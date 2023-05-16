Чернівецька облрада заборонила діяльність УПЦ МП на території області

Депутати Чернівецької облради підтримали рішення про заборону на території області релігійних організацій, щодо яких доведений канонічний зв’язок з Росією.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Чернівецької обласної ради, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення ухвалили на сесії 40 депутатів.

"Своїм рішенням депутати закликають Верховну Раду України позачергово розглянути та ухвалити закон "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій" (проєкт № 8221 від 23.112022 р.) та переглянути законність функціонування релігійних організацій (об’єднань), які мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором", - ідеться у повідомленні.

Також, згідно з проєктом рішення, обласна адміністрація має проаналізувати, чи законно релігійні організації використовують храми та церкви, які їм передали у безплатне користування.

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"Рішення "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Чернівецької області" буде надіслано усім головам територіальних громад краю до відома та врахування в роботі. Їм рекомендують припинити договори оренди нерухомого майна, земельних ділянок з релігійними організаціями (громадами), які мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором, та заборони користування майном, що є власністю сільських, селищних, міських територіальних громад", - додали в облраді.

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