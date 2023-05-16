Справу офіцера Нацгвардії, який побив строковика в Івано-Франківську, передали до суду
Державне бюро розслідувань передало до суду справу офіцера Національної гвардії, який побив солдата-строковика в Івано-Франківську.
Про це повідомили в Бюро, інформує Цензор.НЕТ.
"Обвинувальний акт направлено до суду. ДБР завершило розслідування у стислі терміни", - йдеться у повідомленні.
Там нагадали, що відео, на якому офіцер нецензурно лається та б’є військовослужбовця, з’явилося в інтернеті в середині квітня.
"Як з’ясувало слідство, офіцер застосував силу до підлеглого після того, як солдат зробив йому зауваження за ненормативну лексику. Фігурант кілька разів вдарив військовослужбовця", - розповіли в Бюро.
Офіцера звинуватили у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому може загрожувати до 12 років за ґратами.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Нацгвардія розпочала перевірку за фактом публікації в інтернеті відео з побиттям офіцером строковика. Невдовзі офіцеру повідомили про підозру. Суд відправив його під домашній арешт.
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