Влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано, енергосистема працює стабільно, - Міненерго

Внаслідок нічного масованого обстрілу влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано. Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.

"Водночас триває терор прифронтових територій. На Донеччині ворог завдав артилерійського удару по одному з об'єктів генерації. Під час обстеження території було знайдено вибухонебезпечні уламки поруч зі складом паливних матеріалів. Жертв серед персоналу немає. Через обстріл зафіксовано пошкодження магістральної лінії електропередачі", - йдеться в повідомленні.

Уночі через технологічні порушення були відключені понад 18 тисяч споживачів на Дніпропетровщині. На цей момент усі абоненти в регіоні зі світлом. За добу енергетики повернули світло понад 31 тисячі споживачів.

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"Енергетична система працює стабільно. Ліміти споживання до операторів системи розподілу не доводились. Триває експорт електроенергії до Польщі та Молдови. Генерація повністю забезпечує споживання", - додали в Міненерго.