На 9 станціях київського метро запрацювали другі виходи, - КМВА
Другі виходи на дев’яти станціях київського метрополітену, роботу яких було призупинено після повномасштабного вторгнення РФ, запрацювали з понеділка, 15 травня.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
Другі вестибюлі запрацювали на таких станціях:
- "Святошин",
- "Нивки",
- "Лівобережна",
- "Чернігівська",
- "Героїв Дніпра",
- "Контрактова площа",
- "Васильківська",
- "Позняки",
- "Харківська".
На станції "Оболонь" працює вестибюль №1 (у напрямку станції "Мінська"), а вестибюль №2 (у напрямку станції "Почайна") залишається закритим через проведення ремонтних робіт у підземному переході.
У КМДА також нагадали, що з 15 травня на кожній лінії метрополітену зменшено інтервали між поїздами: час очікування в години пік у будні дні становить 3-4 хвилини, у міжпікові години та на вихідних - 6-8 хвилин. Під час повітряної тривоги рух поїздів на наземних ділянках призупиняється, а підземні станції працюють як укриття цілодобово.
За даними КП "Київський метрополітен", минулого тижня столичним метро скористалися майже 4,5 млн пасажирів, з яких близько 1,1 млн - пільговики.
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