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На 9 станціях київського метро запрацювали другі виходи, - КМВА

метро

Другі виходи на дев’яти станціях київського метрополітену, роботу яких було призупинено після повномасштабного вторгнення РФ, запрацювали з понеділка, 15 травня.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Другі вестибюлі запрацювали на таких станціях:

  • "Святошин",
  • "Нивки",
  • "Лівобережна",
  • "Чернігівська",
  • "Героїв Дніпра",
  • "Контрактова площа",
  • "Васильківська",
  • "Позняки",
  • "Харківська".

На станції "Оболонь" працює вестибюль №1 (у напрямку станції "Мінська"), а вестибюль №2 (у напрямку станції "Почайна") залишається закритим через проведення ремонтних робіт у підземному переході.

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У КМДА також нагадали, що з 15 травня на кожній лінії метрополітену зменшено інтервали між поїздами: час очікування в години пік у будні дні становить 3-4 хвилини, у міжпікові години та на вихідних - 6-8 хвилин. Під час повітряної тривоги рух поїздів на наземних ділянках призупиняється, а підземні станції працюють як укриття цілодобово.

За даними КП "Київський метрополітен", минулого тижня столичним метро скористалися майже 4,5 млн пасажирів, з яких близько 1,1 млн - пільговики.

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Автор: 

КМДА (2367) Київ (19443) Метрополітен (1416)


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