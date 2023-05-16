Після війни РФ має довести, що їй можна довіряти, - президент ПАРЄ Кокс

Після війни Європі доведеться вирішувати, як взаємодіяти з Росією, однак вона повинна буде довести, що їй можна довіряти.

Про це заявив президент ПАРЄ Тіні Кокс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Кокса, через агресивну війну стало зрозуміло, що Росія – це не демократія, а авторитарний режим, який залякує своїх сусідів і навіть нападає на них.

"Але коли війна закінчиться, нам треба буде вирішувати, як ми будемо взаємодіяти з Росією. Бо Росія нікуди не подінеться. У Росії є мільйони громадян, які також заслуговують на те, що отримати захист через механізми Ради Європи", – вважає він.

Але, зазначив президент ПАРЄ, неможливо говорити про справедливість, поки не буде відповідальності.

"Тому перш за все Росія має забрати війська з України. Росія має визнати, що порушила зобов'язання, і має відшкодувати збитки, яких вона завдала. А ще Росія має нам довести, що надалі їй можна довіряти", – заявив Кокс.

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На його думку, якщо просто зупинити війну і Росія чекатиме нагоди напасти знову – то це не стабільне рішення.

"Надзвичайно важливо також, щоб у самій Росії почалися зміни. Чинний режим, який розпочав війну проти України – це не той режим, якому ми будемо довіряти. Звичайно, його зміна – це справа російських громадян. Але тільки за цієї умови я бачу шанс, що Росія повернеться до міжнародного права", – зазначив глава ПАРЄ.

Для прикладу він нагадав, що після Другої світової був Нюрнберзький процес, і після нього вдалося за доволі стислий час фашистську державу, якою була Німеччина під проводом нацистів, перетворити на одну з провідних демократій Європи. "Тут досягти цього буде складніше, бо Росія ніколи не була демократією", – визнав Кокс.

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