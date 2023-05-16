НАЗК виявило ознаки правопорушення у фінансуванні ОПЗЖ

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення у фінансуванні партії ОПЗЖ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

За даними агентства, на рахунок партії були здійснені грошові внески п’ятьма фізичними особами на загальну суму 3 591 550 грн.

"Водночас НАЗК встановило, що суми нарахованого доходу цих осіб не відповідають загальній сумі внесків, наданих на підтримку цієї політсили. Ці обставини можуть свідчити про те, що кошти на підтримку ОПЗЖ вносились анонімними особами із залученням інших фізичних осіб і використанням їхніх особистих персональних даних. А отже, свідчать про ознаки вчинення кримінального проступку", - йдеться в повідомленні.

Так, НАЗК направило обгрунтований висновок до Національної поліції з проханням внести відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального проступку та розпочати досудове розслідування.

Агентство нагадало, що вітчизняне законодавство не допускає здійснення внесків на підтримку політичних партій анонімними особами чи особами під псевдонімом.

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