220 тисяч українців виїхало до Канади від початку повномасштабного вторгнення
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Канади прибуло понад 220 тисяч українців. Близько 15% з них з території Сполучених Штатів.
Про це повідомляє Прикордонне агентство Канади, передає Цензор.НЕТ.
Понад 190 тисяч українців прибули до Канади повітряним і понад 29 тисяч наземним транспортом.
Однак зазначається, що не всі ці люди були змушені покинути Україну через війну - деякі з них отримали дозвіл на проживання в Канаді ще до 24 лютого 2024 року.
З 17 березня 2022 року, коли Канада оголосила про нові тимчасові міграційні програми для українців, які залишилися на три роки жити й працювати в країні, заявки на отримання таких віз подали понад мільйон українців і понад 707 тисяч таких віз уже було видано.
За даними омбудсмена Дмира Лубінця, через війну 7,9 млн громадян України млн виїхали за кордон, ще 4,9 млн стали внутрішньо переміщеними особами.
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Громадяни еле-еле выйдут на 40к с расходами в 39,5к
Не давай ложную надежду.
Не грузи громадян, то про что ты пишешь это 0,1% от общей массы
Пиши правду, будет всегда тяжело и холодно, будете пахать за гроши и ждать PR пять -семь лет.
А первые 3 месяца, да, весело было)) пешком ходили в 30-ти градусный мороз, бо денег на автобус не было! Я еще и курил к тому-же, окурки собирал, но зато бросил быстро )))
Какие будут основания там остаться ? в NL действует закон чтобы брать на работу местных, а уж потом только иностранцев и сколько бюрократии надо пройти работодателю чтобы взять на работу иностранца, в курсе ?