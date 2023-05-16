Атака "Кинджалів" на Київ є "повітряним тероризмом", - Ігнат

Російські загарбники вперше використали під час обстрілу велику кількість аеробалістичних ракет "Кинджал".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Особливість останньої атаки - це використання великої кількості аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Таку кількість саме цих засобів ураження було використано вперше", - зазначив він.

За його словами, "це надзвичайно символічно для ворога – бити саме в серце країни". Та назвав атаку "Кинджалами" "повітряним тероризмом".

"Київ вже атакували із різних типів озброєння, Київ бачив уже все. Столиця завжди була пріоритетною метою для ворога. Тут знаходяться важливі державні об’єкти, об’єкти інфраструктури, тому ворог і атакує Київщину доволі часто", - додав він.

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