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Чернівецька облрада заборонила діяльність УПЦ МП на території області

церква

Депутати Чернівецької облради підтримали рішення про заборону на території області релігійних організацій, щодо яких доведений канонічний зв’язок з Росією.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Чернівецької обласної ради, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення ухвалили на сесії 40 депутатів.

"Своїм рішенням депутати закликають Верховну Раду України позачергово розглянути та ухвалити закон "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій" (проєкт № 8221 від 23.112022 р.) та переглянути законність функціонування релігійних організацій (об’єднань), які мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором", - ідеться у повідомленні.

Також, згідно з проєктом рішення, обласна адміністрація має проаналізувати, чи законно релігійні організації використовують храми та церкви, які їм передали у безплатне користування.

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"Рішення "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Чернівецької області" буде надіслано усім головам територіальних громад краю до відома та врахування в роботі. Їм рекомендують припинити договори оренди нерухомого майна, земельних ділянок з релігійними організаціями (громадами), які мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором, та заборони користування майном, що є власністю сільських, селищних, міських територіальних громад", - додали в облраді.

Також дивіться: Послушнику Почаївської лаври, який виправдовував російську агресію, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Буковина (846) заборона (1450) УПЦ МП (1208) Чернівці (561)


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Топ коментарі
+17
Молодці! Всім в приклад.
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16.05.2023 13:16
+17
А потрібно було прийняти це рішення у Верховній Раді
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16.05.2023 13:23
+15
Хмельницька облрада давно це зробила.
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16.05.2023 13:19
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16.05.2023 13:16 Відповісти
Хмельницька облрада давно це зробила.
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16.05.2023 13:19 Відповісти
Рівненська теж, але що це, крім піару місцевих депутатів, дає? якшо ті "церкви" і далі діють...
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16.05.2023 13:51 Відповісти
І шо? Ці чорти в рясах і далі сидять по церквах, а пришелепкуваті туди і далі ходять та грошики несуть.
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16.05.2023 14:54 Відповісти
А потрібно було прийняти це рішення у Верховній Раді
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16.05.2023 13:23 Відповісти
Если не 9 лет назад, то 8 точно и запросто. Было бы тогда желание.
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16.05.2023 13:44 Відповісти
Не можна, бо тоді б Україні "впаяли" утиски прав і свобод віросповідання. А от після отримання Томосу - так, потрібно було, але згадайте: хто прийшов до влади у 2019-му?
Ось і маємо те, що маємо...
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16.05.2023 13:48 Відповісти
Аплодую.
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16.05.2023 13:36 Відповісти
А центральна влада зенелоха все чухається.
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16.05.2023 13:39 Відповісти
Після того, як вони на словах відмовились від покровительства московського патріархату, вони де-факто стали сектою, розкольниками, які втратили духовний зв'язок зі Вселенським патріархатом.
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16.05.2023 14:31 Відповісти
Буковина - то мала Батьківщина (якщо для таких виродків існує поняття Батьківщина...) т.з. Онуфрія керівника московської феесбешної релігійної секти в Україні. В миру він Орест Березовський, УРОДженець Буковини.
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16.05.2023 16:37 Відповісти
 
 