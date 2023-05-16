220 тисяч українців виїхало до Канади від початку повномасштабного вторгнення

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Канади прибуло понад 220 тисяч українців. Близько 15% з них з території Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Прикордонне агентство Канади, передає Цензор.НЕТ.

Понад 190 тисяч українців прибули до Канади повітряним і понад 29 тисяч наземним транспортом.

Однак зазначається, що не всі ці люди були змушені покинути Україну через війну - деякі з них отримали дозвіл на проживання в Канаді ще до 24 лютого 2024 року.

З 17 березня 2022 року, коли Канада оголосила про нові тимчасові міграційні програми для українців, які залишилися на три роки жити й працювати в країні, заявки на отримання таких віз подали понад мільйон українців і понад 707 тисяч таких віз уже було видано.

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За даними омбудсмена Дмира Лубінця, через війну 7,9 млн громадян України млн виїхали за кордон, ще 4,9 млн стали внутрішньо переміщеними особами.