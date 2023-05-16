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Новини Війна
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Два російські БпЛА знищено на Миколаївщині, - ПК "Південь"

орлан

У Миколаївській області силами ППО знищено два російські безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".

"16 травня 2023 року, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони знищено 2 ворожих БпЛА: 1 розвідувальний "Орлан-10" та 1 БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Два розвідувальні та два ударні російські безпілотники знищено на Херсонщині, - ПК "Південь"

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безпілотник (4133) Миколаївська область (2266) ППО (3172)


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