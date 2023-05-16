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220 тисяч українців виїхало до Канади від початку повномасштабного вторгнення

канада

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Канади прибуло понад 220 тисяч українців. Близько 15% з них з території Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Прикордонне агентство Канади, передає Цензор.НЕТ.

Понад 190 тисяч українців прибули до Канади повітряним і понад 29 тисяч наземним транспортом.

Однак зазначається, що не всі ці люди були змушені покинути Україну через війну - деякі з них отримали дозвіл на проживання в Канаді ще до 24 лютого 2024 року.

З 17 березня 2022 року, коли Канада оголосила про нові тимчасові міграційні програми для українців, які залишилися на три роки жити й працювати в країні, заявки на отримання таких віз подали понад мільйон українців і понад 707 тисяч таких віз уже було видано.

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За даними омбудсмена Дмира Лубінця, через війну 7,9 млн громадян України млн виїхали за кордон, ще 4,9 млн стали внутрішньо переміщеними особами.

біженці (1864) Канада (2190)


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Топ коментарі
+10
Добре для Канади. Стільки мігрантів із дітьми. Білі, освічені, охочі працювати. Даю гарантію, що 80% із них не повернеться.
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16.05.2023 20:11
+9
Война стала поводом для некоторых свалить с Украины в страны о которых они давно мечтали,но попасть туда было очень трудно,сейчас к примеру чтобы попасть в Канаду нужен только украинский паспорт,подать анкету и ждать визы,плюс тебе еще и дают разрешение на работу на 3 года,что вообще фантастика и не было возможным до войны, вот хитрожопые и пользуються подарком судьбы так сказать,кто то погибает,а другие свои мечты осувществляют, это кстати много говорит о наших людях, как минимум половина с которых это разного рода ватники,ухилянты,псевдобеженцы и так далее
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16.05.2023 20:08
+6
"кто то погибает,а другие свои мечты осуществляют".
Ты про тыловых крыс которые пользуясь положением и властью о которой в мирное время могли только мечтать стали царями распоряжающимися чужой жизнью? Типа Евгена Борисова? Ублюдков-лжецов типа Абдристовича и т д?
Да война, ложь кругом, люди просто думают о будущем своём и своих детей, а не за испанские домики с гелентвагенами таких вот баронов.
Те кто разочаровался и уже не хотят что-то менять на родине, ввиду разных причин, уже не вернутся.
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16.05.2023 20:19
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А ще десь є хати по 300 тисяч ?
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16.05.2023 21:13 Відповісти
https://wowa.ca/alberta-housing-market
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16.05.2023 21:18 Відповісти
Там, де я живу, - нема.
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16.05.2023 21:20 Відповісти
Кто получает 100к, зачем вводишь в заблуждение громадян?
Громадяни еле-еле выйдут на 40к с расходами в 39,5к
Не давай ложную надежду.
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16.05.2023 21:20 Відповісти
100К это зарплата инженера
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16.05.2023 21:28 Відповісти
До инженера в прериях нужно получить местное образование, сдать IELTS на 6,5+ и иметь лицензию, в сумме от 5-8 лет
Не грузи громадян, то про что ты пишешь это 0,1% от общей массы
Пиши правду, будет всегда тяжело и холодно, будете пахать за гроши и ждать PR пять -семь лет.
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16.05.2023 21:42 Відповісти
The Canadian Real Estate Association said Monday that the average selling price of a home that sold on its MLS system in April went for $716,000
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16.05.2023 22:20 Відповісти
Сколько должно пройти времени чтобы начать получать 8400 в месяц молодая семья на первоначальном этапе ? Сколько стоит аренда, жилья ?
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16.05.2023 22:46 Відповісти
Какая средняя зарплата, так более правильно ставить вопрос)
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16.05.2023 23:04 Відповісти
Я пошел работать через 3 месяца после приезда. Про размер зарплаты - был рад чо дали. Через 3 года сделал взнос и купил первый дом, новый. Подержанный авто тоже купил за картошкой ездить. За 30 лет работы на батькивщине у меня такого отродясь не было.

А первые 3 месяца, да, весело было)) пешком ходили в 30-ти градусный мороз, бо денег на автобус не было! Я еще и курил к тому-же, окурки собирал, но зато бросил быстро )))
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17.05.2023 01:08 Відповісти
Есть большая разница между тем кто осознанно хотел выехать за границу, и теми кто выехал из за войны. Да, среди тех кто выехал вынужденно найдутся кому некуда возвращаться так как их город разбомблен, и они будут скорее всего вынуждены начинать свою жизнь за границей. Нужно еще понимать психологию людей, надо учить язык, другая культура, она должна тебя устраивать и ты ее готов принять. А есть те, кто даже со знанием иностранного языка не готов принимать другой образ жизни. Поэтому не берусь утверждать что все они останутся.
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17.05.2023 09:54 Відповісти
прежде чем лететь в Канаду - узнайте сколько стоит аренда жилья, как передвигаться по городу, есть общественный транспорт, как с медициной, сколько стоит садик, на какую работу придется пойти на начальном этапе, какая оплата труда ?
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16.05.2023 21:03 Відповісти
Я летел в Канаду и понятия не имел про все это! Дурак наверное.
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16.05.2023 21:11 Відповісти
Если ты сам и без семьи то да, может тебе легче, а тем кто с детьми которых надо отправить в садик им бы не мешало посмотреть.
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16.05.2023 22:43 Відповісти
Не, не сам летел, на сколько я помню. Были ещё кто-то. Давно было.
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17.05.2023 01:12 Відповісти
ты не помнишь сам ты летел или с женой и детьми ?
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17.05.2023 09:48 Відповісти
Меня больше умиляют 3000 "беженцев" на Кипре.
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16.05.2023 21:45 Відповісти
Указанные 200 тыс скорее всего уже всё решили. Такого шанса в мирное время ведь не было. Останутся массово. Кстати правильно. Много там сложностей конечно будет и было но. Но там нормальные люди. А здесь для нормальных нет места и давно. В Нидерландах будут цеплятся любой ценой. Частично в ФРГ. Таких уже знаю. И ещё. Есть аксиома. Вернутся сюда всегда запросто. А вот туда шанс только один реальный выпал. Глупо не воспользоватся. Давняя это установка---Кривое никогда ровным не станет---а чего нет---то и не считают. Старо как мир.
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16.05.2023 22:41 Відповісти
Браво.
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16.05.2023 22:44 Відповісти
после войны, в NL закончится временная защита и попросят выехать.
Какие будут основания там остаться ? в NL действует закон чтобы брать на работу местных, а уж потом только иностранцев и сколько бюрократии надо пройти работодателю чтобы взять на работу иностранца, в курсе ?
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16.05.2023 22:52 Відповісти
Конечно казуистику и прочую бюрократию я не трогаю и не берусь. Всё верно. Но за последние 50 лет в Ротердаме и Амстердаме столько черненьких и турецких укоренилось, что не верится. Как то же это происходило? А турки с югославами в ФРГ 50 лет назад как? Когда и Бенилюкса не было. И эти годы с Балкан как хлынуло. За арабов во Франции молчу. А по Скандинавии тоже самое. Поляки молодцы, сразу открыли нашим все ворота ещё при чучме, и не прогадали. Не одного минарета не появилось. Тема широкая не для форума. Проблема здесь у нас---вот что с ней делать? Ведь нихера не вышло за 30 лет последних. НИ-ХЕ-РА!
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16.05.2023 23:03 Відповісти
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