05.2023 12:01 Відповісти
Існування отої прокацапської зграї вже правопорушення. Там зібралися надобитки ''ригоаналів'' і їхні прихвосні. За ними або буцигарня, або гілляка плаче!
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16.05.2023 12:08 Відповісти
не только недобитые регионалы, а еще их прихильники, которые постоянно голосовали за них.
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16.05.2023 12:10 Відповісти
на виході буде нуль. вьішкабойка гєрой, блєат....
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16.05.2023 12:24 Відповісти
ОПЗЖ перейдуть до" слуг народу", і на цьому все закінчиться.
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16.05.2023 12:33 Відповісти
 
 