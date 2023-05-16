Два російські БпЛА знищено на Миколаївщині, - ПК "Південь"
У Миколаївській області силами ППО знищено два російські безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".
"16 травня 2023 року, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони знищено 2 ворожих БпЛА: 1 розвідувальний "Орлан-10" та 1 БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.
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