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Україна вже використовує крилаті ракети Storm shadow, - CNN

ракета,storm,shadow

Україна вже застосовує британські ракети великого радіусу дії проти окупантів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ. 

Видання стверджує, що ці дані підтвердили два американські чиновники та один західний. Їхні імена CNN не називає.

Міноборони України відмовилося прокоментувати цю інформацію.

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Як повідомлялося, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив передачу Україні крилатих ракет великої дальності Storm Shadow.

крилаті ракети (1071) допомога і підтримка (1159) Storm Shadow (20)


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Топ коментарі
+8
******* тогда уже по крымскому мосту и по аэродромам стратегических скреполетов на раССее
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16.05.2023 19:17
+8
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16.05.2023 19:19
+7
карочє фсьо строго сєкрєтно...
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16.05.2023 19:14
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карочє фсьо строго сєкрєтно...
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16.05.2023 19:14 Відповісти
В такому випадку чому ще стоїть кримський міст?
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16.05.2023 19:16 Відповісти
скільки по Вашому потрібно Storm Shadow щоб завалити той міст?
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16.05.2023 19:36 Відповісти
Чому не зруйнувати верхню частину з залізницею по якій підвозять зброю?
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16.05.2023 19:39 Відповісти
зруйнувати. скільки по Вашому для цього потрібно рекет (з умовою що не всі поцілять і міст прикриває потужна ППО) ? і скільки будуть відбудовувати "верхню частину з залізницею" ?
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16.05.2023 19:47 Відповісти
Корита ********** треба вибити всі. Скрепа зникне.
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16.05.2023 20:30 Відповісти
А по мосту пристрілочний також потрібен, та пошугати.
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16.05.2023 20:32 Відповісти
А може почекать трохи? Коли наші війська дійдуть до Перекопу та Чонгару? Тоді біля КМ зіб"ється купа військової техніки І не менше - в портах От тоді й "сипонуть"
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16.05.2023 19:42 Відповісти
почему стоят крымские аэродромы
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16.05.2023 20:19 Відповісти
******* тогда уже по крымскому мосту и по аэродромам стратегических скреполетов на раССее
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16.05.2023 19:17 Відповісти
ракети дали тільки, якщо не помиляюсь на 300км, а всі стратегічні ватольоти набагато, НАБАГАТО дальше розташовані і нажаль навряд чи підлітають ближче ніж на 300км для запуску ракет....
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16.05.2023 19:49 Відповісти
Це модифікація цієї ракети, виготовлена у Франції виключно для ОАЕ (Black Shaheen), а стандатна ракета має дальність 560км. От хай московити і гадають яку дали.
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16.05.2023 20:13 Відповісти
Хлопці!!! Мочить кацапів так щоб їхня пропаганда всралася!!!
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16.05.2023 19:18 Відповісти
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16.05.2023 19:19 Відповісти
мабуть какашенкова послухали, який їх вже декілька місяців як оріхи, пачками щёлкає )))
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16.05.2023 19:20 Відповісти
Вывод прост: нужно их еще. И побольше, побольше.
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16.05.2023 19:21 Відповісти
Я чогось думав що за останні пів року наша розвідка вже точно знає де в русні великі склади с БК до яких Хаймарси не достають. І як тільки в нас будуть потужніші ракети то ми відразу побачимо потужну бавовну. Але замість цього ми обвалили якісь напівпорожній цех в Луганскьу і ще діру зробили в стіні якогось там училища? Нема куди більше стріляти було?
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16.05.2023 19:25 Відповісти
Провіряли як їх бачить ПєВєО , для цього і ракету приманку шмальнули , а ПєВєО не засікла ні того ні того , дарма приманку використали
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16.05.2023 19:48 Відповісти
Скорее всего получены КР с ограниченной дальностью ~290 км, что все равно в разы больше, чем ,например,HIMARS.
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16.05.2023 19:30 Відповісти
Storm shadow
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16.05.2023 19:32 Відповісти
Жесты доброй воли приведены в полную боевую готовность!
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16.05.2023 19:35 Відповісти
...так а шо ж з тими ракетами робити, як не використовувати їх?.. - на "гуманітарних" складах бєні-дермака притримати до "кращих часів"?
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16.05.2023 20:22 Відповісти
 
 