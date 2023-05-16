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Новини Війна
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Атака "Кинджалів" на Київ є "повітряним тероризмом", - Ігнат

київ

Російські загарбники вперше використали під час обстрілу велику кількість аеробалістичних ракет "Кинджал".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Особливість останньої атаки - це використання великої кількості аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Таку кількість саме цих засобів ураження було використано вперше", - зазначив він.

За його словами, "це надзвичайно символічно для ворога – бити саме в серце країни". Та назвав атаку "Кинджалами" "повітряним тероризмом".

"Київ вже атакували із різних типів озброєння, Київ бачив уже все. Столиця завжди була пріоритетною метою для ворога. Тут знаходяться важливі державні об’єкти, об’єкти інфраструктури, тому ворог і атакує Київщину доволі часто", - додав він.

Читайте: Усі шість "Кинджалів" під час нічного обстрілу летіли на Київ, - Ігнат

Автор: 

Київ (19443) обстріл (28365) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid08txhjaoUyxGdrXV6gukEPddWv1E3U51C7hVLfQJrUu1hntRo3xwerJJKKaNTDFzql?__cft__[0]=AZWAkAmNruuDybHOBeeY20ZmPK-****************************************************************************************-1HBkeRxR3rpWc9xsO-rqdEU9D3gmSzhDzW9g&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Ворог отримує точну розвідувальну інформацію про організацію та тактику роботи протиповітряної оборони завдяки стаціонарним відеокамерам у великих містах України. Контроль за роботою стаціонарних відеокамер відсутній.

Найбільш неприємно дивує у нещодавніх обстрілах Хмельницького та Києва, що майже миттєво в мережі з'являються відеозаписи навіть не телефонів, а з стаціонарних камер спостереження, які миттєво дають якісну картинку щодо результатів ураження складу ***********, наприклад, у Хмельницькому. Цікаво, що камери наведені не на якийсь об'єкт - вхід до квартири наприклад, а загалом на місто, саме щоб фіксувати усе що відбувається.

У Києві з'явилось вночі одразу кілька відео роботи нашої протиповітряної оборони, які дають важливу тактичну інформацію стосовно характеру дій ППО. Завдяки відео стає зрозумілим порядок застосування та кількість та тип задіяних засобів ППО, приблизні райони запуску. Так, фіксація кількості пусків ракет з однієї точки дуже багато говорить про характеристики зенітно-ракетних систем. Російські супутники не мають можливості постійно сканувати райони ударів, і тому швидка видача даних з відеокамер - це найкращий засіб отримання розвідданих.

Головна небезпека, що це дуже швидко потрапляє в мережу, така швидкість становить загрозу. Якщо відео публікують за добу, то скорегувати свої дії ворог не зможе, але якщо відео викладають онлайн або за кілька хвилин, то з'являються можливості для корегування. Нема сумнівів, що можливості розташовувати відеокамери з виводом в інтернет вже зараз використовуються російською розвідкою.

Величезна проблема державної безпеки - наші спецслужби та правоохоронні органи досі не мають контролю за встановленням відеокамер та трансляцією онлайн в інтернет відео з цих камер.

На початку війни наявність розгалуженої мережі приватних камер мало для нашої оборони неоціненне значення, це було для нас вигідно, але зараз потрібні системні рішення щодо реєстрації відеокамер, які оглядають панорами міст та централізованого контролю їхньої роботи.

Якщо людина ставить камеру у свій двір чи біля своєї оселі, щоб контролювати свою квартиру або свій маєток - це нормально та потрібно вітати, це власна безпека, тут ніякі обмеження не потрібні. Але якщо камера сканує місто, це має бути під контролем, оскільки це вже стосується безпеки інших людей. Робота відеокамер, які оглядають міста, під час війни має бути контрольована та санкціонована, і це повинно бути якомога швидше врегульоване на рівні держави.

Ситуація потребує швидких, продуманих та виважених рішень Верховного Головнокомандувача, міністра оборони, Верховної Ради.
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16.05.2023 15:41
+6
Таки не збрехали орки ! Таки підбили "петріот"

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16.05.2023 16:08
+5
+ завдяки НАТО.
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16.05.2023 16:11
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А інші ракетні атаки?
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16.05.2023 15:33 Відповісти
Дякуємо за інформацію. Просто очі на правду відкрив.
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16.05.2023 15:35 Відповісти
Те що наші сили пво відбили є "подвигом".
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16.05.2023 15:36 Відповісти
+ завдяки НАТО.
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16.05.2023 16:11 Відповісти
В ОП заявили о "кинжальном обнулении" России
Ночная ракетная атака территории Украины стала "приветствием" для спецпредставителя Китая, отметил Михаил Подоляк.
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16.05.2023 15:40 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWAkAmNruuDybHOBeeY20ZmPK-****************************************************************************************-1HBkeRxR3rpWc9xsO-rqdEU9D3gmSzhDzW9g&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid08txhjaoUyxGdrXV6gukEPddWv1E3U51C7hVLfQJrUu1hntRo3xwerJJKKaNTDFzql?__cft__[0]=AZWAkAmNruuDybHOBeeY20ZmPK-****************************************************************************************-1HBkeRxR3rpWc9xsO-rqdEU9D3gmSzhDzW9g&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Ворог отримує точну розвідувальну інформацію про організацію та тактику роботи протиповітряної оборони завдяки стаціонарним відеокамерам у великих містах України. Контроль за роботою стаціонарних відеокамер відсутній.

Найбільш неприємно дивує у нещодавніх обстрілах Хмельницького та Києва, що майже миттєво в мережі з'являються відеозаписи навіть не телефонів, а з стаціонарних камер спостереження, які миттєво дають якісну картинку щодо результатів ураження складу ***********, наприклад, у Хмельницькому. Цікаво, що камери наведені не на якийсь об'єкт - вхід до квартири наприклад, а загалом на місто, саме щоб фіксувати усе що відбувається.

У Києві з'явилось вночі одразу кілька відео роботи нашої протиповітряної оборони, які дають важливу тактичну інформацію стосовно характеру дій ППО. Завдяки відео стає зрозумілим порядок застосування та кількість та тип задіяних засобів ППО, приблизні райони запуску. Так, фіксація кількості пусків ракет з однієї точки дуже багато говорить про характеристики зенітно-ракетних систем. Російські супутники не мають можливості постійно сканувати райони ударів, і тому швидка видача даних з відеокамер - це найкращий засіб отримання розвідданих.

Головна небезпека, що це дуже швидко потрапляє в мережу, така швидкість становить загрозу. Якщо відео публікують за добу, то скорегувати свої дії ворог не зможе, але якщо відео викладають онлайн або за кілька хвилин, то з'являються можливості для корегування. Нема сумнівів, що можливості розташовувати відеокамери з виводом в інтернет вже зараз використовуються російською розвідкою.

Величезна проблема державної безпеки - наші спецслужби та правоохоронні органи досі не мають контролю за встановленням відеокамер та трансляцією онлайн в інтернет відео з цих камер.

На початку війни наявність розгалуженої мережі приватних камер мало для нашої оборони неоціненне значення, це було для нас вигідно, але зараз потрібні системні рішення щодо реєстрації відеокамер, які оглядають панорами міст та централізованого контролю їхньої роботи.

Якщо людина ставить камеру у свій двір чи біля своєї оселі, щоб контролювати свою квартиру або свій маєток - це нормально та потрібно вітати, це власна безпека, тут ніякі обмеження не потрібні. Але якщо камера сканує місто, це має бути під контролем, оскільки це вже стосується безпеки інших людей. Робота відеокамер, які оглядають міста, під час війни має бути контрольована та санкціонована, і це повинно бути якомога швидше врегульоване на рівні держави.

Ситуація потребує швидких, продуманих та виважених рішень Верховного Головнокомандувача, міністра оборони, Верховної Ради.
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16.05.2023 15:41 Відповісти
"повітряний тероризм"? Рідка вода? Мовчазна риба?
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16.05.2023 15:46 Відповісти
Таки не збрехали орки ! Таки підбили "петріот"

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16.05.2023 16:08 Відповісти
опердил , только хотел выложить с ТГ
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16.05.2023 16:09 Відповісти
Учитывая скорость ракеты, сомнительно, что она точно бьёт, как заявлено. Заряд 500 кг. Лично наблюдал взрыв калибра, с идентичной массой боеголовки, на расстоянии 50 метров от эпицентра, одноэтажное здание в полтора кирпича осталось полностью целым, только повылетали окна и двери. Наблюдал несколько прилетов калибров, бьют точно, но бывает и мажут. Учитывая, что по сравнению с количеством калибров, кинжалов всего несколько десятков, то ракета сырая, а из-за экстремальных характеристик, могут быть нештатные ситуации и отказы.
Если расположить ПВО среди стен или в капонире, то вероятность попадания падает.
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16.05.2023 20:14 Відповісти
Ніч "коротких Кінжалів".
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16.05.2023 16:29 Відповісти
Против лома нет приёма если нету другого лома.
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16.05.2023 16:29 Відповісти
 
 