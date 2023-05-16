Інструктори з Литви підготували вже понад 1000 українських військових
Армійські інструктори з Литви вже підготували понад 1000 українських військовослужбовців. До кінця року Литва проведе навчання для такої ж кількості українських військових.
Про це у Twitter повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ.
"Литовські армійські інструктори вже підготували понад 1000 українських військових і підготують ще принаймні 1000 до кінця року", – йдеться у дописі.
Нагадаємо, напочатку травня у Литві завершилися інструкторські курси для українських захисників.
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ПравдаЛюбка
показати весь коментар16.05.2023 11:55 Відповісти Мені подобається 2
Slava Investor
показати весь коментар16.05.2023 12:08 Відповісти Мені подобається 1
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