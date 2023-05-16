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Влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано, енергосистема працює стабільно, - Міненерго

електроенергія

Внаслідок нічного масованого обстрілу влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано. Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.

"Водночас триває терор прифронтових територій. На Донеччині ворог завдав артилерійського удару по одному з об'єктів генерації. Під час обстеження території було знайдено вибухонебезпечні уламки поруч зі складом паливних матеріалів. Жертв серед персоналу немає. Через обстріл зафіксовано пошкодження магістральної лінії електропередачі", - йдеться в повідомленні.

Уночі через технологічні порушення були відключені понад 18 тисяч споживачів на Дніпропетровщині. На цей момент усі абоненти в регіоні зі світлом. За добу енергетики повернули світло понад 31 тисячі споживачів.

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"Енергетична система працює стабільно. Ліміти споживання до операторів системи розподілу не доводились. Триває експорт електроенергії до Польщі та Молдови. Генерація повністю забезпечує споживання",  - додали в Міненерго. 

Автор: 

електроенергія (6188) Міненерго (1403)


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фух..
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16.05.2023 12:36 Відповісти
наші працівники енергетичної галузі такі ж само круті профі, як і армійці!
навіть не уявляю, якою ж їм буде здаватися скучною робота, після того, як ця тупорила россійська війна завершиться
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16.05.2023 13:12 Відповісти
у мирний час..особливо коли буревії або коли близкавки вдаряють ...то енергетики ,літають по області ,відновлюючи електрику
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16.05.2023 15:17 Відповісти
Прошу допомогти у питанні.
Що на сьогдні відомо стосовно питання повірки лічильників?
Чи може підприємство примушувати в ними утверджений термін зробити повірку лічильника на воду?
Чи можна це робити сьогодні, під час воєнного стану?
Де я можу почитати про зміни й до якого такого закону, який скасовує попередній про перенос повірок в час воєнного стану? Дуже дякую.
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16.05.2023 12:37 Відповісти
мобильные операторы! как ваши вышки? интернет провайдеры! как ваши кабеля? почему молчит водоканал? автодороги целы? лесхозы как? аграрии, что на чернозёмах? минэкологии, почему молчим? вот галущенки с дтек зас_рать любят эфир
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16.05.2023 12:49 Відповісти
 
 