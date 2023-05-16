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Новини Війна
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Після війни РФ має довести, що їй можна довіряти, - президент ПАРЄ Кокс

кокс

Після війни Європі доведеться вирішувати, як взаємодіяти з Росією, однак вона повинна буде довести, що їй можна довіряти.

Про це заявив президент ПАРЄ Тіні Кокс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Кокса, через агресивну війну стало зрозуміло, що Росія – це не демократія, а авторитарний режим, який залякує своїх сусідів і навіть нападає на них.

"Але коли війна закінчиться, нам треба буде вирішувати, як ми будемо взаємодіяти з Росією. Бо Росія нікуди не подінеться. У Росії є мільйони громадян, які також заслуговують на те, що отримати захист через механізми Ради Європи", – вважає він.

Але, зазначив президент ПАРЄ, неможливо говорити про справедливість, поки не буде відповідальності.

"Тому перш за все Росія має забрати війська з України. Росія має визнати, що порушила зобов'язання, і має відшкодувати збитки, яких вона завдала. А ще Росія має нам довести, що надалі їй можна довіряти", – заявив Кокс.

Також читайте: Перетнувши кордони України, Росія також перейшла наші "червоні лінії", - президент ПАРЄ Кокс

На його думку, якщо просто зупинити війну і Росія чекатиме нагоди напасти знову – то це не стабільне рішення.

"Надзвичайно важливо також, щоб у самій Росії почалися зміни. Чинний режим, який розпочав війну проти України – це не той режим, якому ми будемо довіряти. Звичайно, його зміна – це справа російських громадян. Але тільки за цієї умови я бачу шанс, що Росія повернеться до міжнародного права", – зазначив глава ПАРЄ.

Для прикладу він нагадав, що після Другої світової був Нюрнберзький процес, і після нього вдалося за доволі стислий час фашистську державу, якою була Німеччина під проводом нацистів, перетворити на одну з провідних демократій Європи. "Тут досягти цього буде складніше, бо Росія ніколи не була демократією", – визнав Кокс.

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Автор: 

ПАРЄ (848) росія (65052) Кокс Тіні (24)


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Топ коментарі
+20
після війни не буде ніякої РФ, це вже точно, інакше війна не припиниться! Тому досить нав'язувати нам путінські тези, пішовнах!
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16.05.2023 18:46
+17
про "росію" і "довіру" міг сказати тільки чувак з таким прізвищем..
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16.05.2023 18:47
+14
вже довела... менше коксу більше глузду
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16.05.2023 18:46
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вже довела... менше коксу більше глузду
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16.05.2023 18:46 Відповісти
на пятерочку 👍
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16.05.2023 19:34 Відповісти
після війни не буде ніякої РФ, це вже точно, інакше війна не припиниться! Тому досить нав'язувати нам путінські тези, пішовнах!
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16.05.2023 18:46 Відповісти
Кокс-это фамилия или хобби?
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16.05.2023 18:46 Відповісти
Це діагноз.
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16.05.2023 20:07 Відповісти
про "росію" і "довіру" міг сказати тільки чувак з таким прізвищем..
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16.05.2023 18:47 Відповісти
Після війни має бути так щоб їй не було що доводити -рф має припинити своє політичне існування!
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16.05.2023 18:47 Відповісти
Ох инфантилы пздц. росии никогда нельзя доверять, ни-ког-да, росию нужно обнести забором как чумной барак и забыть о ней, навсегда.
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16.05.2023 18:47 Відповісти
Хто це сказав ?!! Ану підніміться ? Зайдеш потім до мене, я тобі поясню п ро довіру до москалів !!!
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16.05.2023 18:48 Відповісти
Снова под коксом... Доверчивый какой... Даже если и проклятая раССея что-то докажет, то ей все-равно нельзя верить. Проверено ВЕКАМИ.
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16.05.2023 18:49 Відповісти
Після війни РФ взагалі має перестати існувати.
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16.05.2023 18:50 Відповісти
пока он президент ПАРЕ - не давайте ему кокса. Потом пусть хоть с самим лавровым нюхает.
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16.05.2023 18:53 Відповісти
***** та його бидло довели остаточно що росія це параша...
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16.05.2023 18:57 Відповісти
Просто питання...*****?
Засунули руку в пащу крокодилу - він віддяпав її. Дебіл з острахом наближається з другою цілою рукою приговарюючи *а тепер, крокодил, доведи мені, що тобі можна довіряти*. А крокодилу тупо ***** на того чєла. Він просто повторить свою дію і відтяпає другу. А дебіл буде шукати компроміс і взаємодію з дикою твариною.
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16.05.2023 18:57 Відповісти
Представляю как его училка в школе проверяла в классе отсутствующих....'Кокс есть? Есть'...))
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16.05.2023 18:58 Відповісти
Кацапи і довіра це дві несумісні речі.
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16.05.2023 18:58 Відповісти
Один уже хотів путлєру в очі позаглядати, тому і маєм братські могили по всій країні, сотні тисяч вбитих і зруйновану економіку. Історія нічого не вчить?
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16.05.2023 19:00 Відповісти
Сдатся мне, что этот Кокс нюхает кокс из конюшни ларушки.
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16.05.2023 19:01 Відповісти
"У Росії є мільйони громадян, які також заслуговують на те, що отримати захист через механізми Ради Європи".
Який цинізм. Європейси, ви взагалі-то відрізняєте агресора від жертви агресії?
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16.05.2023 19:02 Відповісти
З більшим успіхом можна заявити, що махровий злодій-рецидивіст з когорти "вкрав-гульнув -в тюрму - амністія-вкрав-гульнув-в тюрму...
" і так далі після 10 відсидки має довести, що красти він не здатний, бо стпв ратологічно чесним.
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16.05.2023 19:05 Відповісти
кокс обївся коксу
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16.05.2023 19:08 Відповісти
Я перепрошую - це яким же чином? З Молдови сама піде? З ГрузіЇ? Африки? ЯО віддасть? Перепише закони по демократичних зразках? Поверне всіх полонених, депортованих, викрадених дітей? Нових попів без звань фсб десь візьме? Сама, одразу, добровільно?
Дурила вона всіх і дуритиме далі.
Іранські санкції, помножені на 300, демілітаризовані зони, заборона на збройні сили у будь-якому вигляді, візовий режим, перевірки та жорсткі вимоги до всіх, хто звідти їде жити до інших країн, підпис під усім і повним переліком злочинів рф. Суда в міжнародних портах не обслуговувати, літаки не приймати. Ніякого міжнародного банкінгу Спеціалісти знають, що і де відключити, щоб економіка здохла і не дозволяла назбирати на чергову війну.
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16.05.2023 19:09 Відповісти
Не треба нічого доводити. Довіряти більше ніколи не можна. І все.
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16.05.2023 19:11 Відповісти
Хех! Зямин колега по нюханню коксу.
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16.05.2023 19:14 Відповісти
та ні.. чийсь інший колєга.. Бо пропонує вже влаштувати вибори під час війни. Гарний план: розхитати владу, змінити її і новообраного всадити за стіл переговорів з москалями.
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16.05.2023 19:26 Відповісти
вот мы тебя в Бахмуте и поселим!!!
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16.05.2023 19:17 Відповісти
То бишь исчезнуть.
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16.05.2023 19:18 Відповісти
після війни московія, яка колись, до війни, називалася "расєйская підєрація", буде доводити, що "золотоє кальцо" це і є її споконвічні території, на які не може претендувати Татарська Народна Республіка, Воронезька Народна Республіка та автономне князівство "Крємльовско-Мавзолєйний Автономний Округ", яке колись називалось "мацковскій крємль"...
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16.05.2023 19:19 Відповісти
Кокс, не сміши
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16.05.2023 19:42 Відповісти
Какие ваши доказательства? Идиот билять!!!
Как такой идиот, да еще с такой фамилией став президентом, ваще чего либо ????
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16.05.2023 19:54 Відповісти
Після війни рашки більше не повинно бути.
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16.05.2023 20:43 Відповісти
после,ликвидации мест дислокации мокашских вояк,и ликвидации болот мацковии как единицы... После 3 мировой и поговорим каого и за какие военные преступления повесить,твари мокшании
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16.05.2023 21:24 Відповісти
Німеччина після війни лишилася в своїх етнічних кордонах, тобто перестала існувати як імперське утворення. А московія вже сотні років існує як імперське утворення, і якщо вона навіть забереться геть з України, це нічого не змінить, бо московія так і лишиться імперським утворенням, якщо лишити їй награбовані століттями чужі землі. Тому порівнювати її з Німеччиною, чистої води ідіотизм. І відповідно лишаючись імперським утворенням, московія завжди буде величати себе окремою цивілзаційною ланкою, яка нібито протиставляє себе десяткам країн Європи та США. Отже завжди лишатиметься агресивною та ворожою до них. І використовуватиме будь-які економічні чи політичні стосунки для щонайменше повзучої експансії та руйнування західного світу.
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16.05.2023 22:15 Відповісти
Президент ПАСЕ Кокс ИДИОТ.
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16.05.2023 22:39 Відповісти
Після перемоги та окупації кремлівського райху, потрібно створити в пластилинових мізках расіянців новий образ смертельного ворога замість українців - злобних мао-зольдатів-хунвейбінів, які харчуються виключно рузькими вагітними самками та гризуть їх своїми жовтими зубами. Використати для цього соловйова, сімон'ян та весь зековський пропагандистський загін, виводячи їх під конвоєм для цього з камер. За тарілку щей. Після року звичної для орків обробки, вони всі охоче загинуть у священній війні зі злими хунвейбінами. До останнього.
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16.05.2023 22:54 Відповісти
Ни хрена они не заслуживают.
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17.05.2023 08:18 Відповісти
Германию удалось превратить в одну из ведущих демократий Европы благодаря оккупации (на самом деле, только ее западную часть, которая была под западной же оккупацией. Вряд ли возможно оккупировать россию.
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17.05.2023 08:23 Відповісти
Еще война не закончилась, а евроторгаши уже начинают заигрывать с мордором....правда жизни....
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17.05.2023 10:49 Відповісти
 
 