Росіяни з артилерії обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, - ОК "Північ"
Російські загарбники від початку доби двічі обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини.
Про це повідомляє командування ОК "Північ", передає Цензор.НЕТ.
"З 09:10 до 09:40 зафіксовано 4 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Мурав'ї. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
З 11:35 до 11:55 зафіксовано 10 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Ромашкове. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Rino Rino
показати весь коментар16.05.2023 17:28 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль