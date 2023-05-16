Влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано, енергосистема працює стабільно, - Міненерго
Внаслідок нічного масованого обстрілу влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано. Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.
"Водночас триває терор прифронтових територій. На Донеччині ворог завдав артилерійського удару по одному з об'єктів генерації. Під час обстеження території було знайдено вибухонебезпечні уламки поруч зі складом паливних матеріалів. Жертв серед персоналу немає. Через обстріл зафіксовано пошкодження магістральної лінії електропередачі", - йдеться в повідомленні.
Уночі через технологічні порушення були відключені понад 18 тисяч споживачів на Дніпропетровщині. На цей момент усі абоненти в регіоні зі світлом. За добу енергетики повернули світло понад 31 тисячі споживачів.
"Енергетична система працює стабільно. Ліміти споживання до операторів системи розподілу не доводились. Триває експорт електроенергії до Польщі та Молдови. Генерація повністю забезпечує споживання", - додали в Міненерго.
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навіть не уявляю, якою ж їм буде здаватися скучною робота, після того, як ця тупорила россійська війна завершиться
Що на сьогдні відомо стосовно питання повірки лічильників?
Чи може підприємство примушувати в ними утверджений термін зробити повірку лічильника на воду?
Чи можна це робити сьогодні, під час воєнного стану?
Де я можу почитати про зміни й до якого такого закону, який скасовує попередній про перенос повірок в час воєнного стану? Дуже дякую.