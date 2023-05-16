Росіяни з артилерії обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, - ОК "Північ"

Російські загарбники від початку доби двічі обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини.

Про це повідомляє командування ОК "Північ", передає Цензор.НЕТ.

"З 09:10 до 09:40 зафіксовано 4 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Мурав'ї. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 11:35 до 11:55 зафіксовано 10 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Ромашкове. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

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