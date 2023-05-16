Екснардеп Табалов спростовує інформацію про передачу Первомайського МКК третім особам

Співвласник Первомайського молочно-консервного комбінату, екснародний депутат Андрій Табалов заявив, що інформація в ЗМІ про зміну власника компанії або передачу комбінату третім особам не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну заяву генерального директора молочної компанії "Волошкове поле", до складу якої входить ПМКК, співвласника підприємства Андрія Табалова.

За словами Табалова, Первомайський МКК ще з 2019 року бореться зі спробою встановити контроль над підприємством з боку группи рейдерів. А саме, колишніх міноритарних акціонерів ПАТ "Укрінбанк".

"До визнання банку у 2015 році неплатоспроможним, ПМКК був багато років клієнтом "Укрінбанку" та зберігав депозитні кошти на рахунках цієї фінансової установи. Крім того, ПМКК мав дві кредитні лінії в "Укрінбанку", які були отримані для інвестування у розвиток комбінату.

У 2015 році НБУ визнав "Укрінбанк" неплатоспроможним, що негативно вплинуло і на діяльність Первомайського МКК. Через дії керівництва банку, в тому числі неповернення депозитів ПМКК, комбінат потрапив у скрутне фінансове становище. В результаті кредитори ініціювали процедуру банкрутства ПМКК, яка триває з 2016 року.

З 2017 року діє мораторій на задоволення вимог кредиторів ПАТ "Український інноваційний банк" майном ПМКК, а будь-які операції з продажу майна чи активів ПМКК заборонені", - заявив Табалов.

За словами співвласника комбінату, "попри це з 2019 року ривають незаконні спроби заволодіти борговими зобов’язаннями ПМКК перед "Укрінбанком" з боку третіх осіб, середяких і колишні акціонери банку. Наразі ці питання є предметом судового розгляду".

Табалов наголошує, що ПМКК продовжує роботу в звичайному режимі, виконуватиме свої зобов’язання перед покупцями та нашими партнерами.

Нагадуємо, 15 травня голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов заявив, що Первомайський молочноконсервний комбінат, який належить екснардепу Табалову, після зміни власників може бути переданий для потреб ЗСУ до моменту завершення воєнного стану.