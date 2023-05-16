Інструктори з Литви підготували вже понад 1000 українських військових

Армійські інструктори з Литви вже підготували понад 1000 українських військовослужбовців. До кінця року Литва проведе навчання для такої ж кількості українських військових.

Про це у Twitter повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ.

"Литовські армійські інструктори вже підготували понад 1000 українських військових і підготують ще принаймні 1000 до кінця року", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, напочатку травня у Литві завершилися інструкторські курси для українських захисників.

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