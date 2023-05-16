Україна вже використовує крилаті ракети Storm shadow, - CNN

Україна вже застосовує британські ракети великого радіусу дії проти окупантів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Видання стверджує, що ці дані підтвердили два американські чиновники та один західний. Їхні імена CNN не називає.

Міноборони України відмовилося прокоментувати цю інформацію.

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Як повідомлялося, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив передачу Україні крилатих ракет великої дальності Storm Shadow.